Эксперты против

Радикальные перемены в деятельности организаций негосударственной экспертизы ожидаются с внесением поправок в Градостроительный кодекс. Профессиональное сообщество Петербурга намерено внести свои предложения по регулированию работы сектора.

История процесса

Напомним, как шел процесс формирования института негосударственной экспертизы. Вначале законом № 190-ФЗ были упразднены многочисленные вневедомственные экспертные организации министерств, ведомств и предприятий с выделением Главного управления вневедомственной экспертизы России в статус Главгосэкспертизы России как структуры Минстроя.

Часть полномочий по проведению государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий была передана органам власти субъектов РФ, а часть не относящихся к полномочиям Главгосэкспертизы и не финансируемых из всех видов бюджета доверена организациям, аккредитованным на право проведения негосударственной экспертизы.

Цель была понятна и оправдана: отход от монопольного права государства вести экспертизу проектной документации, создание конкурентной среды. Видимо, предполагалось, что это ускорит процесс согласования проектов, снизит стоимость процедуры и повлияет на качество разработки документации.

Между тем легкое вхождение в рынок, обусловленное несовершенством законодательства, породило нездоровую конкуренцию с появлением на рынке компаний, готовых поступиться профессиональными принципами, быстро и дешево выполнять услуги, гарантируя «положительное заключение» и не особенно обращая внимание на просчеты в работе проектировщиков.

«Но, кроме того, следствием пробелов в законодательстве стало «второе пришествие» ведомственных экспертиз, – говорит президент ООО «ГК Н.Э.П.С.», почетный строитель России Виктор Зозуля. – Оценив ситуацию, некоторые строительные холдинги, отраслевые ведомства, да и гос­экспертизы в том числе, создали свои негосударственные экспертные организации. Дело не столько в том, что нас потеснили на рынке, сколько в снижении качества проектов. Понятно, что заказчики предпочли иметь дело с экспертной компанией, которая отнесется к ним лояльно, с которой можно договориться. Как итог, из регионов от властей пошел поток жалоб на деятельность негосударственных экспертных организаций. Что, безусловно, справедливо: сырые проекты и сомнительные экспертные заключения представляют реальную опасность», – заключает Виктор Зозуля.

«Мы давно говорили о необходимости стирания граней между государственной и негосударственной экспертизами, которые и породили создание негосударственных экспертиз при государственных, – поддерживает коллегу президент Группы компаний «ННЭ», вице-президент НОЭКС, заслуженный строитель России Александр Орт. – По тому же принципу, основываясь на тех же законодательных нестыковках, создавались «карманные» экспертизы при крупных строительных компаниях и холдингах. Множественные злоупотребления, в том числе административным ресурсом, в экспертной среде стали причиной того, что о дальнейшей судьбе российского экспертного сообщества задумались в высших эшелонах власти».

Отрицательно на позиции института негосударственной экспертизы повлияло и то, что по закону создание экспертных компаний оказалось в ведении двух министерств. Формирует «плеяду» экспертов Минстрой России, которому вменено осуществлять аттестацию физических лиц на право подготовки заключений экспертизы, а аккредитацию осуществляет Федеральная служба по аккредитации Министерства экономического развития РФ.

Вице-премьер поручил

В феврале этого года по итогам совещания, которое проходило под руководством вице-премьера РФ Дмитрия Козака и отчасти было посвящено будущему негосударственной экспертизы, чиновникам отраслевых ведомств было дано соответствующее поручение.

К маю они должны подготовить законодательные акты, которые исключат дополнительные полномочия органов государственной экспертизы по ведению негосударственной экспертизы, распространят на организации негосударственной экспертизы требования Градостроительного кодекса РФ к саморегулированию.

Последнее означает обязательное формирование СРО экспертов либо внедрение организаций негосударственной экспертизы в состав уже действующих СРО.

«Ожидание грядущих перемен, безусловно, сбивает с ритма работу негосударственных экспертиз, – констатирует Александр Орт. – Но главное сейчас – не допустить спешки, непродуманных действий. Запланированных задач и без того достаточно. Во-первых, переаккредитация, поскольку у многих организаций подходит к концу пятилетний срок ее действия. Это и внедрение электронного документооборота, формирование единого реестра. Но, похоже, законодатели намерены в таком спрессованном во времени промежутке решать кардинальные вопросы деятельности не только негосударственной, но и государственной экспертизы».

Как известно, кроме формирования СРО предусматривается и совершенствование процедуры аккредитации на право подготовки заключений экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий. Проект постановления на этот счет сейчас также обсуждается общественностью.

Существенные противоречия

Подготовлен и проект Федерального закона о внесении изменений в Градостроительный кодекс РФ. Однако специалисты отмечают в нем существенные противоречия с действующим законодательством. Скажем, в соответствии с Градкодексом СРО проектировщиков имеет право на существование при наличии не менее пятидесяти членов, причем действующих в одном субъекте Федерации. И это изначально может стать формальным препятствием для создания СРО экспертов. В Петербурге, как известно, действуют не более 30 компаний такого профиля.

Даже если объединить все 62 организации негосударственной экспертизы, которые зарегистрированы в СЗФО, это требование выполнить невозможно. Между тем есть регионы, где негосударственных экспертиз не существует вовсе. Следовательно, законодателю надо определить порог вхождения в СРО, статус, размер взносов для экспертиз.

В проекте закона обозначено: взнос должен составлять 50 000 рублей при рассмотрении проектов стоимостью до 50 млн. С ростом цены заказов подрастает и взнос. Однако, по словам Александра Орта, проектов такого масштаба у негосударственных экспертиз до сей поры не бывало. Стоимость заказов, которые поступают в негосударственную экспертизу, колеблется от 500 000 до 3 млн максимум.

«Из проекта этого закона вытекает очевидное: принятие поправок для негосударственных экспертных организаций обернется очередной черной полосой, – убежден Виктор Зозуля. – «Специалисты», предложившие эти поправки, полагают, судя о размере минимальных компенсационных взносов, что нет никакой разницы между деятельностью проектировщиков и экспертных организаций. И условия вступления в СРО для них предполагаются те же, что и для изыскательских и проектных компаний. Авторы поправок не потрудились поинтересоваться: а какова же стоимость проведения экспертизы по сравнению со стоимостью разработки проектной документации? Потянут ли экспертные организации те суммы вступительных взносов, регулярных платежей и вложений в компенсационные фонды, которые установлены законом?»

Профессионалы не согласны

«К шагам, нацеленным на глубокие перемены, должны быть предпосылки. К сожалению, в нашем случае законодатели, не имея на то предпосылок, не анализируя последствия, корректируют правовую базу, а по сути, ломают сложившийся порядок работы негосударственной экспертизы, – выражает свою точку зрения генеральный директор ООО «СеверГрад», почетный архитектор России Виталий Реут. – Очевидно, что это лоббистская история, но предугадать, кто выиграет от таких нововведений, невозможно. Я не вижу оснований для радикаль­ных перемен. Между тем, учредив СРО, придется, вероятно, многое изменить или отменить вовсе. Как, например, будет организована процедура аккредитации на право проведения негосударственной экспертизы? Или достаточно войти в СРО и получить таким образом пропуск на рынок», – недоумевает он.

Вместо простой процедуры аккредитации, которая проводится бесплатно и раз в пять лет, негосударственные экспертные организации намереваются объединить в СРО

Как полагает технический директор ООО «Первое Экспертное Бюро» Сергей Кондратьев, кроме дополнительных расходов, саморегулирование в секторе негосударственной экспертизы ничего нового не принесет. «Вместо простой процедуры аккредитации, которая проводится бесплатно и раз в пять лет, нас намереваются объединить в СРО. Но, как показал опыт строительных и проектно-изыскательских компаний, саморегулирование никак не повлияло ни на уровень профессионализма, ни на качество СМР, ни на продвижение компаний на рынке. Однако привело к дополнительным и неоправданным расходам, которые несут подрядчики. Годовой объем работ негосударственных экспертиз не так велик, мы не имеем сверхприбылей, а чтобы сохранить позиции, ужимаемся самыми невероятными способами. И при этом даем работу специалистам, платим налоги. Если стоит задача заставить уйти с рынка профессионалов, то, вероятно, она таким образом будет выполнена», – говорит он.

«Занимаясь профессионально экспертизой около 20 лет, прекрасно понимаю несостоятельность поспешного решения о создании СРО экспертных организаций, – оценивает ситуацию Виктор Зозуля. – Принципиально я не против саморегулирования. Но что происходит на деле? Сонм законов, стратегий, приказов, «дорожных карт» и распоряжений ведет нас в дилетантское бездорожье. И ставит отрасль перед фактом очередного реформирования, реестрирования, стандартизации, перерегистрации, электронизации и далее до бесконечности, что постепенно заводит всех в очередной тупик. Поэтому проектировщики по-прежнему так некачественно проектируют, изыскателям не удается в достаточной мере выполнить то, что необходимо для проектирования, а строителям в результате все сложнее строить. При том что все они находятся в системе наспех узаконенного восемь лет назад и опять-таки постоянно реформируемого саморегулирования».

С кем и как объединиться

Пока окончательного решения по вопросу формирования СРО нет, но законодатель торопится реализовать поручение вице-премьера правительства Дмитрия Козака. Скорее всего, как считает Александр Орт, исполнители пойдут по пути наименьшего сопротивления. «Есть, скажем, в Градкодексе статья, где прописано предложение о создании СРО изыскателей и проектировщиков, ничего выдумывать не надо, достаточно добавить «и негосударственной экспертизы», не внося существенных изменений, дополнений и видоизменений в соответствующие пункты Градкодекса», – делает вывод он.

Похоже, чиновники в стремлении как можно быстрее отрапортовать о выполнении поручения вице-премьера примут решение, а потом, как это водится, начнется корректировка, внесение массы поправок, видоизменений. Итогом таких поспешных действий может стать объединение в единое СРО проектировщиков, изыскателей и организаций негосударственной экспертизы. Этого, считают в экспертном сообществе, допустить никак нельзя.

«Объединение проектировщиков и экспертов в одном СРО – это, говоря образно, соединение ежа с ужом», – считает Сергей Кондратьев. Тем более, напоминает он, подобные действия частично вступают в противоречие с постановлением правительства РФ от 5 марта 2007 года «О госэкспертизе», в котором говорится, что эксперт не может давать заключения о проекте, разработанном в той же организации. Более того, это никак не обеспечивает независимость эксперта.

«Объединение изыскателей, проектировщиков и экспертов в единую саморегулируемую организацию ничего, кроме разброда, не принесет, – подтверждает Виталий Реут. – Эксперты по формальным признакам независимы. Открою секрет фирмы: профессиональный эксперт всегда независим, в какой бы организации – государственной или негосударственной – он ни работал, в каком бы сообществе ни состоял. Профессиональная этика, ответственность, убеждения диктуют линию поведения. В большинстве своем мои коллеги не подпишут протокол, не дадут положительного заключения, если в проектной документации есть просчеты, неточности, которые могут повлечь за собой крупные проблемы на стройплощадке во время СМР», – утверждает он.

По мнению генерального директора ООО «ГЛАВЭКСПЕРТИЗА» Сергея Тиунова, если речь идет об экспертах как об аттестованных физических лицах, то желательно, чтобы появился профессио­нальный союз по принципу классического профсоюза ХХ века. Такое объединение специалистов могло бы сохранить и гарантировать независимость аттестованного эксперта прежде всего от работодателя – аккредитованной экспертной организации. Самоорганизация же юридических лиц не требуется, так как они уже организованы постановлением правительства № 1070 от 29.12.2008 года, а для саморегулирования достаточно будет СРО экспертных организаций.

Между тем сейчас обсуждаются и возможности присоединения сообщества экспертов к НОПРИЗу. «Попытка объединить «три в одном» – проектировщиков, изыскателей и экспертов – нонсенс», – говорит Александр Орт. Он также находит в этом прямое противоречие с № 315-ФЗ, который исключает объединение разнородных видов деятельности в СРО. Очевидно, что заложенные сейчас подобные противоречия закончатся очередной необходимостью внесения поправок в Градкодекс.

«Вхождение в состав действующих СРО не получит поддержки экспертных организаций, – убежден Сергей Тиунов. – При вхождении, например, в СРО проектировщиков или изыскателей возникает конфликт интересов и противоречие с общими положениями законодательства об исключении возможной заинтересованности в результатах экспертизы», – резюмирует он.

«Совершенно очевидно: если СРО объединит и проектировщиков и экспертов, «потеря лица» эксперта произойдет очень быстро, особенно из числа тех, кто не обладает достаточным опытом, далек от традиций старой экспертной школы, когда специалист рос, формировался в профессиональной среде, – убежден Виталий Реут. – Надавить, навязать нужное мнение будет просто, и, естественно, все зависит от того, кто станет «рулить» СРО. Недаром в свое время проектировщиков и строителей развели по разным саморегулируемым организациям», – напоминает он.

Как полагает Виктор Зозуля, жесткая полемика по этому поводу связана с тем, что сегодня волнует не столько факт объединения и формирования СРО, сколько вопрос: куда «пристроить» источник поступления денег. В действующие СРО проектировщиков и изыскателей либо в СРО экспертов. Желающих, что называется, «подставить» плечо немало. Организациям негосударственной экспертизы предлагается «заранее пристать к конкретному СРО», «готовиться к объединению с ассоциациями», позиционирующими себя в будущем создателями СРО экспертов.

«Мне кажется, победят «истинные профессионалы» от непонятных экспертиз НОСТРОЙ или НОПРИЗ, – говорит Виктор Зозуля. – Сужу по тому, как на информационном портале «САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ» высказывается, например, некий г-н Апумчик. Он утверждает, что на совещании у Дмитрия Козака обсуждалась «передача контроля над негосударственной экспертизой Национальному объединению изыскателей и проектировщиков «под крыло» его президента Михаила Посохина. Известно, что последний уже занимался миротворческой деятельностью, когда сводил проектировщиков и изыскателей, так что опыт у него имеется. Теперь решается аналогичная задача с Национальным объединением экспертных организаций в строительстве, которое, похоже, стремятся поставить «на путь истинный». Оказывается, мы (имею в виду – НОЭКС) не в состоянии без господ Посохина и Апумчика найти путь истинный. Г-н Апумчик абсолютно уверен, что только «…НОПРИЗ действительно может решать вопросы экспертной деятельности, так как это вопросы всех проектных организаций». Вот вам и пример «профессионального» понимания разницы между экспертизой и проектированием!»

Не остановить развития

Тем не менее специалисты убеждены, что сохранить независимость и позиции на рынке можно только сообща. Любое сообщество – проектное, изыскательское, экспертное – нуждается в площадке для обсуждений, обмена опытом, выработки решений и стремится консолидироваться, считает Александр Орт. Полезными и авторитетными такие органы становятся, когда объединение происходит осознанно, на добровольных началах, с понятными целями, одна из которых – защита и лоббирование профессиональных интересов. «НОЭКС для экспертов сегодня именно та площадка, тот орган», – подчеркивает он.

Именно НОЭКС участвовал в преобразованиях, совершенствовании правовых условий экспертной деятельности, в том числе на уровне правительства и Госдумы. И предложения профессионалов пусть частично, но легли в основу законопроектов и законодательных актов, вышедших в 2015 году.

Сегодня, убежден Александр Орт, как никогда будет важен голос экспертов с мест и самым верным тактическим шагом должна стать консолидация организаций негосударственных экспертиз. Далее профессиональное экспертное сообщество должно само выработать предложения для реализации решений, обозначенных в протоколе вице-премьера. И конечно же, за основу должны браться те положительные наработки, которые аккумулирует в НОЭКС Ассоциация экспертиз строительных проектов.

В каком виде и в какой форме будет существовать новая структура, объединяющая экспертное сообщество, должны решать профессионалы. Станет ли им СРО, или, по примеру коллег из Казахстана, будет создана Палата экспертов, но очевидно одно: развитие института негосударственной экспертизы не должно остановиться. За пять лет, прошедших с момента введения, институт доказал свою состоятельность, полезность и право на дальнейшее существование и разумное совершенствование.

Роза Михайлова

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