Укрепляя основы имущественных прав

Ошибки обходятся дорого, поэтому государство решило повысить требования к профессионализму и качеству работы специалистов.

О том, как совершенствуется деятельность кадастровых инженеров в соответствии с изменениями федерального законодательства, рассказывает член президиума «Национальной палаты кадастровых инженеров», председатель совета СРО «Ассоциация «Сообщество кадастровых инженеров» Алексей Лебедев.

– Федеральный закон № 452 существенно изменил требования к деятельности кадастровых инженеров. Как вы оцениваете результаты этих преобразований?

– Этот год для кадастровых инженеров стал достаточно сложным. В 2016-м законодателем было введено обязательное членство кадастрового инженера в СРО, а также существенным изменениям подвергся закон «О государственном кадастре недвижимости» № 221-ФЗ, в том числе в связи с принятием законов № 361-ФЗ

и № 452-ФЗ. В свою очередь, Министерство экономического развития РФ и Росреестр в течение года выпустили множество разъясняющих писем и регламентов.

Большей частью № 452-ФЗ уточняет требования, предъявляемые к кадастровым инженерам, и определяет функции саморегулируемых организаций. В нем предусмотрена необходимость создания надстройки – Национального объединения СРО, которое совместно с Росреестром будет осуществлять контроль над деятельностью СРО и кадастровых инженеров в целом.

Мы надеемся, что в 2017 году изменений и противоречий в законодательстве будет меньше. И наша работа будет четкой, регламентированной и прозрачной для получателей услуг и органов власти, отвечающих за контроль деятельности кадастрового инженера.

Некоторые положения законов № 221-ФЗ и № 452-ФЗ

вызывают споры у профессионалов и нуждаются в корректировке. Но основная цель всех изменений – регулирование кадастровой деятельности, в том числе с помощью контроля со стороны СРО.

Считаю, что это правильно. Сфера кадастра важна для граждан и юридических лиц, поскольку влияет на достоверность и объективность информации об объектах недвижимости.

– Насколько было необходимо появление новых законов – № 452-ФЗ и № 218-ФЗ, разве действовавших регулирующих документов было недостаточно?

– Эти законы нельзя сравнивать – они, по сути, совершенно разные.

Так, № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости», который, за исключением отдельных положений, вступает в силу с 1 января 2017 года, приходит на смену действующим № 122-ФЗ и № 221-ФЗ.

Основная цель нового закона – упрощение регистрации недвижимого имущества, обеспечение доступности его регистрации: предполагается максимальный перевод процедур в электронный формат и сокращение сроков регистрации, создание единого информационного ресурса. В совокупности это должно снизить риски и стоимость, повысить эффективность, ускорить оборот в сфере недвижимости.

Основным нововведением закона станет объединение процедур государственной регистрации прав на недвижимость и государственного кадастрового учета в единую федеральную регистрационную систему.

Также вводится новое понятие Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), представляющего собой систематизированный свод сведений об учтенном недвижимом имуществе, а также о зарегистрированных правах на него. Кадастровый учет и регистрация прав на объекты недвижимости по большей части будут проводиться органом регистрации прав одновременно.

В свою очередь, № 452-ФЗ направлен на совершенствование и регулирование деятельности кадастровых инженеров, а также вводит новые и расширяет существующие требования, предъявляемые к ним.

Для такой быстро развивающейся сферы деятельности, как кадастровая, пришло такое время, когда перемены стали необходимы.

– Почему в качестве контролирующего органа были выбраны СРО, ведь в строительстве этот институт себя не оправдал?

– У СРО кадастровой деятельности есть своя специфика. Прежде всего, у нас нет компенсационных фондов, по сути и ставших яблоком раздора в строительстве. СРО в сфере кадастра обеспечивают оптимальные условия существования каждого кадастрового инженера на рынке и ориентированы на совершенствование и урегулирование профессиональной деятельности.

Например, наша саморегулируемая организация, в которой все специалисты знают практику и специфику работы филиалов кадастровой палаты по регионам, может оказать грамотную методологическую поддержку при подготовке кадастровым инженером документов для проведения учета объектов недвижимости, а также окажет помощь при подготовке экспертного заключения по результатам кадастровых работ.

И самое главное – мы осуществляем профессиональную защиту наших инженеров, в том числе в комиссиях по лишению аттестатов, а в будущем и в апелляционных комиссиях.

– Какие еще формы поддержки инженеров практикуются в вашей саморегулируемой организации?

– Участвовать в совершенствовании законодательства в сфере кадастровой деятельности мы начали давно. Когда шла работа над проектом № 452-ФЗ, в ходе обсуждений на комиссиях совместно с Агентством стратегических инициатив, которое входило в рабочую группу по формированию закона, нами вносилось множество предложений.

В частности, по вопросу о количестве членов СРО: разработчики предложили минимальный порог в 1000 членов, мы же говорили о 500. По результатам обсуждений проекта закона появилось число 700. Также нами вносились предложения по принципам работы кадастровых инженеров в сфере учета объектов капитального строительства и по вопросам сбора и хранения документации, полученной в результате кадастровых работ инженером, в виде систематизированных архивов.

Помимо этого членам нашей СРО оказывается правовая помощь в подготовке кадастровой документации, готовятся ответы на практические вопросы, в том числе по результатам получения приостановлений.

В соответствии с требованиями № 452-ФЗ мы планируем организовать курсы переподготовки, которую инженеры обязаны проходить раз в три года. Ведем переговоры с ведущими профильными вузами Петербурга.

– Каким образом будут отстаиваться права инженера в спорных ситуациях?

– Если кадастровая палата отказывает инженеру в проведении кадастрового учета, то он остается один на один с этим органом. Раньше единственной возможностью отстоять свои права было обращение в суд, на данный момент № 452-ФЗ введено предварительное обжалование решений о приостановлениях в апелляционную комиссию.

В этом же законе прописано обязательство СРО по запросу апелляционной комиссии в срок, не превышающий 10 рабочих дней, обеспечивать проведение экспертизы документов, которые были представлены в кадастровую палату, и подготовить по ее результатам заключение. Причем СРО готовит и правовое, и профессиональное заключение. Также прописаны условия, права и обязанности апелляционной комиссии, в которую входят сотрудники СРО, Росреестра и кадастровой палаты.

Наша СРО сопровождает инженера в ходе разбирательства, прикрепляя к нему специалиста.

До появления апелляционной комиссии действовала комиссия по лишению аттестата, которая в соответствии с № 221-ФЗ за отдельные нарушения могла лишить инженера аттестата. Мы принимали участие в работе таких комиссий. Нам удалось доказать, что спорные моменты, из-за которых последовали отказы в проведении кадастрового учета, произошли не по вине кадастрового инженера, и тем самым защитить его репутацию. В итоге на заседаниях комиссий были защищены интересы 100% наших инженеров.

– Какие положения необходимо учесть в разрабатываемых профессиональных стандартах?

– В профстандартах специалиста кадастровой сферы будут четко прописаны его действия при оформлении объекта капитального строительства, земельного участка и т. д., а также стандарты ведения кадастровой деятельности в целом.

На съезде, который осенью прошел в Уфе, мы также

предложили прописать стандарты работы кадастрового инженера в составе юридического лица. Так как в № 221-ФЗ, № 452-ФЗ и типовых стандартах кадастровой деятельности, разработанных Национальной палатой кадастровых инженеров, речь идет в основном об индивидуальном виде деятельности, поскольку разработчики этих законов больше ориентировались на практику работы оценщиков или нотариусов.

Между тем многие кадастровые инженеры работают в крупных организациях, и порой возникает конфликт интересов. В частности, необходимо определить, на каких основаниях инженер, будучи сотрудником одной компании, может заключать трудовые договоры со сторонними работодателями. А также оговорить право работодателя отнести средства компании, израсходованные на обеспечение специалиста необходимыми программами, электронно-цифровой подписью, на уплату взносов в СРО и страхование, на кадастрового инженера в случае досрочного прекращения трудового договора по его инициативе.

Кроме этого, мы предложили определить номенклатуру, срок и требования к архиву документов, которые необходимо хранить инженерам.

Сейчас создаются стандарты, которые в том числе определят порядок этих действий. Региональные СРО готовят свои предложения, которые будут обобщены на федеральном уровне в виде свода профстандартов.

Любовь Ежелева