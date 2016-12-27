Проверка зимой: о состоянии электросетевого комплекса

Ранний приход зимы и резкие перепады температур не застали энергетиков врасплох. О готовности электросетевого комплекса к пиковым нагрузкам сетевые компании рапортовали еще осенью. Реализуются и запланированные инвестиционные программы.

Высокий класс

Подготовка электросетей высокого класса напряжения к нынешнему осенне-зимнему периоду потребовала от филиала ПАО «ФСК ЕЭС» по Северо-Западному региону (МЭС Северо-Запада) немалых вложений. По официальным данным, общий объем затрат на ремонтную программу компании в 2016 году составил 1,2 млрд рублей, который к ноябрю был освоен на 77,5%.

При этом план ремонта был выполнен к этому сроку на 92% по основной номенклатуре, в которую включили обслуживание ЛЭП и электроподстанций, вспомогательных систем связи по передаче данных в диспетчерские центры «Системного оператора Единой энергетической системы» (АО «СО ЕЭС»).

Как сообщили журналистам специалисты МЭС Северо-Запада, на ремонтные работы на линиях электропередачи с учетом стоимости материалов было выделено 255,6 млн рублей. На ремонт подстанционного оборудования энергокомпанией направлено 253,7 млн рублей, средств релейной защиты и противоаварийной автоматики – 18,1 млн рублей.

«В рамках ремонтной кампании МЭС СЗ отремонтировано 703 единицы коммутационного оборудования подстанций и 231 км магистральных линий электропередачи, – уточнил заместитель генерального директора – главный инженер МЭС Северо-Запада Константин Агапкин. – Произведен капитальный ремонт силового оборудования – 18 силовых трансформаторов класса напряжения 330/750 кВ, один реактор, 17 компрессоров, около 600 разъединителей всех классов напряжения. Особое внимание уделено схемам выдачи мощности от ЛАЭС в Республику Беларусь, транзиту в страны Балтии и Финляндию. А также подготовке трасс воздушных линий электропередачи, расчистке просек и расширению охранных зон ВЛ».

В условиях повышенных нагрузок никто не застрахован от аварийных технологических сбоев, в том числе по причине отказов оборудования, на них, по словам Константина Агапкина, приходится до 15%. Однако этот показатель, как заверил представитель ФСК, постепенно снижается вследствие вывода из эксплуатации и замены морально устаревающего оборудования. В основном аварии случаются вследствие природных факторов – например, из-за грозовых перенапряжений, ветровых нагрузок и обледенений, пояснил он.

«Почти на всех объектах ленинградского предприятия электросетевого комплекса нами были проведены работы по реконструкции оборудования, – прокомментировал ситуацию по Санкт-Петербургу представитель сетевой компании. – Обеспечение надежного электроснабжения мегаполиса – приоритетная задача. Более того, с учетом развития городской агломерации и портового комплекса Петербурга в Мге, Бронке, Усть-Луге заложенные на перспективу мощности будут востребованы».

МРСК Северо-Запада направила более 1,8 млрд рублей в ремонтную программу

По оценке «СО ЕЭС», энергопотребление Петербургом растет, объемы генерации электрической мощности по ОЭС Северо-Запада составляют 9800–9900 МВт. В перспективе ФСК рассматривает проекты переброски избыточных мощностей с Кольской АЭС в мегаполис.

Для повышения надежности электроснабжения Петербурга и Ленинградской области МЭС Северо-Запада реализован ряд инвестпроектов в контексте строительства новых энергоблоков ЛАЭС-2. Как сообщил СГХ Константин Агапкин, в 2016 году построено около 80 км дополнительных линий электропередачи класса напряжения 330 кВ для усиления схемы энергокольца.

В рамках инвестиционной программы МЭС Северо-Запада в соответствии с графиком вводятся и другие объекты. До конца года планируется завершить модернизацию ПС 220 кВ Чесменская, ПС 220 кВ Завод «Ильич» и 220 кВ ПС Приморская.

Кроме того, реконструированы ПС 330 кВ Волхов-Северная, ПС 330 кВ Южная, ПС 330 кВ Северная, ПС 220 кВ Колпинская, ПС 330 кВ Пулковская.

Как сообщил представитель энергокомпании, инвестиционная программа МЭС Северо-Запада, рассчитанная на период до 2019 года, не претерпела изменений. Как и планировалось изначально, ее объем на 2016 год составил 19,09 млрд рублей.

По словам Константина Агапкина, в 2017 году работы будут проводиться в соответствии с заявленными ранее планами. «Согласно программе развития региона до 2025 года строительства новых магистральных электросетевых объектов не планируется», – сообщил он.

Распределение по региону

«В последнее время отмечается прирост потребления электроэнергии, – заявил на встрече с журналистами генеральный директор ПАО «МРСК Северо-Запада» Александр Летягин. – Электроэнергия – один из индикаторов потенциала инвестиционной привлекательности региона. В ближайшее время на Северо-Западе мы ожидаем пика экономического роста».

Вместе с тем нынешней атипичной осенью в условиях повышенных нагрузок стабильная работа электросетей не раз оказывалась под угрозой. В ноябре проверкой на прочность стала разгулявшаяся стихия в Новгородской области, ледяные дожди в Московском регионе, негативных последствий которых удалось избежать благодаря привлечению ремонтных дивизионов МРСК Северо-Запада.

На стабилизацию работы энергосистемы повлияло и то, что ремонтная программа, по словам Александра Летягина, была выполнена в этом году более чем на 100%.

«Мы можем с уверенностью говорить, что нынешней зимой обеспечим надежное электроснабжение потребителей семи регионов Северо-Запада (за исключением Санкт-Петербурга, Ленобласти и Калининграда. – Прим. ред.), несмотря на то что большая часть обсуживаемой нами территории с осени входит в режим максимальных нагрузок. Напомню: три региона – Мурманская, Архангельская области и Республика Коми – находятся в Заполярье, а для Воркутинского узла отопительный период стартует с конца августа – начала сентября», – отметил глава МРСК Северо-Запада.

По его информации, предприятия компании полностью укомплектованы, готовы к работе 37 собственных мобильных бригад общей численностью 226 человек, 97 единиц техники. Для ликвидации технологических нарушений в темное время суток в распоряжении энергетиков находится 57 световых башен. Организована работа 135 складов аварийного запаса оборудования и материалов, обеспечена организация складов аварийного запаса в труднодоступных районах.

Как сообщает пресс-служба компании, при подготовке электросетевого комплекса семи регионов СЗФО к зиме МРСК заключила 38 соглашений со смежными и подрядными организациями, МЧС России и Гидрометцентром, которые позволят в случае необходимости дополнительно привлечь к ликвидации нештатных ситуаций 392 сотрудников и 198 единиц техники.

В рамках реализации ремонтной программы энергетики отремонтировали более 8500 км воздушных ЛЭП и 45,6 км кабельных линий. Завершен ремонт 20 силовых трансформаторов и 308 выключателей 35–220 кВ, а также 1556 коммутационных аппаратов и 1615 трансформаторных подстанций. Выполнены планы по расчистке и расширению просек на площади более 15 600 га. Всего на эти цели компания направила более 1,8 млрд рублей.

Консолидация «три в одном»

ПАО «Ленэнерго», в зону ответственности которого входит электроснабжение Санкт-Петербурга и части Ленинградской области, вскоре станет консолидированным электросетевым предприятием двух субъектов, поглотив АО «Санкт-Петербургские электрические сети» («СПбЭС») и АО «Петро­дворцовая электросеть» («ПЭС»). Об этом во исполнение поручения президента РФ сообщил коллективам предприятий 2 декабря 2016 года глава ПАО «Россети» Олег Бударгин. Консолидация электросетевых активов города направлена на повышение эффективности управления и снижение операционных издержек.

Сегодня предприятие функционирует в обычном режиме, решая повседневные задачи по обеспечению надежного электроснабжения потребителей и технологического присоединения к электросетям. Паспорта готовности к ОЗП 2016–2017 годов были вручены руководителям филиалов ПАО «Ленэнерго» еще в октябре.

Исполнение инвестиционной программ ПАО “Ленэнерго” по итогам 2016 года составит не менее 90%

Подготовка к пиковым нагрузкам потребовала ремонта 3689 км воздушных линий (ВЛ) 0,4–110 кВ. Специалисты компании заменили больше 20 500 изоляторов и почти 2500 опор на ВЛ, отремонтировали 3157 кабельных линий, 2011 выключателей 6–110 кВ и более 1500 трансформаторных подстанций 6–10 кВ. Расширено более 460 га просек линий электропередачи.

Как сообщает пресс-служба «Ленэнерго», для обеспечения надежного электроснабжения потребителей в ОЗП 2016–2017 годах подготовлены 262 аварийные бригады численностью 947 человек и 364 единицы спецтехники. В арсенале компании 225 резервных источников снабжения электроэнергией общей мощностью 13,2 МВА.

Как и в предыдущие годы, для обеспечения надежного электроснабжения потребителей ПАО «Ленэнерго» на 100% сформировало аварийный запас материалов и оборудования.

Согласно отчету о реализации в текущем году инвестиционной программы ПАО «Ленэнерго» на 2016–2020 годы, предоставленному в Смольный в начале декабря, годовой плановый объем финансирования программы составляет 15,3 млрд рублей, запланированная вводимая мощность 704 МВА и 931 км сетей.

За девять месяцев текущего года введено 80 трансформаторных подстанций 6–10/0,4 кВ общей мощностью 99 МВА и 185 км новых ЛЭП 0,4–10 кВ для обеспечения технологического присоединения потребителей Санкт-Петербурга. По словам генерального директора ПАО «Ленэнерго» Романа Бердникова, фактическое исполнение инвестиционной программы по итогам 2016 года составит не менее 90%. При этом по итогам девяти месяцев года комитет по тарифам Петербурга фиксирует исполнение программы на уровне 48%.

СПРАВКА

В зону ответственности ФСК в Северо-Западном регионе входят электросетевые объекты, расположенные в 10 субъектах России с населением более 13 млн человек. МЭС СЗ отвечает за бесперебойную работу 14 000 км линий электропередачи и 99 подстанций суммарной трансформаторной мощностью 38 700 МВА.

Нонна Цай

В печатной версии название статьи – “Проверка зимой” (журнал “Строительство и городское хозяйство”, № 170, декабрь, 2016 год).