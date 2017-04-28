Эксперты против

Радикальные перемены в деятельности организаций негосударственной экспертизы ожидаются с внесением поправок в Градостроительный кодекс. Профессиональное сообщество Петербурга намерено внести свои предложения по регулированию работы сектора.
История процесса
Напомним, как шел процесс формирования института негосударственной экспертизы. Вначале законом № 190-ФЗ были упразднены многочисленные вневедомственные экспертные организации министерств, ведомств и предприятий с выделением Главного управления вневедомственной экспертизы России в статус Главгосэкспертизы России как структуры Минстроя.
Часть полномочий по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий была передана органам власти субъектов РФ, а часть не относящихся к полномочиям Главгосэкспертизы и не финансируемых из всех видов бюджета доверена организациям, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы.
Цель была понятна и оправдана: отход от монопольного права государства вести экспертизу проектной документации, создание конкурентной среды. Видимо, предполагалось, что это ускорит процесс согласования проектов, снизит стоимость процедуры и повлияет на качество разработки документации.
Между тем легкое вхождение в рынок, обусловленное несовершенством законодательства, породило нездоровую конкуренцию с появлением на рынке компаний, готовых поступиться профессиональными принципами, быстро и дешево выполнять услуги, гарантируя «положительное заключение» и не особенно обращая внимание на просчеты в работе проектировщиков.
«Но, кроме того, следствием пробелов в законодательстве стало «второе пришествие» ведомственных экспертиз, – говорит президент ООО «ГК Н.Э.П.С.», почетный строитель России Виктор Зозуля. – Оценив ситуацию, некоторые строительные холдинги, отраслевые ведомства, да и госэкспертизы в том числе, создали свои негосударственные экспертные организации. Дело не столько в том, что нас потеснили на рынке, сколько в снижении качества проектов. Понятно, что заказчики предпочли иметь дело с экспертной компанией, которая отнесется к ним лояльно, с которой можно договориться. Как итог, из регионов от властей пошел поток жалоб на деятельность негосударственных экспертных организаций. Что, безусловно, справедливо: сырые проекты и сомнительные экспертные заключения представляют реальную опасность», – заключает Виктор Зозуля.
«Мы давно говорили о необходимости стирания граней между государственной и негосударственной экспертизами, которые и породили создание негосударственных экспертиз при государственных, – поддерживает коллегу президент Группы компаний «ННЭ», вице-президент НОЭКС, заслуженный строитель России Александр Орт. – По тому же принципу, основываясь на тех же законодательных нестыковках, создавались «карманные» экспертизы при крупных строительных компаниях и холдингах. Множественные злоупотребления, в том числе административным ресурсом, в экспертной среде стали причиной того, что о дальнейшей судьбе российского экспертного сообщества задумались в высших эшелонах власти».
Отрицательно на позиции института негосударственной экспертизы повлияло и то, что по закону создание экспертных компаний оказалось в ведении двух министерств. Формирует «плеяду» экспертов Минстрой России, которому вменено осуществлять аттестацию физических лиц на право подготовки заключений экспертизы, а аккредитацию осуществляет Федеральная служба по аккредитации Министерства экономического развития РФ.
Вице-премьер поручил
В феврале этого года по итогам совещания, которое проходило под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака и отчасти было посвящено будущему негосударственной экспертизы, чиновникам отраслевых ведомств было дано соответствующее поручение.
К маю они должны подготовить законодательные акты, которые исключат дополнительные полномочия органов государственной экспертизы по ведению негосударственной экспертизы, распространят на организации негосударственной экспертизы требования Градостроительного кодекса РФ к саморегулированию.
Последнее означает обязательное формирование СРО экспертов либо внедрение организаций негосударственной экспертизы в состав уже действующих СРО.
«Ожидание грядущих перемен, безусловно, сбивает с ритма работу негосударственных экспертиз, – констатирует Александр Орт. – Но главное сейчас – не допустить спешки, непродуманных действий. Запланированных задач и без того достаточно. Во-первых, переаккредитация, поскольку у многих организаций подходит к концу пятилетний срок ее действия. Это и внедрение электронного документооборота, формирование единого реестра. Но, похоже, законодатели намерены в таком спрессованном во времени промежутке решать кардинальные вопросы деятельности не только негосударственной, но и государственной экспертизы».
Как известно, кроме формирования СРО предусматривается и совершенствование процедуры аккредитации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проект постановления на этот счет сейчас также обсуждается общественностью.
Существенные противоречия
Подготовлен и проект Федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Однако специалисты отмечают в нем существенные противоречия с действующим законодательством. Скажем, в соответствии с Градкодексом СРО проектировщиков имеет право на существование при наличии не менее пятидесяти членов, причем действующих в одном субъекте Федерации. И это изначально может стать формальным препятствием для создания СРО экспертов. В Петербурге, как известно, действуют не более 30 компаний такого профиля.
Даже если объединить все 62 организации негосударственной экспертизы, которые зарегистрированы в СЗФО, это требование выполнить невозможно. Между тем есть регионы, где негосударственных экспертиз не существует вовсе. Следовательно, законодателю надо определить порог вхождения в СРО, статус, размер взносов для экспертиз.
В проекте закона обозначено: взнос должен составлять 50 000 рублей при рассмотрении проектов стоимостью до 50 млн. С ростом цены заказов подрастает и взнос. Однако, по словам Александра Орта, проектов такого масштаба у негосударственных экспертиз до сей поры не бывало. Стоимость заказов, которые поступают в негосударственную экспертизу, колеблется от 500 000 до 3 млн максимум.
«Из проекта этого закона вытекает очевидное: принятие поправок для негосударственных экспертных организаций обернется очередной черной полосой, – убежден Виктор Зозуля. – «Специалисты», предложившие эти поправки, полагают, судя о размере минимальных компенсационных взносов, что нет никакой разницы между деятельностью проектировщиков и экспертных организаций. И условия вступления в СРО для них предполагаются те же, что и для изыскательских и проектных компаний. Авторы поправок не потрудились поинтересоваться: а какова же стоимость проведения экспертизы по сравнению со стоимостью разработки проектной документации? Потянут ли экспертные организации те суммы вступительных взносов, регулярных платежей и вложений в компенсационные фонды, которые установлены законом?»
Профессионалы не согласны
«К шагам, нацеленным на глубокие перемены, должны быть предпосылки. К сожалению, в нашем случае законодатели, не имея на то предпосылок, не анализируя последствия, корректируют правовую базу, а по сути, ломают сложившийся порядок работы негосударственной экспертизы, – выражает свою точку зрения генеральный директор ООО «СеверГрад», почетный архитектор России Виталий Реут. – Очевидно, что это лоббистская история, но предугадать, кто выиграет от таких нововведений, невозможно. Я не вижу оснований для радикальных перемен. Между тем, учредив СРО, придется, вероятно, многое изменить или отменить вовсе. Как, например, будет организована процедура аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы? Или достаточно войти в СРО и получить таким образом пропуск на рынок», – недоумевает он.
Вместо простой процедуры аккредитации, которая проводится бесплатно и раз в пять лет, негосударственные экспертные организации намереваются объединить в СРО
Как полагает технический директор ООО «Первое Экспертное Бюро» Сергей Кондратьев, кроме дополнительных расходов, саморегулирование в секторе негосударственной экспертизы ничего нового не принесет. «Вместо простой процедуры аккредитации, которая проводится бесплатно и раз в пять лет, нас намереваются объединить в СРО. Но, как показал опыт строительных и проектно-изыскательских компаний, саморегулирование никак не повлияло ни на уровень профессионализма, ни на качество СМР, ни на продвижение компаний на рынке. Однако привело к дополнительным и неоправданным расходам, которые несут подрядчики. Годовой объем работ негосударственных экспертиз не так велик, мы не имеем сверхприбылей, а чтобы сохранить позиции, ужимаемся самыми невероятными способами. И при этом даем работу специалистам, платим налоги. Если стоит задача заставить уйти с рынка профессионалов, то, вероятно, она таким образом будет выполнена», – говорит он.
«Занимаясь профессионально экспертизой около 20 лет, прекрасно понимаю несостоятельность поспешного решения о создании СРО экспертных организаций, – оценивает ситуацию Виктор Зозуля. – Принципиально я не против саморегулирования. Но что происходит на деле? Сонм законов, стратегий, приказов, «дорожных карт» и распоряжений ведет нас в дилетантское бездорожье. И ставит отрасль перед фактом очередного реформирования, реестрирования, стандартизации, перерегистрации, электронизации и далее до бесконечности, что постепенно заводит всех в очередной тупик. Поэтому проектировщики по-прежнему так некачественно проектируют, изыскателям не удается в достаточной мере выполнить то, что необходимо для проектирования, а строителям в результате все сложнее строить. При том что все они находятся в системе наспех узаконенного восемь лет назад и опять-таки постоянно реформируемого саморегулирования».
С кем и как объединиться
Пока окончательного решения по вопросу формирования СРО нет, но законодатель торопится реализовать поручение вице-премьера правительства Дмитрия Козака. Скорее всего, как считает Александр Орт, исполнители пойдут по пути наименьшего сопротивления. «Есть, скажем, в Градкодексе статья, где прописано предложение о создании СРО изыскателей и проектировщиков, ничего выдумывать не надо, достаточно добавить «и негосударственной экспертизы», не внося существенных изменений, дополнений и видоизменений в соответствующие пункты Градкодекса», – делает вывод он.
Похоже, чиновники в стремлении как можно быстрее отрапортовать о выполнении поручения вице-премьера примут решение, а потом, как это водится, начнется корректировка, внесение массы поправок, видоизменений. Итогом таких поспешных действий может стать объединение в единое СРО проектировщиков, изыскателей и организаций негосударственной экспертизы. Этого, считают в экспертном сообществе, допустить никак нельзя.
«Объединение проектировщиков и экспертов в одном СРО – это, говоря образно, соединение ежа с ужом», – считает Сергей Кондратьев. Тем более, напоминает он, подобные действия частично вступают в противоречие с постановлением правительства РФ от 5 марта 2007 года «О госэкспертизе», в котором говорится, что эксперт не может давать заключения о проекте, разработанном в той же организации. Более того, это никак не обеспечивает независимость эксперта.
«Объединение изыскателей, проектировщиков и экспертов в единую саморегулируемую организацию ничего, кроме разброда, не принесет, – подтверждает Виталий Реут. – Эксперты по формальным признакам независимы. Открою секрет фирмы: профессиональный эксперт всегда независим, в какой бы организации – государственной или негосударственной – он ни работал, в каком бы сообществе ни состоял. Профессиональная этика, ответственность, убеждения диктуют линию поведения. В большинстве своем мои коллеги не подпишут протокол, не дадут положительного заключения, если в проектной документации есть просчеты, неточности, которые могут повлечь за собой крупные проблемы на стройплощадке во время СМР», – утверждает он.
По мнению генерального директора ООО «ГЛАВЭКСПЕРТИЗА» Сергея Тиунова, если речь идет об экспертах как об аттестованных физических лицах, то желательно, чтобы появился профессиональный союз по принципу классического профсоюза ХХ века. Такое объединение специалистов могло бы сохранить и гарантировать независимость аттестованного эксперта прежде всего от работодателя – аккредитованной экспертной организации. Самоорганизация же юридических лиц не требуется, так как они уже организованы постановлением правительства № 1070 от 29.12.2008 года, а для саморегулирования достаточно будет СРО экспертных организаций.
Между тем сейчас обсуждаются и возможности присоединения сообщества экспертов к НОПРИЗу. «Попытка объединить «три в одном» – проектировщиков, изыскателей и экспертов – нонсенс», – говорит Александр Орт. Он также находит в этом прямое противоречие с № 315-ФЗ, который исключает объединение разнородных видов деятельности в СРО. Очевидно, что заложенные сейчас подобные противоречия закончатся очередной необходимостью внесения поправок в Градкодекс.
«Вхождение в состав действующих СРО не получит поддержки экспертных организаций, – убежден Сергей Тиунов. – При вхождении, например, в СРО проектировщиков или изыскателей возникает конфликт интересов и противоречие с общими положениями законодательства об исключении возможной заинтересованности в результатах экспертизы», – резюмирует он.
«Совершенно очевидно: если СРО объединит и проектировщиков и экспертов, «потеря лица» эксперта произойдет очень быстро, особенно из числа тех, кто не обладает достаточным опытом, далек от традиций старой экспертной школы, когда специалист рос, формировался в профессиональной среде, – убежден Виталий Реут. – Надавить, навязать нужное мнение будет просто, и, естественно, все зависит от того, кто станет «рулить» СРО. Недаром в свое время проектировщиков и строителей развели по разным саморегулируемым организациям», – напоминает он.
Как полагает Виктор Зозуля, жесткая полемика по этому поводу связана с тем, что сегодня волнует не столько факт объединения и формирования СРО, сколько вопрос: куда «пристроить» источник поступления денег. В действующие СРО проектировщиков и изыскателей либо в СРО экспертов. Желающих, что называется, «подставить» плечо немало. Организациям негосударственной экспертизы предлагается «заранее пристать к конкретному СРО», «готовиться к объединению с ассоциациями», позиционирующими себя в будущем создателями СРО экспертов.
«Мне кажется, победят «истинные профессионалы» от непонятных экспертиз НОСТРОЙ или НОПРИЗ, – говорит Виктор Зозуля. – Сужу по тому, как на информационном портале «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ» высказывается, например, некий г-н Апумчик. Он утверждает, что на совещании у Дмитрия Козака обсуждалась «передача контроля над негосударственной экспертизой Национальному объединению изыскателей и проектировщиков «под крыло» его президента Михаила Посохина. Известно, что последний уже занимался миротворческой деятельностью, когда сводил проектировщиков и изыскателей, так что опыт у него имеется. Теперь решается аналогичная задача с Национальным объединением экспертных организаций в строительстве, которое, похоже, стремятся поставить «на путь истинный». Оказывается, мы (имею в виду – НОЭКС) не в состоянии без господ Посохина и Апумчика найти путь истинный. Г-н Апумчик абсолютно уверен, что только «…НОПРИЗ действительно может решать вопросы экспертной деятельности, так как это вопросы всех проектных организаций». Вот вам и пример «профессионального» понимания разницы между экспертизой и проектированием!»
Не остановить развития
Тем не менее специалисты убеждены, что сохранить независимость и позиции на рынке можно только сообща. Любое сообщество – проектное, изыскательское, экспертное – нуждается в площадке для обсуждений, обмена опытом, выработки решений и стремится консолидироваться, считает Александр Орт. Полезными и авторитетными такие органы становятся, когда объединение происходит осознанно, на добровольных началах, с понятными целями, одна из которых – защита и лоббирование профессиональных интересов. «НОЭКС для экспертов сегодня именно та площадка, тот орган», – подчеркивает он.
Именно НОЭКС участвовал в преобразованиях, совершенствовании правовых условий экспертной деятельности, в том числе на уровне правительства и Госдумы. И предложения профессионалов пусть частично, но легли в основу законопроектов и законодательных актов, вышедших в 2015 году.
Сегодня, убежден Александр Орт, как никогда будет важен голос экспертов с мест и самым верным тактическим шагом должна стать консолидация организаций негосударственных экспертиз. Далее профессиональное экспертное сообщество должно само выработать предложения для реализации решений, обозначенных в протоколе вице-премьера. И конечно же, за основу должны браться те положительные наработки, которые аккумулирует в НОЭКС Ассоциация экспертиз строительных проектов.
В каком виде и в какой форме будет существовать новая структура, объединяющая экспертное сообщество, должны решать профессионалы. Станет ли им СРО, или, по примеру коллег из Казахстана, будет создана Палата экспертов, но очевидно одно: развитие института негосударственной экспертизы не должно остановиться. За пять лет, прошедших с момента введения, институт доказал свою состоятельность, полезность и право на дальнейшее существование и разумное совершенствование.
Роза Михайлова
Партнер темы:
Группа компаний “ННЭ”