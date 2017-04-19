Оспаривание кадастровой стоимости квартиры

Когда и как можно претендовать на пересмотр кадастровой стоимости квартиры.

Как правило, кадастровая стоимость может быть пересмотрена в случаях:

если будет доказана недостоверность сведений, использованных при проведении кадастровой оценки объекта недвижимости;

если предоставлен отчет об определении рыночной стоимости.

Кадастровая стоимость определяется с периодичностью не реже одного раза в 5 лет полномочным органом государственной власти субъекта, а также федеральным: в Санкт-Петербурге этими полномочиями наделен Комитет имущественных отношений. Производится так называемая массовая оценка и после определения кадастровой стоимости данные передаются в Кадастровую палату для внесения в Реестр недвижимости.

Также кадастровая стоимость определяется Кадастровой палатой в процессе кадастрового учета – при изменении количественных (качественных) характеристик объекта недвижимости. В этом случае расчет производится на основании удельных показателей кадастровой стоимости, которые определяются опять же в процессе массовой оценки.

Если возникла необходимость пересмотреть кадастровую стоимость объекта недвижимости, сначала нужно обратиться к данным Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). После получения выписки из ЕГРН требуется внимательно проверить данные выписки на соответствие фактическому состоянию дел. Если обнаружились расхождения в площади и других моментах, необходимо обратиться в Кадастровую палату с заявлением, написанным в произвольной форме. Заявление можно подать в любом офисе МФЦ.

Если расхождений с данными ЕГРН нет но по мнению заявителя кадастровая стоимость все же не соответствует действительности, можно обратиться в организации, занимающиеся определением рыночной стоимости. При этом важно иметь в виду, что заказывать определение рыночной стоимости необходимо на ту дату, на которую была определена стоимость кадастровая.