Нулевой цикл – залог надежности

Залогом надежности, долговечности и безопасности зданий и сооружений являются грамотные инженерные решения, принятые на стадии проектирования нулевого цикла строительства, которые включают в себя комплекс изысканий и выбор технологий, обеспечивающих качество работ по устройству фундаментов.

Нулевой цикл, по оценке строителей, важнейший этап строительно-монтажных работ, начало которых должны предварять инженерно-геологические изыскания, а при необходимости – мониторинг прилегающей к строительной площадке застройки.

«В первую очередь необходимо собрать достоверную информацию об инженерно-геологическом строении и физико-механических свойствах грунта, – считает первый заместитель генерального директора Группы компаний «ГЕОИЗОЛ» Вячеслав Смоленков. – Только на основе грамотных инженерно-геологических изысканий можно получить нормативно-расчетные характеристики грунтов, с учетом которых затем делаются геотехнические расчеты, выбор технологии и принимается решение о выборе типа фундамента».

Если грунт слабый, то фундамент на естественном основании не годится – это повлечет осадки здания. В этом случае, рассказывает он, сначала выбираются технологии улучшения грунтов основания, чтобы затем на естественном, но улучшенном основании сделать ленточный или плитный фундамент. Либо принимается решение о возведении свайного основания – самого затратного способа устройства фундамента. «Подчеркну, выбор технологии зависит не от экономики, а от характеристик грунтов на объекте и конструктивных особенностей зданий и сооружений», – предостерегает Вячеслав Смоленков. Неточность или недостаточность информации, полученной при предпроектных изысканиях, может привести к фатальным последствиям при эксплуатации объекта – деформации строительных конструкций либо их разрушению.

Строптивая геология требует свай

Геология Петербурга известна своей строптивостью, а потому многие застройщики используют в строительстве свайный фундамент. «Каким должен быть фундамент – свайным или «мелкого заложения», – подробно регламентируется действующими нормами, и вопрос не требует какого-либо обсуждения, – считает координатор городской комиссии по основаниям, фундаментам и подземным сооружениям, генеральный директор ГК «Геореконструкция», доктор геолого-минералогических наук, член ISSMGE Алексей Шашкин. – Для специалиста-геотехника все предельно ясно. Если на площадке обнаружены грунты малой и средней степени литификации (так называемые слабые), значит, их придется проходить сваями, опирая здание на надежные отложения. В инженерно-геологическом разрезе нашего города наиболее надежными грунтами являются твердые глины венда».

По мнению профессора, д. т. н., основателя и руководителя компании «Петер-ГИБ» Сергея Сотникова, «когда осадка на фундаментах мелкого заложения, скажем, ленточных под стены, столбчатых под колонны, сплошных плит, превышает допустимые по СНиПу величины (в Санкт-Петербурге при новом строительстве не более 40 мм, а в историческом центре до 10 мм), использование свай необходимо».

Известно, что нулевой цикл – один из самых затратных видов работ: на него уходит примерно пятая часть стоимости всего объекта и треть трудозатрат. Вместе с тем при грамотной организации и использовании эффективных технологий на этом этапе можно существенно снизить финансовые и трудовые затраты.

В числе причин, существенно влияющих на стоимость работ при возведении фундамента, ученый называет инженерно-геологические и гидрогеологические особенности территории. И, безусловно, стоимость будет зависеть от массы здания: в первую очередь числа этажей, а также величины полезной нагрузки, если речь идет о промышленных зданиях.

При расчетах цены придется принять во внимание, как стройплощадка разместится на грунтах так называемого особого состояния и состава, где отмечено нахождение торфа, леса, известняка с карстом, вечномерзлого грунта с глубоким, более двух метров, сезонным промерзанием. Наконец, многое будет зависеть от наличия в зоне нового строительства зданий и их исторической ценности.

Сложный выбор

Застройщики используют различные технологии при возведении свайных фундаментов. Самой дешевой, по мнению Алексея Шашкина, является технология забивки свай заводского изготовления. «Но эту технологию нельзя применять при уплотненной городской застройке, – утверждает он, – она связана с недопустимыми для окружающей застройки динамическими воздействиями. Поэтому на урбанизированной территории годятся сваи, изготавливаемые непосредственно на площадке». Существуют разнообразные технологии, связанные с извлечением или вытеснением грунта из объема сваи. При этом ученый считает, что любая технология, даже самая щадящая, может оказывать негативное воздействие на окружающие здания. «Чтобы технологическое влияние изготовления свай свести к минимуму, следует при выполнении этих работ ограничиться площадкой радиусом 50 м, устройством не более четырех свай в разных концах обозначенной территории, – советует Алексей Шашкин. – В этом случае все технологии окажутся примерно одинаковыми по стоимости и будут оказывать минимальное влияние на существующую застройку».

«Самый эффективный способ по скорости возведения и цене – ленточный или плитный фундамент на естественном основании», – говорит Вячеслав Смоленков. Но если принимается решение об устройстве свайного фундамента, то в слабых грунтах Санкт-Петербурга, по его мнению, сегодня наиболее востребованы технологии свай ввинчивания (без выемки грунта) – Fundex, Atlas, DDS. В тех случаях, когда эти методы неэффективны, используется технология CFA (с непрерывным шнеком), или устройство свай под защитой обсадной трубы. Эти способы нашли применение на объектах, где есть переслаивание слабых водонасыщенных глинистых грунтов с грунтами средней и нормальной прочности, с включением гальки и валунов.

Вячеслав Смоленков акцентирует внимание на том, что сваи используются не только на слабых грунтах, но и при строительстве в скальных породах. «Особенности имеет устройство свайных оснований в скальных и особо прочных грунтах, – говорит он. – В этом случае требуется технология пневмоударного бурения с одновременным погружением свай-оболочек. Но такие работы являются исключительными и востребованы крайне редко».

Непростительные ошибки

Говоря о типичных просчетах при выборе технологии устройства свайного фундамента, Сергей Сотников выделяет ошибки в определении несущей способности свай (Fd). Опаснее всего, по его мнению, завышение Fd.

В числе часто встречающихся ошибок – необоснованный выбор типа свай, которые могут быть буровыми, а также разного типа, изготавливаемых в пробуренных или вытрамбованных скважинах. Известно, что их разновидностей не менее двадцати: и заводской готовности, например железобетонные, обычно квадратного сечения, которые могут погружаться ударным способом или статической силой вдавливания, и формируемые на месте строительства. Кроме того, на конечный результат может повлиять необоснованное назначение опорного слоя, в котором расположено острие. Последнее особенно опасно, когда под нижним концом залегают слои слабых грунтов.

В свою очередь, Алексей Шашкин уверен, что типичным просчетом является привлечение к проектированию непрофессиональной организации, которая впоследствии сама будет строить объект. «В этом случае в проекте непременно будет заложено не то решение, которое нужно заказчику, а то, что подрядчику хочется продать», – утверждает он. Подчеркнув, что специалисты-геотехники вынуждены давать подрядчикам специальные указания, как обеспечить минимальное влияние свайной технологии на застройку, он говорит, что даже известные геотехнические подрядные организации, бывает, игнорируют советы профессионалов, применяя более привычный способ закладки фундамента. Такие фирмы, по мнению ученого, следует лишать допусков.

Экономия во вред

«В результате желание сэкономить на нулевом цикле приводит к снижению надежности фундаментов, а практика, когда в конкурсах выигрывают компании по принципу «кто дешевле дал», губительна для рынка подземного строительства, так как работы ведутся в соответствии с выданными проектными решениями без учета дополнительных факторов. Поэтому важно, кроме правильных расчетов, нанимать для работы надежную компанию, которая сможет оценить реальные риски, связанные с нерасчетными показателями, – пояснил Вячеслав Смоленков. – И лучшая экономия достигается в том случае, когда ведется непрерывный так называемый интерактивный мониторинг за состоянием грунтов и соседних зданий и сооружений, на всех этапах нулевого цикла».

«Нулевой цикл – это технологический термин, он определяет порядок работ при устройстве фундаментов, подвалов, дренажа и т. п., то есть конструкций, расположенных ниже абсолютного или относительного нуля, – напоминает Сергей Сотников. – И хотя фундаменты только часть нулевого цикла, но, возможно, самая важная, и относиться к их возведедению следует со всей ответственностью.

Лилиана Глазова