Газ вашему дому

Россия – мировой поставщик газа, однако более трети населения страны не имеют доступа к этому виду топлива. Газификация жилого фонда Петербурга сейчас составляет 95%, в Ленинградской области достичь 80% газификации региона планируется лишь в ближайшие пять лет.

Как сообщает пресс-служба комитета по энергетике и инженерному обеспечению городского правительства, «газораспределительная система Санкт-Петербурга представляет собой имущественный производственный комплекс, состоящий из организационно и экономически взаимо­связанных объектов, предназначенных для транспортировки и подачи природного газа потребителям, расположенным на территории города. Транспортировка и подача природного газа осуществляется через 16 ГРС высокого давления по многоступенчатой системе газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Ежегодно петербуржцы потребляют свыше 10 млрд куб. м газа».

Первая программа газификации городов и поселков, расположенных в городской черте, была принята в 2008 году и утверждена постановлением правительства № 1399 от 11.11.2008. В следующем году модернизация существующей газораспределительной системы будет проводиться в соответствии с третьей региональной программой газификации ЖКХ, промышленных и иных организаций, рассчитанной на пятилетку с 2017 по 2021 год.

За это время в городе предстоит построить и реконструировать четыре ГРС большей производительности, более 200 км газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Если программа будет полностью реализована, к 2021 году уровень обеспечения населения природным газом составит 97,3%.

Генеральный директор ГРО «ПетербургГаз» Константин Лобко считает, что это очень хороший показатель. «Утверждать, что газ пришел в каждый дом, наверное, мы не сможем никогда, – признает он. – Город развивается, расширяется пространство, появляются новые жилые комплексы, и с ростом объемов строительства развивается и газовая инфраструктура». Впрочем, по его информации, в 65 населенных пунктов пригородных районов Санкт-Петербурга газ уже пришел. Построено более 1700 км газопроводов, более 25 000 домовладений получили возможность подключиться к природному газу.

Непростое подключение

Вместе с тем надо признать: получить возможность подключения не значит иметь возможность пользоваться газом. Дело в том, что компания за бюджетные средства строит магистральные газопроводы, а подводка непосредственно к домовладению осуществляется за счет собственников. Стоимость ее в зависимости от расположения дома, используемого оборудования и материалов разнится от 120 000 до 300 000 рублей. Город принял решение проводить работы по устройству внутренней системы газоснабжения в домах льготных категорий граждан, в том числе участников Великой Отечественной войны, за счет бюджета.

«Комитет по энергетике и инженерному обеспечению ежегодно утверждает адресную программу на основании сведений, представленных районными администрациями, – сообщает пресс-служба. – Далее из бюджета города выделяется финансирование. В 2015 году работы были выполнены в 264 жилых домах, в том числе в 57 домах ветеранов Великой Отечественной войны. В текущем году в программу включены 575 жилых домов (29 домов ветеранов)». За два года газифицированы 839 домов. Остальным 20 с лишним тысячам горожан придется рассчитывать на себя, то есть потратиться на подключение к магистральному газопроводу из собственного кармана.

Одна из проблем, негативно влияющих на подключение домовладений к газопроводу,- большое количество фирм-однодневок, предлагающих услуги не сведущим в процедурах подключения к трубе гражданам

Для многих граждан подобные затраты – серьезная проблема, но, к сожалению, не единственная в достижении цели. Больших затрат времени и сил требует подготовительная процедура. По правилам для начала необходимо провести изыскания и на их основании разработать проект. От того, каким путем пройдет газопровод к дому, будет зависеть и стоимость работ. Не исключено, что он пройдет и по чистому полю, но если на пути обнаружатся препятствия – инженерные коммуникации, дорога, то обход либо их перенос обойдется собственникам в немалую сумму.

Изыскания и проекты должны проводить грамотные специалисты, за услуги которых тоже придется заплатить. И эти расходы не входят в вышеозначенные цифры. Далее проект потребует согласования в ГРО «ПетербургГаз». Затем следует процесс выбора оборудования. Лучше, если оно будет энергоэффективным (впоследствии при эксплуатации поможет сэкономить деньги) и качественным. Иными словами, безопасным. Комплектацию оборудования тоже лучше доверить профессионалу. В итоге на деле картина такова: газ в поселок пришел, но для жителей недоступен. Дома по-прежнему отапливаются углем и дровами, жители поселков пользуются электроплитами или покупают газ в баллонах.

Алгоритм на сайте правительства Петербурга

Еще одна проблема, негативно влияющая на подключение домовладений к газопроводу, – большое количество фирм-однодневок, предлагающих услуги не сведущим в процедурах подключения к трубе гражданам.

На сайте правительства Санкт-Петербурга появилась информация, где перечислены компании, которые занимаются решением всех вопросов, связанных с газификацией «под ключ». Прежде всего это газораспределительная организация «ПетербургГаз». В Курортном районе – ее подразделение, расположенное в Сестрорецке, Производственно-эксплуатационное управление (ПЭУ) № 4. Работы по подключению выполняют без нареканий ООО «Экспол-Газ» и ООО «Балтийская газовая компания». Заключать договор на поставку газа следует с ЗАО «Петербургрегионгаз» или с ЗАО «Газпром Межрегионгаз Санкт-Петербург». Подробный и выверенный специалистами ГРО «ПетербургГаз» алгоритм действий по газификации частного дома размещен там же на странице: http://gov.spb.ru/gov/terr/reg_kurort/region_hoz/gazifikasia/gaz.

Ленинградская область наращивает темпы

Хуже ситуация с газификацией в соседнем 47-м регионе. Первая совместная с «Газпромом» программа была принята в 2012 году. В соответствии с ней два района Ленинградской области – Всеволожский и Ломоносовский – будут до конца текущего года газифицированы на 100%. Об этом губернатор Александр Дрозденко заявлял год назад. К 2018 году полностью будет газифицирован Гатчинский район. В ближайшие пять лет на территориях, где есть возможность протянуть магистральные газопроводы среднего и высокого давления, населенные пункты с численностью постоянных жителей более 100 человек будут газифицированы полностью. К таким территориям относятся Приозерский, Волховский, Бокситогорский, Лужский и Кингисеппский районы. Последний, кстати, является одним из самых индустриально развитых в Ленинградской области, при этом часть территорий не имеет газоснабжения. Населенные пункты с большим числом дачников область собирается привлечь к софинансированию. Будут ли это средства городского бюджета или средства сезонных жителей, пока не ясно.

В рамках реализации «Программы развития газоснабжения и газификации Ленинградской области» за период с 2012 года построено 12 межпоселковых газопроводов протяженностью более 123 км. В числе подключенных к газовым магистралям – поселок Семрино Гатчинского района, село Шум Кировского района, поселок Сосново Приозерского района. На газовое топливо переведены семь котельных.

Более 3000 потребителей в газифицированных населенных пунктах подключены к распределительным газопроводам, построенным за счет средств областного бюджета. В 2014 году область создала техническую возможность для снабжения газом 7128 потребителей. Общий объем инвестиций по программе составляет 14,5 млрд рублей, из которых 8,2 млрд – средства Газпрома, 6,3 млрд – Ленинградской области.

Бюджет региона помогает всем

Александр Дрозденко гордится тем, что Ленинградская область – единственный субъект РФ, где региональный бюджет берет на себя часть расходов на подключение к газовой трубе частных домовладений. Если петербургским домовладельцам приходится все работы проводить за собственный счет (за исключением льготников), то в области льготные категории граждан оплачивают подключение из собственного кармана в размере 10 000 рублей, а все остальные жители – 50 000 рублей (при условии что стоимость подключения не превышает 150 000 рублей). Ветеранам войны бюджет 47-го региона выделяет всю сумму на решение вопроса с газоснабжением.

Сегодня уровень газификации региона составляет 65%, как и в среднем по России, но, как рассчитывают власти, новая пятилетняя программа выведет Ленинградскую область к 2020 году на передовые рубежи. Дальнейшее развитие системы газоснабжения территории связано с такими объектами, как строительство газораспределительных станций (ГРС) «Рассвет» и «Подборовье» в Бокситогорском районе, газопровода-отвода к Приозерску с межпоселковыми газопроводами в Приозерском районе. Это позволит газифицировать девять поселений, перевести на газ более 20 источников теплоснабжения, реконструировать около 50 км теплосетей.

В сентябре текущего года в поселке Красный Бор Тосненского района состоялась торжественная церемония подключения газораспределительной сети населенного пункта. Новый газопровод дает техническую возможность для подключения более тысячи домовладений. «Одна из главных задач правительства Ленинградской области на ближайшие пять лет – продолжить газификацию региона и довести ее до уровня 80%, – сообщил Александр Дрозденко во время торжественной церемонии. – Разработана программа газификации, общая стоимость которой составляет беспрецедентную сумму – 18 млрд рублей, которые в основном будут направлены на газификацию Приозерского и Выборгского районов».

Глава региона особо подчеркнул, что строительство и ввод в эксплуатацию газопровода и уличных сетей были выполнены в кратчайшие сроки благодаря совместной работе жителей, администраций поселка и региона.

СПРАВКА

ГРО «ПетербургГаз» обслуживает: 1 235 000 квартир;

15 707 частных домов;

1459 промышленных предприятий;

2257 котельных;

7320 км газораспределительных сетей.

Лилиана Глазова