Как чисто помыть окна без разводов

Прозрачность окон влияет на атмосферу в помещении.

Известно, что при регулярном мытье чистые окна пропускают на 15 % больше дневного света. Это серьезный аргумент в пользу микроклимата в помещении. Дело не только во внутреннем освещении, но и в болезнетворных бактериях, которые гибнут, когда на них попадают ультрафиолетовые лучи. А для этого нужно обеспечить проникновение солнечного света в здание, что легко сделать, если помыть окна.

Регулярная уборка дает возможность поддерживать в помещении чистоту и порядок. Если окна здания не находятся рядом с часто загрязняемым пространством (центральные улицы, промышленные зоны), их достаточно мыть всего несколько раз в год. Чаще всего так делают весной и осенью. При этом в мытье окон нет ничего сложного: требуется лишь ведро, средство для мытья, салфетки, скребки и удаляющие воду сгоны.

Большим опытом в уборке помещений, включая и мытье окон, обладают клининговые компании. Они хорошо знают, как помыть окна без разводов. Например, делать это рекомендуется в пасмурную погоду, поскольку, когда светит солнце, вода с поверхности стекла испаряется быстрее, а вероятность появления разводов, соответственно, выше. В процессе мытья стекло протирают салфеткой, убирают скребком засохшую грязь и удаляют сгоном влагу.

Оконное стекло можно помыть и без специальных инструментов. тогда поверхность протирается смоченной в воде тряпкой, а остатки влаги убираются газетами. Такой метод тоже позволяет избежать разводов, однако газеты оставляют на стекле микроцарапины, которые со временем снижают процент его прозрачности. Тем не менее, после мытья окон в комнате становится светлее, а пейзаж снаружи выглядит живописнее.

Стоит помнить: для того, чтобы чисто помыть окна, сначала нужно вымыть раму. Грязь с нее не будет попадать на стекло, и после его очищения останется лишь еще раз протереть раму салфеткой или тряпкой.

Среди очевидных плюсов чистых стекол можно выделить экономию электроэнергии. По подсчетам специалистов, с вымытыми в помещении окнами ее тратится на 10 % меньше.