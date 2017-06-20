К успешному взаимодействию и взаимопониманию, укреплению экономических и культурных связей между Японией, Петербургом и Ленинградской областью смогут привести интерес и доверие, воля и настойчивость в достижении цели, считает глава дипломатической миссии Японии в Санкт-Петербурге господин Масанори Фукусима.

В июле прошлого года господин Фукусима был назначен генеральным консулом Японии в Петербурге. Опытный дипломат, он почти 35 лет состоит на службе в МИД Японии. Основная его деятельность была связана с отделами, которые курируют отношения с Россией. Одна из главных задач, которую поставил себе генеральный консул, – укрепление отношений Японии с Санкт-Петербургом и Ленинградской областью.

Мы попросили господина Фукусиму рассказать о первых впечатлениях от работы в Петербурге, перспективах сотрудничества между нашим регионом и Японией.

– Господин Фукусима, наше издание первое, которому вы в качестве генерального консула даете интервью. Спасибо вам от имени всей редакции нашего издательства за эту встречу. Вы уже восемь месяцев живете и работаете в Петербурге, каковы ваши первые впечатления о нашем городе?

– Мне приходилось бывать в Петербурге еще в то время, когда он назывался Ленинградом, а до назначения генеральным консулом я посещал Петербург десять лет назад. Город, конечно, всегда был прекрасен, но перемены в его облике, жизни, ритме, произошедшие с 2006 года, радуют. Появились новые современные здания, площади, предприятия. Заметно увеличилось число гостиниц и ресторанов, больше стало туристов.

Удивительно много заведений, в которых подают блюда японской кухни, суши-баров. Конечно, блюда, что предлагают петербургские рестораны, намного отличаются от тех, что подают в Японии. Но это не столь важно. Куда важнее интерес, который так широко проявляется к японской кухне, и это, несомненно, сближает людей, помогает взаимопониманию.

– Другими словами, вы не разочарованы…

– Разочаровывает немного переменчивая петербургская погода, дожди со снегом, ветры, но у меня есть время, чтобы привыкнуть к этим погодным явлениям. Я много нового открываю для себя в Петербурге, гуляя по набережным, вдоль каналов, мостов, по необыкновенно красивой Итальянской улице. Как поклонник оперы, люблю бывать в Мариинском театре.

Вот что интересно: японцы считают Петербург типично русским городом. Но я бы сказал, что это город европейский, даже международный, вселенский. Почему я так умаю? Меня очень увлекает храмовая архитектура, мне интересна эстетика православных церквей, соборов. И, что удивительно, на Невском – главном городском проспекте – я обнаружил только один православный храм – Казанский собор. При этом рядом веками сосуществуют и Армянская церковь, и Лютеранский храм Апостолов Петра и Павла, и Католическая церковь. Кроме того, в городе действуют Хоральная синагога, Соборная мечеть, буддийский храм.

Это говорит не только о традиции веротерпимости и толерантности петербуржцев, но и о необходимости для них познавать, постигать иную культуру. Это дает основание надеяться на дальнейшее восприятие японских традиций, на то, что мы станем с петербуржцами «томодати», что в переводе с японского значит друзьями.

И, конечно, есть большие надежды на взаимодействие в различных областях деятельности. Приведу интересный факт. Десять лет назад японский бизнес в Петербурге практически не был заметен. Сегодня же в вашем городе работают 200 моих соотечественников-предпринимателей, на рынке региона успешно действуют 50 предприятий с японским капиталом. Это является свидетельством того, что сотрудничество между странами развивается.

– Этому способствует, вероятно, прежде всего стабильность политических отношений между нашими странами. Известно, что в прошедшем году состоялись четыре встречи на высшем уровне.

– Действительно, японо-российские отношения поднимаются на новый уровень. В мае 2016 года в Сочи состоялась встреча президента Владимира Путина с премьер-министром Японии Синдзо Абэ. И премьер-министр Японии в рамках этой встречи, как известно, предложил свой план развития сотрудничества, состоящий из восьми направлений. Я хотел бы напомнить их содержание.

Первое – это сотрудничество, способствующее повышению медицинских стандартов и увеличению продолжительности здоровой жизни россиян, что подразумевает взаимодействие в сферах охраны здоровья, профилактики заболеваний, реабилитационной, паллиативной медицины, педиатрии.

Второе – градостроительство, целью которого является создание комфортной и чистой среды, обеспечивающей удобную и активную жизнь горожан. Это большая сфера для взаимодействия в области строительства жилья в суровых климатических зонах, системы утилизации отходов, борьбы с транспортными пробками, совершенствования методов использования земель и сооружений. В Японии огромный опыт использования энергии от сжигания отходов, применения вторичного сырья в различных отраслях производства.

Третье направление предполагает всестороннее расширение связей и взаимодействие предприятий малого и среднего бизнеса. Известно, что этот сектор экономики наиболее подвижен, легко воспринимает новое и ориентируется в рыночной конъюнктуре. Но для начала необходимо формировать основную структуру для развития сотрудничества в контактно-кооперационной деятельности, поддержке венчурного бизнеса, пищевой промышленности и т. д.

Четвертый пункт плана господина Абэ нацелен на сотрудничество в области разработки энергоресурсов и повышения производственного потенциала, что предполагает диверсификацию нефтепродуктов и взаимодействие в нефтегазовой отрасли – от разведки и добычи сырья до транспортировки и переработки углеводородов, участия в масштабных проектах в этой отрасли.

Пятое направление – диверсификация структуры российской промышленности и повышение производительности труда. Здесь основная цель – повышение эффективности производственных линий с использованием японского технического оснащения, в том числе и при модернизации производственного оборудования. Шестой пункт нацелен на развитие промышленности и формирование экспортной базы на Дальнем Востоке, что связано с развитием портов, сельхозугодий на этих территориях. Например, на создание агропромышленных предприятий с защищенным грунтом, которым не страшны никакие капризы погоды, в этом ряду и переработка морепродуктов, лесопереработка, устройство аэропортов.

Седьмое – это сотрудничество в передовых технологических направлениях – атомной энергетике, почтовой службе, информационных и коммуникационных технологиях.

И, наконец, все было бы невозможно без всестороннего расширения межчеловеческих отношений, что предусмотрено восьмым пунктом, – это обмены между университетами, спортивные связи, отношения между городами-побратимами.

– Какие задачи в реализации этих планов стоят перед дипломатами, что вы считает главным в своей работе главы дипломатической миссии в Петербурге?

– Для себя могу выделить две главные задачи: это развитие экономического сотрудничества между Петербургом, Ленинградской областью и Японией, расширение и укрепление межчеловеческих связей. Уже сейчас налажен обмен между учеными, специалистами, студентами обеих стран, но пока на недостаточно высоком уровне.

Лидеры наших стран договорились об увеличении числа подобных обменов в два раза, а между спортсменами – в три раза. Кстати, я обнаружил, что в России и в Петербурге в частности молодежь увлечена японскими боевыми искусствами, – это удивительно! Боевые искусства, традиционные для Японии, воспитывают взаимоуважение, выдержку, терпение, и то, что они популярны в Петербурге, очень радует.

С целью увеличения числа обменов между странами, а также роста потока туристов в Японию с первого января этого года упрощен визовый режим для россиян. Более того, напомню, что в числе соглашений, которые были подписаны в декабре 2016 года во время встречи лидеров наших государств, – Меморандум о проведении в 2018 году Года России в Японии и Года Японии в России. Это даст возможность для широкого общения между людьми, взаимопроникновения культур, бизнеса.

Уже намечены масштабные мероприятия, охватывающие различные сферы двусторонних связей – политическую, экономическую, гуманитарную, межрегиональную. Дипломатической миссии в Петербурге предстоит много работы по подготовке и организации этой программы.

– Вы уже бывали на петербургских форумах, на предприятиях, знакомились с бизнес-общественностью, какое у вас впечатление от этих встреч?

– Такие встречи – часть моей миссии. Я побывал на Петербургском инвестиционном форуме, где ученые, промышленники и чиновники обсуждали инвестиционный климат и инвестиционную политику. Это было интересно, особенно для тех, кто намерен вести в регионе бизнес. Не менее полезной была и встреча с президентом Союза промышленников и предпринимателей Петербурга господином Турчаком.

Я посетил компании с японским капиталом, и, к моему удивлению, предприятия очень похожи на те, что действуют в Японии. На заводах много российских специалистов, и они работают, что называется, по-японски. Я интересовался у японского менеджера, насколько сложно было обучить русских рабочих. Мне ответили, что это совершенно нетрудно, потому что у россиян высокий уровень образования, хорошая квалификация, они любознательны и, в отличие от представителей других стран, легко обучаются и вписываются в процессы производства.

Более того, российские специалисты – рабочие, инженеры – настроены на долгую работу в компании и в итоге демонстрируют преданность своему делу и предприятию. Таким образом, когда объединяются японские технологии, методы управления и квалифицированные российские специалисты, происходит взаимообогащение, что и приводит к успеху.

– Что, по вашему мнению, сегодня будет стимулировать взаимный интерес японских и петербургских бизнесменов? Каков ваш прогноз о развитии контактов, сотрудничества?

– С 2001 года действует «Японский центр в Санкт-Петербурге», который был создан Министерством иностранных дел Японии. Центр на постоянной основе организует бесплатные обучающие семинары и стажировки для российского бизнеса, курсы японского языка.

Кроме того, представительство ДЖЕТРО (JETRO – японская организация по развитию внешней торговли), созданное министерством экономики, торговли и промышленности Японии и изучающее российский рынок, информирует о его тенденциях японский бизнес, а также помогает расширению бизнес-контактов обеих стран.

Для реализации планов, укрепления связей и дальнейшего сотрудничества нужны желание и воля. Сейчас лидеры наших стран демонстрируют волю к тому, чтобы укреплять двусторонние отношения, и на этом фоне, уверен, экономические связи тоже будут развиваться. Возможно, не очень быстро, но неуклонно.

Я не пессимист, но и не могу считать себя оптимистом. Хочется оценить ситуацию объективно, не переоценивая, но и не умаляя наших реальных возможностей. Я намерен сделать все для того, чтобы связи между Петербургом, Ленинградской областью и Японией крепли и развивались, и вижу здесь большой потенциал.

– Спасибо, господин Фукусима, за беседу, успехов вам и хорошей погоды, чтобы у вас не было повода для разочарований в нашем городе.

– Если вернуться к петербургской погоде, то давайте вспомним слова из одной замечательной русской песни: «Пасмурным днем вижу я синеву». Я настроен это видеть в любом непогожем петербургском дне, как настроен на ясную синеву в сотрудничестве Петербурга, Ленобласти и Японии.

Роза Михайлова