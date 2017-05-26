26 Май, 2017


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Сделай сам!

Как установить листы гипсокартона на металлические профили?

Написал (а)
Дата:
в: Сделай сам!
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Гипсокартонные перегородки стали очень популярными в последние годы, так как их очень просто устанавливать, они недорого стоят и имеют высокие эксплуатационные характеристики. При грамотной установке данный материал практически не отличается тепло- и звукоизолирующими качествами от пенобетонных и кирпичных перегородок. Однако, это возможно лишь в том случае, если соблюдать технологию монтажа.

Принято различать несколько способов установки гипсокартонных перегородок на профили из металла. Это и двойная обшивка материалом, и установка на двойной металлический профиль, и некоторые иные вариации. Стоит более подробно остановиться на установке одиночных гипсокартонных перегородок с однослойной обшивкой.

Инструменты и материалы, необходимые для работы:
– Строительный уровень;
– Сверла и перфоратор;
– Болгарка или специальные ножницы для резки металла;
– Развальцовочные щипцы, предназначенные для соединения деталей;
– Молоток;
– Карандаш, рулетка;
– Специальный нож для резки гипсокартона;
– Гипсокартон;
– Профили;
– Метариалы для звуко- и термоизоляции;
саморезы для металлического профиля;
– Самоклеющаяся лента с эффектом звукопоглощения;
– Дюбеля.

Поэтапно процедура монтажа выглядит следующим образом:

1. Делаем разметку. Участок, в котором предполагается установить гипсокартонные перегородки, нужно разметить по всему периметру. Для начала нужно отметить линию на поверхности пола, далее разметить стены и потолок. Если в конструкции будет устраиваться проем, то его нужно также заблаговременно отметить.

2. Устанавливаем металлический профиль на стену. Данные изделия бывают пристенными и стоечными. Первый тип профилей лишен ребер жесткости и используется в качестве направляющей профилей стоечного типа. Пристенные профиля закрепляются с помощью саморезов или дюбелей вдоль разметочной линии. Стоит также отметить, что перед закреплением профиля, его необходимо обклеить лентой с эффектом звукопоглощения.

3. Устанавливаем стоечные металлические профили. Эти изделия отличаются рифленой поверхностью и наличием ребер жесткости. Они предназначены непосредственно для закрепления листов гипсокартона. Их нужно выставлять с шагом примерно в половину ширины материала. После установки листов их нужно закрепить с помощью развальцовочных щипцов.

4. Устанавливаем материал с одной из сторон перегородки. Листы аккуратно разрезаются в соответствии с высотой будущей перегородки, после чего привинчиваются на профили стоечного типа. Для этого рекомендуется использовать шуруповерт.

5. Укладка изоляционного материала и устройство коммуникаций. Перед тем, как закрывать гипсокартонную перегородку, в ней необходимо проложить коммуникации, вроде кабелей и труб. Затем внутренние пустоты заполняют термо- и звукоизолятором. Для этой работы больше всего подходит минеральная вата.

6. Монтаж материала с обратной стороны. Осуществляется по аналогии с обшивкой внешней стороны. Однако тут уже нет необходимости в удерживании профиля.

Дельные рекомендации:

– Не стоит заполнять полностью пустоты внутри перегородки изоляционными материалами. Уплотнить минеральную вату не выйдет, а из-за этого гипсокартонные листы могут деформироваться.

– Для оперативной разметки лучше всего воспользоваться современным лазерным нивелиром.

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