Актуализируя отраслевые схемы развития инженерно-энергетического комплекса в соответствии с экономической ситуацией, власти Петербурга задумываются и об источниках внебюджетного финансирования, доля которого в перспективе должна возрасти.

От теплотрасс до подстанций

Развитие инженерной инфраструктуры Петербурга определяется четырьмя основными отраслевыми схемами. Действующая схема теплоснабжения на период до 2031 года утверждена приказом Министерства энергетики РФ в декабре 2016 года. Ранее в сентябре губернатор Петербурга Георгий Полтавченко утвердил программу перспективного развития электроэнергетики до 2020 года. В декабре 2013 года правительство Санкт-Петербурга одобрило схему водоснабжения и водоотведения на период до 2025 года с учетом перспективы до 2030 года, а отраслевая схема газоснабжения была утверждена в 2009 году. Эти схемы регулярно актуализируются в зависимости от потребности в объектах инженерной инфраструктуры, параметров городского бюджета и текущей экономической ситуации в целом. Ведь главной задачей комитета по энергетике и инженерному обеспечению является повышение качества жизни населения и качества городской среды.

Сетевая надежность

Актуализируя отраслевые схемы развития инженерно-энергетического комплекса в соответствии с экономической ситуацией, власти Петербурга задумываются и об источниках внебюджетного финансирования, доля которого в перспективе должна возрасти.

«Если подводить итоги развития системы теплоснабжения, то за период 2012–2016 годов общий объем капитальных вложений в этой сфере составил более 95 млрд рублей с учетом бюджетных средств, доля которых составила около 37%, а также амортизации и тарифной составляющей. На 2017 год финансирование запланировано в объеме 18 млрд рублей – в том числе и за счет средств ресурсоснабжающих организаций, среди которых ПАО «ТГК-1», АО «Теплосеть Санкт-Петербурга» и ООО «Петербургтеплоэнерго», – рассказала заместитель председателя комитета по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга Евгения Розова на II Инфраструктурном форуме, организованном нашим издательством.

В числе наиболее крупных проектов 2016 года она назвала ввод в эксплуатацию второй очереди Юго-Западной ТЭЦ тепловой мощностью 215 Гкал/ч и электрической мощностью 300 МВт. Запуск второй очереди ТЭЦ позволил полностью компенсировать дефицит тепловой и электрической энергии на юго-западе Санкт-Петербурга и повысить надежность энергосистемы в целом. Кроме того, была завершена реконструкция участка тепломагистрали Восточная в Василеостровском районе, а также реконструкция магистральных и распределительных тепловых сетей для первоочередных кварталов вновь образованной территории в западной части Васильевского острова. «Что касается перспективных мероприятий, то это и модернизация Автовской ТЭЦ, и реконструкция угольных котельных и центральных тепловых пунктов, но основным направлением остается реконструкция тепловых сетей и повышение их надежности», – отмечает Евгения Розова.

По ее словам, в 2016 году реконструировано 228 км теплосетей, в 2017 году этот показатель должен составить около 230 км. Тем не менее протяженность отремонтированных теплосетей является не единственным показателем, по которому можно судить о прогрессе в этой области. «Километраж реконструируемых трубопроводов различных диаметров сам по себе не в полной мере отражает уровень надежности тепловых сетей, тогда как общая динамика снижения количества технологических нарушений свидетельствует о повышении эффективности планирования работ», – считает заместитель председателя городского комитета по энергетике.

По оценке Евгении Розовой, достаточно высокий уровень реконструкции, а также нового строительства характерен и для электроэнергетического комплекса Петербурга. «Основным результатом прошлого года стали строительство и реконструкция 885 км электросетей за счет собственных и привлеченных средств», – уточняет она.

Одним из наиболее значимых проектов Евгения Розова считает прокладку кабельных линий от подстанции «Крестовская» для электроснабжения нового стадиона в западной части Крестовского острова, где пройдут матчи Кубка Конфедераций FIFA и чемпионата мира по футболу 2018 года. В числе перспективных задач она назвала сооружение ряда новых подстанций (ПС), в том числе ПС «Невская губа» для обеспечения электроэнергией общественно-делового комплекса «Лахта центр», а также ПС «Намыв-2» на намывных территориях Финского залива для электроснабжения новых жилых кварталов. «Совокупная стоимость всех перспективных проектов по строительству подстанций на среднесрочную перспективу составляет 22 млрд рублей», – добавила заместитель главы комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

По ее словам, развитие электросетевой инфраструктуры в Петербурге сопровождается улучшением работы с потребителями электроэнергии: «В прошлом году благодаря федеральной поддержке ПАО «Ленэнерго» вышло на очень хорошие показатели по обеспечению договоров технологического присоединения потребителей к электросетям. Обязательства, которые формировались в течение нескольких лет, сегодня закрыты, и «Ленэнерго» выходит на плановый режим работы по подключениям».

Как уточняется в материалах «Ленэнерго», распределительная сетевая компания в 2016 году исполнила 38 662 договора на технологическое присоединение, в том числе 10 037 – в Санкт-Петербурге и 28 625 – в Ленинградской области. «В 2016 году «Ленэнерго» завершило все работы по подключению действующих потребителей, обязательства перед которыми компания накопила еще с 2001 года, в части физической готовности электросетевой инфраструктуры», – уточняется в материалах.

Помимо этого, «Ленэнерго» направило 17 млрд рублей на погашение кредитных обязательств, снизив долговую нагрузку компании. По итогам 2016 года чистая прибыль компании по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) составила 7,56 млрд рублей против убытка в размере 5,9 млрд рублей годом ранее.

Вода для агломерации

Что касается системы водоснабжения и водоотведения в структуре инженерно-энергетического комплекса, то ее функционирование и перспективы определяет главным образом ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга». Согласно материалам предприятия, которое ежесуточно подает потребителям города около 1,6 млн кубометров питьевой воды, общий объем инвестиционной программы на 2016–2020 годы составляет 99 млрд рублей (включая собственные средства «Водоканала Санкт-Петербурга» и финансирование за счет бюджета Петербурга).

«Значения инвестиционной программы нельзя недооценивать, поскольку таким образом обеспечивается выполнение стратегии экологической безопасности Российской Федерации и соблюдение надлежащих нормативов качества воды», – убеждена Евгения Розова. Она отмечает, что сегодня вся питьевая вода, поступающая в город, проходит обработку ультрафиолетом, что обеспечивает ее эпидемиологическую безопасность. Кроме того, в процессе обеззараживания воды не используется жидкий хлор, который заменен гипохлоритом натрия – более безопасным и нетоксичным.

По итогам 2016 года вода, подаваемая с водопроводных станций, полностью соответствует установленным нормативам качества, в водопроводной сети нормативам соответствует 96,3% проб воды. Основные мероприятия нацелены на улучшение качества воды в удаленных от водопроводных станций районах города, повышение надежности и эффективности водоснабжения.

По словам заместителя главы комитета по энергетике и инженерному обеспечению, к основным проектам в области водоснабжения на 2017 год относятся, в частности, строительство водопроводных очистных сооружений в поселке Молодежное и на берегу ручья Ржавая Канава. Также планируется продолжить строительство водовода от Северной водопроводной станции до Муринской водопроводной насосной станции. Кроме того, будут завершены работы по внедрению ультрафиолетового облучения (УФО) на водозаборах подземных вод в поселках Комарово, Репино, Молодежное и Красавица (Курортный район) и на Дудергофской водопроводной станции (Красносельский район). Помимо этого, «Водоканал Санкт-Петербурга» продолжит формирование системы управления водоснабжением в Северной и Центральной зонах.

Говоря о развитии системы водоотведения, Евгения Розова констатировала: в настоящее время уровень очистки хозяйственно-бытовых сточных вод в городе составляет 98,5%. Дальнейший рост этого показателя предполагается обеспечить за счет сооружения Охтинского канализационного коллектора, что позволит прекратить сброс неочищенных сточных вод в акваторию Финского залива. Первый этап строительства, когда 43 прямых выпуска общим расходом 11 млн кубометров сточных вод в год будут направлены на очистку на Северную станцию аэрации, планируется завершить к 2020 году.

Как сообщил на Инфраструктурном форуме директор Департамента схем водоснабжения и водоотведения и гидравлического моделирования ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Михаил Хямяляйнен, общие планы развития систем водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга учитывают потребности агломерации Петербурга и Ленинградской области. Сейчас «Водоканал СПб» снабжает питьевой водой 19 муниципальных образований области. В общем объеме услуг петербургского водоканала по водоснабжению доля Ленинградской области составляет около 2% от общего количества производимой питьевой воды. К 2025–2030 годам этот показатель может увеличиться до 15–18% – в первую очередь благодаря активной застройке прилегающих к городу областных территорий.

По мнению Михаила Хямяляйнена, в рамках формирования агломерации города и области необходимо синхронизировать схему водоснабжения и водоотведения Санкт-Петербурга с аналогичными схемами, которые разрабатываются в муниципальных образованиях соседнего региона.

«Что касается водоснабжения и водоотведения в рамках агломерации, то развивать эти системы целесообразно на основе технико-экономических расчетов, – говорит он. – Для каждого конкретного муниципального образования Ленинградской области следует выбирать технически оптимальный и экономически обоснованный путь развития инженерных систем. При этом необходимо синхронизировать схемы водоснабжения и водоотведения города и тех муниципальных образований области, которые планируют воспользоваться системами водоснабжения и водоотведения петербургского водоканала».

Поиск внебюджетных средств

В сфере газоснабжения, по оценке Евгении Розовой, приоритетной задачей является повышение надежности газораспределительной системы путем строительства новых трубопроводов и газораспределительных станций (ГРС). В перспективные планы, в частности, входит реализация проекта ООО «Газпром межрегионгаз» по строительству газопровода от проектируемой ГРС «Санкт-Петербург» до действующей газораспределительной сети. Конкурсные процедуры по выбору подрядной организации на выполнение проектных работ должны пройти в июле.

Сегодня транспортировка и подача природного газа в Санкт-Петербург осуществляется через 18 газораспределительных станций высокого давления по многоступенчатой системе распределительных газопроводов протяженностью более 7700 километров. В 2016 году суммарное потребление природного газа Петербургом составило 11,8 млрд кубометров. Согласно прогнозу комитета по энергетике и инженерному обеспечению, к 2021 году этот показатель может возрасти до 12,8 млрд кубометров при условии развития крупных производственных зон. Реализация программы позволит к 2021 году повысить уровень газификации природным газом жилищного фонда, подлежащего газификации, до 97,3%.

Положительно оценив усилия городской администрации и ресурсоснабжающих организаций по развитию инженерно-энергетического комплекса Петербурга, Евгения Розова констатировала, что основной проблемой во всех его секторах остается недостаток финансирования, обусловленный как ограничениями роста тарифов, так и задолженностью со стороны потребителей коммунальных ресурсов.

В этой ситуации, по ее мнению, и властям, и участникам рынка следует активно привлекать инвестиции, средства федерального бюджета, институтов развития и корпораций.

«Системный подход к развитию инженерно-энергетического комплекса в Петербурге отработан, и проекты, предусмотренные соответствующими отраслевыми схемами, будут планомерно реализованы даже при условии того, что из-за нехватки средств их сроки немного сдвинутся. Если говорить о среднесрочной перспективе, то после 2020 года объем государственной поддержки начнет поэтапно снижаться. Поэтому нам необходимо работать с новыми источниками финансирования», – резюмировала Евгения Розова.

Виктория Уздина