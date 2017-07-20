Тяготение к нулю

В Финляндии построено экспериментальное коммерческое здание, эксплуатация которого возможна практически при нулевом энергопотреблении. Теперь финским ученым предстоит проанализировать рентабельность подобных проектов.

Первый в Финляндии ангар торгово-коммерческого назначения с почти нулевым потреблением энергии построен в городе Хямеенлинна, на территории студенческого города Университета прикладных наук HAMK. Здание используется университетом, Центром листового металла HAMK и компанией Ruukki Construction для исследований, разработок и учебных задач. Специалистам прежде всего предстоит оценить рентабельность постройки и последующей эксплуатации коммерческого здания, где требования по энергосбережению на 30% превышают существующие.

Как отметил директор по инновациям Ruukki Construction Петтери Лаутцо, рентабельность строительства подобных объектов должна рассматриваться с учетом всего срока эксплуатации здания. Он признал, что расходы на проектирование и строительство ангара превышают стоимость аналогичных проектов, возведенных по традиционным принципам, но за счет экономии энергии эти затраты в среднесрочной перспективе окупятся при эксплуатации здания, а в последующем удастся существенно их оптимизировать.

Рассказывая о примененных на объекте решениях, Петтери Лаутцо пояснил, что было решено отказаться от вложений в дополнительную изоляцию стен и кровли. По расчетам специалистов, выгоднее направить средства на строительство солнечных батарей, нежели в обустройство дополнительного изоляционного слоя крыши в 20–25 см, поскольку солнечная энергия принесет максимальный экономический доход в течение всего срока эксплуатации здания.

На крыше технических помещений ангара установлены 24 интегрированных в кровлю солнечных коллектора. В летний период с их помощью через энергосваи накапливается солнечное тепло в грунте: почва действует как сезонный тепловой аккумулятор. Под зданием залегает слой глины глубиной до 11 м, теплоаккумулирующая способность этого материала выше, чем, к примеру, у гравия. Зимой энергосваи передают тепло грунта в систему обогрева ангара. Также специалисты скрупулезно просчитали и предложили оптимальное решение по размещению окон в здании. Самые большие окна были размещены на южном и западном фасадах ангара. Таким образом, за счет естественной инсоляции помещения снижается потребность в искусственном освещении. Чтобы сократить потери тепла, вместо остекления южных окон было решено использовать сотовый поликарбонат. Этот материл хорошо изолирует тепло и обеспечивает равномерное и комфортное освещение. «Мы моделировали варианты освещенности здания и выяснили: если окна оборудовать датчиками, регулирующими уровень освещенности помещений в зависимости от дневного света, годовой расход энергии на освещение можно снизить более чем на 50% при целевом показателе освещенности 300 люкс», – уточнил Петтери Лаутцо.

Для повышения энергоэффективности здания были использованы герметичные энергопрозводящие стены с применением разработанных в Ruukki энергопанелей из фотоэлектрических преобразователей (они вырабатывают из солнечного света электричество для нужд здания), новые отопительные и охлаждающие профили лучевого действия. Они установлены на поверхности потолка и в зависимости от сезона и требуемой температуры охлаждают или нагревают помещения.

В Ruukki готовы масштабировать этот проект не только в Финляндии, но и в других странах. «Энергосбережение является одним из ключевых факторов при строительстве и эксплуатации промышленных и жилых зданий. Собственники все чаще задумываются не только об экологической составляющей энергосбережения, но и о том, как оптимизировать финансовые затраты при эксплуатации зданий», – подтверждает Петтери Лаутцо.

Георгий Дмитриев