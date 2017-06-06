Вентилируемые фасады – безупречное качество

Навесные фасадные системы – одна из современных эффективных технологий, успешно решающая задачи энергосбережения как при реконструкции старых зданий, так и при возведении новых.

С недавнего времени в России появились технические нормы, требующие возведения зданий с эффективным использованием энергии. Задачу их проектирования и строительства можно успешно решать при осуществлении определенной схемы ограждающих конструкций, через которые в любое время в период эксплуатации здания и при любых погодных условиях будут осуществляться устойчивые процессы потока тепла, влажности и воздуха, это все могут обеспечить вентилируемые фасады .

По данным тепловизорных обследований крупнопанельных жилых домов, основная доля потерь тепловой энергии (42%) приходится на стены, оставшаяся часть распределяется следующим образом: окна – 16%, кровля – 7%, подвал – 5%, инфильтрация – 30%.

Преобладание потерь тепла через стены наглядно показало необходимость разработки эффективных конструкций их утепления.

Навесные фасадные системы (НФС) представляют собой конструкцию, состоящую из материалов облицовки (фиброцементные плиты, керамогранит, кассеты из композитного алюминия) и подоблицовочной конструкции, которая крепится к стене таким образом, чтобы между защитной облицовкой и утепленной с наружной стороны стеной оставался воздушный (вентилируемый) зазор.

Одной из систем НФС, прошедшей полную сертификацию в системе Госстроя РФ и получившей Техническое cвидетельство № ТС-07-0863-04, является НФС «ВОЛНА» одноименного комбината в г. Красноярске.

ООО «СКИФ» является официальным представителем комбината на Северо-Западе РФ. Важно отметить, что комбинат имеет единственный в России патент (№ 31140 от 31.12.2002 г.) на выпускаемую фасадную плиту, служащую основой для плит:

· «ВИКолор» – гладкая и рельефная фасадная плита с акрило-полиуретановым покрытием;

· «Красстоун» – плита с натуральной каменной крошкой.

Окраска плит производится на оборудовании австрийской компании VOITH. Этой же фирмой разработаны уникальные рецептуры красителей.

Применяемая импортная технология окраски позволяет получать фасадные плиты, стойкие к атмосферным и механическим воздействиям, и давать гарантийные обязательства на продукцию до 12 лет.

Особо необходимо отметить подконструкцию навесной фасадной системы «ВОЛНА» (НФС «ВОЛНА»). Благодаря оригинальному техническому решению НФС «ВОЛНА» при небольшом собственном весе обладает высокой несущей способностью и рассчитана на применение различных видов фасадных экранов: фиброцементные плиты (фото 2), металлокассеты (фото 3) и кассеты из композитного алюминия.

Не менее популярной является освоенная компанией «СКИФ» технология на основе сэндвич-профилей поэлементной сборки (фото 4). Данная технология успешно применяется при строительстве современных производственных и складских комплексов, автосалонов (фото 5). Применяемые материалы дают готовой конструкции ряд преимуществ перед классическими «сэндвичами», изготавливаемыми на заводе по клеевой технологии, а именно:

· абсолютная ремонтопригодность,

· улучшенные условия эксплуатации (за счет наличия вентилируемого зазора),

· разнообразие вариантов внешней отделки (профлист, сайдинг, металлокассеты),

· более широкая область применения (помещения с повышенными требованиями к шумоизоляции),

· более низкая цена готовой конструкции.

Таким образом, варьируя сочетание элементов подконструкции с облицовочными экранами (цвет, покрытие, размер), заказчик может выбирать «лицо» своего здания в соответствии со своими архитектурными пристрастиями и финансовыми возможностями.

Вам необходимо только выбрать фасадную систему. Все остальное: проектирование, поставку материалов, монтажные работы – сделает ООО «СКИФ». Обратившись к нам, вы получаете не только безупречный фасад, но и реальную финансовую экономию, так как приобретаете продукцию «из первых рук».

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