Расширение горизонтов: о проектировании гидротехнических объектов

Научно-проектный комплекс (НПК) ПАО «РусГидро» включает пять институтов – АО «Гидропроект», «Мособлгидропроект» и «НИИЭС» (Научно-исследовательский институт энергетических сооружений), а также АО «Ленгидропроект» и «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева». Кроме того, в состав НПК входят филиалы Гидропроекта: Центр службы геодинамических наблюдений в энергетической отрасли (ЦСГНЭО) в Москве, филиал «Таджгидропроект» в Душанбе, подразделение «ВНИИГ» в Казахстане и филиал Ленгидропроекта «Комплексная изыскательская экспедиция» в Новобурейске.

НПК подразделяется на научно-исследовательский комплекс (НИК) и проектно-изыскательский комплекс (ПИК). Научный блок осуществляет, в частности, исследования и разработки в области гидроэнергетики, а также энергетики в целом, промышленного и гражданского строительства, инженерной защиты. Помимо этого, осуществляются научно-техническое и инженерное сопровождение работ в процессе возведения тех или иных сооружений, разработка научно-технических документов и сопровождение эксплуатации гидроэнергетических объектов.

Проектный комплекс занимается комплексным проектированием масштабных и уникальных гидротехнических объектов, а также инженерными изысканиями под строительство крупных объектов в районах со сложными природными условиями, разработкой комплексных программ использования водных ресурсов и проектированием объектов тепловой и атомной энергетики.

Помимо этого, в их функции входит подготовка кадров высшей квалификации, в том числе по узким и уникальным компетенциям, а также оказание комплексных инжиниринговых и консультационных услуг предприятиям электроэнергетики и проведение экспертизы проектно-сметной документации.

Общая численность персонала НПК составляет более 2500 человек, в том числе к административным работникам относятся 350 специалистов.

Перспективы развития научно-проектного комплекса ПАО «РусГидро» обсуждались на Х научно-технической конференции «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии», которая прошла в Петербурге. Организаторами этого мероприятия выступили ПАО «РусГидро», АО «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева», Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, а также ассоциация «Гидроэнергетика России». В работе конференции приняли участие свыше 500 специалистов, представляющих более 150 различных предприятий и организаций России и стран СНГ, а также представители Швейцарии, Польши, Китая, Болгарии, Великобритании, Италии и Франции.

«Особенностью юбилейной, десятой по счету конференции стало существенное расширение тематики и обсуждение вопросов, выходящих за рамки гидроэнергетической отрасли, – отметил генеральный директор «ВНИИГ им. Б. Е. Веденеева» Роман Орищук. – Как следствие, значительно расширился состав участников. К гидроэнергетикам присоединились представители смежных отраслей, таких как тепловая и атомная энергетика. Это сотрудничество позволит не только расширить наши деловые и профессиональные связи, но и даст возможность комплексно обсуждать вопросы обеспечения надежности и безопасности гидротехнических сооружений».

Направления диверсификации

Как сообщил в ходе конференции заместитель генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро» Кирилл Фролов, в период 2014–2016 годов общий объем заказов НПК находится на уровне около 5 млрд рублей. В частности, в текущем году этот показатель прогнозируется в размере 5,115 млрд рублей, в том числе 3,8 млрд рублей – на проектно-изыскательский блок, 1,3 млрд рублей – на научно-исследовательский блок.

«В период 2014–2016 годов в условиях достаточной загрузки внутренними заказами научно-проектный комплекс не испытывал острой необходимости присутствия на внешнем рынке. В начале текущего года мы приняли решение активизировать работу в этом направлении, обозначили основные секторы, где проектные институты могли бы расширить ту деятельность, которую они традиционно ведут по гидротехническим сооружениям внутри группы компаний «РусГидро», – рассказал Кирилл Фролов.

В период 2014–2016 годов общий объем заказов НПК находится на уровне около 5 млрд рублей

По его словам, в число основных потенциальных заказчиков НПК на внешнем рынке входят в первую очередь госкорпорация «Росатом», Министерство транспорта РФ в части реализации соответствующих федеральных целевых программ (ФЦП), а также ПАО «РАО «Энергетические системы Востока», компании топливно-энергетического комплекса и ФГУП «Росморпорт». Помимо этого, институты «РусГидро» намерены активно участвовать в реализации ФЦП, которые касаются развития водного и сельского хозяйства. «Целевые показатели освоения научно-проектным комплексом внешнего рынка на 2017 год – это около 1,2 млрд рублей на внутреннем рынке и порядка 15 млн долларов на зарубежном», – уточнил Кирилл Фролов.

Он добавил, что диверсификация работы НПК в целом предусматривает развитие трех направлений. Первое из них – сооружение ГТС неэнергетического значения, в том числе возведение и модернизация портовой инфраструктуры.

Второе направление – так называемая некооперационная диверсификация, предполагающая развитие востребованных компетенций и расширение рынков присутствия, включая такие сферы, как технологии производства бетонов и геосинтетических материалов. Планируется также усилить кооперацию внутри научно-проектного комплекса, обеспечив возможность при наличии соответствующих заказов производить комплексный продукт с более высокой добавленной стоимостью.

Третье направление работы в рамках диверсификации предусматривает участие в реализации ФЦП Минсельхоза «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения России на 2014–2020 годы», где заложена существенная модернизация и реконструкция гидротехнических сооружений в период 2016–2020 годов.

«Если говорить о количестве конкурсных процедур с участием НПК, то по итогам девяти месяцев можно констатировать, что на внешних заказчиков приходится 77% торгов, на ПАО «РусГидро» соответственно 23%. Отдельно хотелось бы отметить, что треть из этих внешних заказчиков – компании, с которыми мы работаем впервые», – отметил Кирилл Фролов, назвав в числе партнеров проектных институтов филиалы концерна «Росэнергоатом», АО «Интер РАО – Электрогенерация», ОАО ХК «Якутуголь», ФГБУ «Канал имени Москвы», АО «Калининградский янтарный комбинат», комитет имущественных отношений Петербурга и ФБУ «Администрация Волго-Балтийского бассейна внутренних водных путей».

«К концу года мы выйдем на объем внешнего заказа порядка 850 млн рублей, что составит около 17% от общего заказа институтов НПК, – резюмировал Кирилл Фролов. – Конечно, хотелось бы больше. Однако основная задача, которую мы тем не менее решаем путем выхода на внешний рынок, – это не столько зарабатывание денег, сколько сохранение и развитие научно-проектных компетенций «РусГидро».

По его словам, по результатам 2016 года предлагается проведение функционально-территориальной интеграции ресурсов, включающей два этапа – функциональную оптимизацию научно-исследовательского комплекса (определение головных лабораторий, устранение дублирования по маловостребованным компетенциям и т. д.), а также территориальную интеграцию в Москве, в рамках которой предполагается создать новый филиал АО «Институт Гидропроект», куда перейдут около 200–250 сотрудников НИИЭС.

Результатом оптимизации деятельности НПК станет маневренная структура с четким набором систематизированных компетенций

«Необходимость реорганизации НПК после 2017 года будет зависеть от прогнозов на последующий период», – отметил заместитель генерального директора по научно-проектной деятельности ПАО «РусГидро». По его оценке, оптимизация деятельности научно-проектного комплекса должна привести к планомерному сокращению издержек. Также ожидается синергетический эффект от концентрации ресурсов – как кадровых, так и материально-технических. Результатом станет гибкая и маневренная структура НПК с четким набором систематизированных компетенций, считает Кирилл Фролов.

Председатель правления – генеральный директор ПАО «РусГидро» Николай Шульгинов охарактеризовал научно-проектный комплекс как мощную структуру, имеющую серьезные перспективы. Он также отметил, что для дальнейшего развития отрасли необходимо усилить роль профессионального сообщества, позиция которого должна быть востребована при принятии решений, касающихся гидроэнергетики, на государственном уровне.

«Я думаю, что настало время, когда мы должны занимать более активную позицию с тем, чтобы результатом наших конференций, наших профессиональных форумов стали рекомендации, которые следует доводить до логического завершения – в частности, до выпуска обязательных требований в виде постановлений правительства либо отраслевых правил», – считает глава «РусГидро».

Виктория Уздина

В печатной версии название статьи – “Расширение горизонтов” (журнал “Строительство и городское хозяйство”, № 170, декабрь, 2016 год)