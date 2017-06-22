Как лучше установить забор и ворота

Помощь специалиста при установке ограды.

Для того, чтобы установить границы участка или оградить его от непрошенных гостей, используются разные виды заборов. Самые простые из них можно сделать собственными руками из дерева. Для этого достаточно разметить территорию, установить по ее периметру опоры и прикрепить к ним заранее подготовленные секции забора.

В случае, когда хочется, чтобы забор был красивым, а материал, из которого он изготовлен, служил долго, есть смысл обратиться в компанию, профессионально занимающуюся производством и установкой заборов и ворот. Так, например, в компании “МегаСтрой” можно заказать монтаж заборов и установку ворот с разным дизайном на территории Петербурга и Ленинградской области.

При всех плюсах самостоятельного благоустройства участка, обращение к специалистам может ощутимо сэкономить время и деньги, так как время выполнения работ составляет минимум один день, а цена за погонный метр начинается от 1100 рублей. При этом “МегаСтрой” дает гарантию качества материалов и монтажа конструкций, а после работ территория очищается от мусора.

При желании заказать услуги “МегаСтроя” можно по телефону + 7 812 926-42-67 и на сайте компании megastroy87.ru.