Любое возведенное профессиональными строителями здание содержит в себе вентиляционные отверстия, которые должны обеспечивать нормальный микроклимат внутри дома.

Как работает естественная вентиляция в доме

Вентиляционные системы сегодня устанавливаются практически во всех жилых домах малоэтажного и многоэтажного секторов. Если возникает ощущение, что помещения не вентилируются, то требуется проверить вентиляционные ходы, принимая во внимание погоду за окном, которая тоже влияет на естественную вентиляцию в доме.

В основном, работа системы зависит от двух факторов: давления и температуры. Чем выше вентиляция от земли, тем давление ниже. Поэтому вентиляционная труба располагается в самой высокой точке дома. Благодаря перепадам давления усиливается тяга, и помещение лучше проветривается. Влияние температуры воздуха заключается в том, что в теплом состоянии он стремится вверх. Потому, например зимой, когда на улице холодно, помещение проветривается лучше, чем летом, когда температура воздуха снаружи и внутри почти одинаковая.

Но в большинстве случаев, особенно если речь идет о многоквартирных домах, вентиляционная система построена таким образом, что справляется с проветриванием естественным путем в том числе и в теплое время года. Главное, чтобы в доме был достаточный приток воздуха, и ничего не препятствовало его движению по вытяжному каналу. Если естественной вентиляции в теплое время года оказалось недостаточно, тогда на помощь приходит приточно-вытяжная вентиляция. Тогда поступление воздуха в помещение можно отрегулировать с помощью дополнительного оборудования.

Как работает приточно-вытяжная вентиляция

Если в доме установлены деревянные рамы, хорошо пропускающие воздух, усовершенствовать работу системы вентиляции не сложно. В вытяжные отверстия, которые, находятся на кухне и в санузле, можно дополнительно установить по вентилятору. Они стимулируют удаление из помещения не только вредных испарений, но и влажности. Вентилятор может запускаться клавишей выключателя света или автоматически с помощью датчика влажности. При этом специалисты не рекомендуют устанавливать вентиляторы производительностью выше 120 м3/час.

Если речь идет о пластиковых окнах, то увеличить приток воздуха в квартиру можно, фиксируя их в режиме зимнего или летнего проветривания. Правда, в этом случае могут возникнуть другие проблемы: шум с улицы, сквозняки или запах. Выход из такого положение – применение клапана приточной вентиляции. Он устанавливается на внешнюю стену или в стык между стеной и оконной рамой. Дополнительного расхода энергии клапан не требует, но при его монтаже необходимо соблюдать технические требования. Например, чтобы из дома удалялось 90 м3/час воздуха, в помещениях требуется установить три или четыре клапана производительностью 30 м3/час каждый.

Почему важна очистка вентиляции

Еще один хороший способ качественной вентиляции помещения при наличии в нем пластиковых окон – специальная приточная установка. Это оборудование, которое устанавливается на внешней стене здания. С его помощью поступающий с улицы воздух очищается, подогревается, подается в помещение, а затем выводится через естественную вытяжку. Если она загрязнена, необходимо срочно вызвать службу и произвести очистку вентиляции. Она должна оставаться в рабочем состоянии в любом случае – при наличии дополнительного оборудования или без него.

Самый простой способ проверить, работает ли естественная вентиляция в доме – поднести к вытяжке в санузле или на кухне листок бумаги. Если он прилипает, значит вентиляция работает. Иногда устройство вентиляции, оборудованное еще при строительстве дома, работает настолько хорошо, что дополнительно ничего менять не приходится и существующей естественной вентиляции вполне достаточно для поддержания здорового микроклимата в помещениях.