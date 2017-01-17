Надежное сопровождение: о негосударственной экспертизе

Год назад ООО «Негосударственный надзор и экспертиза» расширило бизнес, преобразовавшись в Группу компаний.

Спектр деятельности ГК «ННЭ» сегодня направлен на последовательное сопровождение строительных проектов – от экспертизы, технадзора до подготовки документации на ввод объектов в эксплуатацию.

Насколько оправдались структурные преобразования, как повлияло на экономику бизнеса расширение сферы деятельности, о проблемах отрасли и планах компании рассказывает президент ГК «ННЭ», вице-президент НОЭКС к. э. н. Александр ОРТ.

– Александр Иванович, этот год был прожит в ожидании стабилизации экономики. Вы, расширяя бизнес, вероятно, тоже рассчитывали на подъем, рост рынка экспертизы?

– В конце 2015 года все были настроены на положительные изменения в экономике, собственно, всегда накануне Нового года люди ожидают добрых перемен.

Больше того, и некоторые министры констатировали: мы уже достигли «дна» и вот-вот начнем подниматься. Не только экспертные компании – весь строительный комплекс, участники рынка ждали момента, когда можно с уверенностью думать о перспективах.

Очевидно, что 2014–2015 годы были тем периодом, когда даже крупные девелоперы, застройщики не брались за новые проекты, не покупали новых земельных участков, а лишь старались довести до ввода в эксплуатацию объекты, запланированные еще до кризиса.

Сейчас, насколько известно, уже регистрируются сделки на приобретение земель под застройку, то есть крупные игроки видят перспективы для того, чтобы снова выходить на рынок жилой недвижимости.

Наш сектор на сто процентов зависит от настроя, планов девелоперов, и надеюсь, что их расчеты на дальнейшее развитие рынка верны. Значит, появится необходимость в разработке проектов и наши услуги по их сопровождению будут широко востребованы.

Я советую сотрудникам жестко придерживаться известного принципа: не знаешь, как поступить, – поступай по закону

Сейчас уже можно определенно сказать: за 11 месяцев текущего года мы вышли на уровень 2014-го практически по всем направлениям. Расширилась и география нашего присутствия на рынке экспертизы: мы получаем заказы не только от строителей Северо-Запада, но и из других регионов – Башкирии, Урала, Дальнего Востока, Сахалина, Краснодара. Создано и представительство ГК «ННЭ» в Пскове.

– Иначе говоря, ставка на реорганизацию компании, расширение спектра услуг была оправдана?

– Скажем так: реорганизация, расширение сферы деятельности придали компании устойчивость и обеспечили основу для дальнейшего развития. Это, безусловно, важный этап в жизни, истории организации.

Сегодня мы работаем в нескольких направлениях: кроме экспертизы проектов и результатов инженерных изысканий ведем разработку проектно-сметной документации, сопровождение проектов – от получения разрешений на проведение строительных работ, технадзора до подготовки документов к сдаче объекта в эксплуатацию. Считаю, это оптимальная структура, мы охватили ключевые моменты, не растекаясь по всему спектру, сосредоточились на главном.

– Это привлекло к вам новых партнеров?

– Мы открыты для сотрудничества и готовы принять и обсудить проблемы всех, кто к нам приходит. Вместе с тем никогда не станем делать ставку на компании, которые не имеют реальных планов, ресурсов, ясных перспектив и стремятся решить с нашей помощью сиюминутные задачи. Если кому-то приходит в голову, что мы способны в угоду клиенту подтасовать факты, найти обходные пути, закрыть глаза на некоторые нарушения и поставить свою подпись, то тогда они ошиблись адресом, как говорится. Это невозможно.

Чрезвычайно важно и – не преувеличивая скажу – почетно, что нас в качестве партнеров выбрали ведущие петербургские девелоперы с прочными позициями, которые следят за развитием событий на рынке. Мы продолжаем сотрудничать с «Группой ЛСР», концерном «ЮИТ», «Строительным трестом», «Мегалитом», «Норманном», «Пионером», рядом других застройщиков.

Ранее в основном нам приходилось работать с проектно-сметной документацией на жилищное строительство, сегодня структура заказов изменилась в сторону административных и промышленных объектов.

Когда мы объявили о наших новых услугах, интерес к компании, безусловно, вырос как со стороны участников рынка, так и со стороны частного сектора. Собственники квартир, домов сегодня активно занимаются переустройством своих жилых площадей, а по закону для этого тоже требуются соответствующие документы.

Одним из перспективных направлений стало сопровождение в судах при решении различного рода споров, касающихся качества, объемов выполненной документации, когда требуется заключение – можно ли на основании представленного проекта вести реконструкцию или выполнять строительные работы. Квалификация наших специалистов позволяет включаться в этот процесс. И несколько судебных споров с нашей помощью были выиграны.

– В тяжбах, согласитесь, приятного мало…

– Совершенно верно, у каждой стороны, как правило, своя правда. И бывает нелегко принять решение, объективно оценить, кто прав. В этих случаях я советую сотрудникам жестко придерживаться известного принципа: не знаешь, как поступить, – поступай по закону.

– Это стало самой востребованной услугой?

– Не только. Неожиданно для нас востребованным стало и такое направление, как участие в легализации самостроя. Городские власти стали здесь тоже наводить порядок. Известны факты строительства жилых зданий без разрешения на проведение работ, но это прерогатива госстройнадзора.

Кроме того, многие промышленные компании в желании расширить мощности возвели на своей территории ангары, где разместили производства, модули по выпуску продукции, считая, что, как владельцы активов, за своим забором могут ставить цеха из легких конструкций без необходимой разрешительной документации.

В одном из НИИ, например, объединили два корпуса проходной галереей, и цель понятна: сотрудники не должны терять время для перехода из одного корпуса института в другой.

Собственно, самострой как явление – следствие законодательных недоработок. Сегодня недвижимость, которая была создана без разрешения, должна быть либо легализована, либо снесена. Этот вопрос решается в судебном порядке. Не всегда в решении собственника возвести дополнительные производственные площади был только корыстный интерес или коварный умысел. Многие это делали в интересах дела.

Некоторые компании предпринимали попытки получить разрешение на строительство, но из-за бюрократических проволочек, из-за того, что законы в этом направлении не урегулированы, не достигли успеха. Мы беремся решать и их проблемы, сопровождать такие проекты, начиная с подготовки исходно-разрешительной документации и до судебного спора.

– Известно, что конкуренция в вашем секторе растет…

– Мы всегда за цивилизованный рынок и открытую конкуренцию, готовы работать по установленным государством правилам и законам. Не секрет, что есть в наших рядах фирмы, которые минимальными затратами пытаются получить максимум прибыли, не располагая ни кадрами, ни ресурсами. Из 30 компаний, что зарегистрированы в Петербурге, примерно половина не отвечает требованиям по уровню квалификации, но возможность войти в бизнес, не прилагая больших усилий, всегда соблазнительна.

Реорганизация, расширение сферы деятельности придали компании устойчивость и обеспечили основу для дальнейшего развития

Если строго подходить к оценке, то можно назвать не более семи негосударственных организаций, которые располагают постоянным штатом, офисом и действительно способны квалифицированно и качественно работать.

Кроме того, полагаю, что серьезным перекосом федеральной власти в регулировании деятельности экспертизы стало решение, позволяющее создавать при государственных организациях негосударственные структуры. Считаю, пора стереть грань между государственными и негосударственными экспертными компаниями, поскольку требования к их работе практически равны.

Скажем, нынешнее требование о переходе на цифровое проектирование и электронный документооборот госэкспертиза должна выполнить с января, негосударственная – с апреля будущего года. Есть смысл, повторюсь, либо уравнять в правах и обязанностях экспертные организации, либо жестко разделить полномочия. Но плодить коммерческие фирмы в структуре государственных – нонсенс.

– Цель с разделением экспертиз создать конкурентный рынок, с вашей точки зрения, не достигнута?

– Мы в разных условиях с госэкспертизой по определению, и вряд ли тут речь может идти о здоровой конкуренции. Госы в наследство от государства получили оборудование, почти не платят за комфортные условия размещения, у них гарантированные заказы от государства. Если учесть, что госэкспертиза может действовать только в собственном регионе, нетрудно догадаться, за кем здесь будет первенство.

Более того, госэкспертиза не в состоянии справиться с оценкой огромного потока проектно-сметной документации, разработанной для объектов, строительство которых ведется за государственный счет. Потому не осваиваются бюджетные деньги, выделенные на эти цели. В Петербурге примерно 20% средств не дошли до конкретных проектов.

– Что бы вы предложили в этом случае как вице-президент НОЭКС?

– Предложения о запрещении создавать коммерческие структуры внутри государственных и о стирании граней между экспертными организациями от имени НОЭКС были сделаны нами еще два года назад. Кроме того, если вернуться к освоению средств бюджета, неплохо бы вспомнить хорошо забытое старое. В советские времена, если объект был стоимостью, скажем, до 1 млн рублей, заказчик имел право утверждать и рассматривать проекты. Все, что было выше определенной цены, как известно, утверждалось постановлением исполкома.

Надо и сейчас установить градацию: для проекта стоимостью, например, до 5 млн рублей разрешить прохождение экспертизы в любой экспертной организации. Это как раз проекты для развития малого и среднего бизнеса, и таких много. В этом ряду – устройство дорог, сетей и т. д. Таким образом ускорится процесс оформления документации и, как следствие, проблемы с освоением средств бюджета немедленно устранятся.

– Что вы ожидаете от предстоящего года, каковы ваши прогнозы и перспективы компании?

– В будущем году нас ждет много знаковых событий: в августе компании «Негосударственный надзор и экспертиза» исполняется пять лет – уже небольшой, но юбилей. Также нам предстоит подготовка к переаккредитации. Как известно, мы получали аккредитацию в одном ведомстве – Минэкономразвития, сейчас же нас будет оценивать Минстрой. Требования к нашим организациям ужесточаются, меняется и сама процедура. Готовиться к ней начнем с середины года. Это долгая работа, в ходе которой предстоят проверки всей нашей деятельности, уровня квалификации каждого сотрудника. Мы должны достойно через это пройти и подтвердить свою компетенцию и репутацию. Это вопрос номер один.

Пока мы не намерены расширять бизнес дальше, но, безусловно, будем совершенствовать, шлифовать то, что создано, с учетом опыта этого года. Вполне возможно, что доживем до того, чтобы построить собственный объект, – у нас есть ресурсы для этого.

Не берусь делать прогнозы относительно развития рынка в целом и компании в отдельности. Несколько лет назад, когда мы только учредили компанию, в конце предыдущего года было примерно известно, чем займемся в сентябре следующего. Сейчас можно заглядывать лишь на три-четыре месяца вперед.

Тем не менее всем нашим коллегам хочу пожелать в новом году оптимизма, бодрости, здоровья, как можно больше проектов, заказов, много работы и успехов, счастья личного, наличного и безналичного!

Роза Михайлова

В печатной версии название статьи – “Надежное сопровождение” (журнал “Строительство и городское хозяйство”, № 170, декабрь, 2016 год)