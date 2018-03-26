Пожарная безопасность отстала от технологий

В июне прошлого года в Лондоне загорелось 24-этажное жилое здание Гренфелл-тауэр. Пожарные прибыли на место через шесть минут после звонка. К тому времени огнем было охвачено все здание с 4-го по 24-й этаж. Среди причин столь быстрого возгорания называли легко воспламеняющиеся строительные материалы и отсутствие необходимых средств пожарной безопасности.

Мы попросили руководителей нескольких компаний, отвечающих за пожарную безопасность зданий и сооружений, поделиться своим взглядом на эту проблему.

Риск-ориентированный подход нуждается в методиках

Сегодня застройщик имеет право самостоятельно решать, проектировать ли ему объект в строгом соответствии с нормативами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» или отступить от ряда требований добровольного применения с соответствующим обоснованием, – это так называемый риск-ориентированный подход. Но чтобы этим методом воспользоваться, необходим ряд новых методик, позволяющих расчетно-аналитическим методом доказать эффективность нестандартных проектных решений.

По информации заместителя генерального директора ООО «СтройБезопасность» Владимира Ешурина, большая часть зданий и сооружений не нуждается в оснащении специальным противопожарным оборудованием. «Специальное оборудование применяется на объектах особого назначения, – говорит он, – таких как атомные станции, горные выработки, космические и прочие производственные объекты, например взрывоопасные помещения. На подобных объектах устанавливают оборудование во взрывозащищенном корпусе. При реконструкции и капитальном ремонте зданий возникает другая сложность: необходимо интегрировать современные системы в существующую сеть. В таких случаях рекомендуется использовать оборудование, совместимое с техническими характеристиками здания».

Еще одна новая проблема: при строительстве многофункциональных комплексов возникает необходимость создания единой системы по мониторингу за инженерными системами совместно с системами противопожарной защиты, а также системы мониторинга строительных конструкций. С данными задачами отлично справляется оборудование импортного производства. Что касается противопожарной защиты, то наиболее популярным является оборудование российского производителя, так как оно и доступно, и соответствует всем требованиям.

При этом 86% людей погибает при пожаре до прибытия пожарных подразделений (среднее время их прибытия по Москве менее семи минут) и только 5% – в процессе тушения

Говоря о взаимодействии с надзорными органами, Владимир Ешурин подчеркивает, что все пожарное сообщество действует согласованно при полном взаимопонимании в целях предотвращения пожара, обеспечения безопасности людей и защиты имущества. «Согласующие органы на всех уровнях стараются идти навстречу заказчику, – утверждает он, – так как технологии постоянно совершенствуются, рынок растет и развивается».

По данным Росстата, количество пожаров в среднем снижается ежегодно на 5%, тем не менее общее количество пожаров остается на довольно высоком уровне.

«И это может быть связано с тем, что действующие нормативные документы по пожарной безопасности исходят из технологий проектирования и строительства, применявшихся более 20 лет назад.

К примеру, до сих пор пожарные нормы не содержат решений по устройству атриумов, которые широко применяются при строительстве торговых центров.Нормативную базу необходимо расширять, предъявляя более универсальные требования, либо, наоборот, сократить количество требований, оставив только самые необходимые, а остальные решения подтверждать расчетами», – говорит господин Ешурин.

Нормативно-правовые акты несовершенны

Генеральный директор ООО «Пульс-Пожстрой Инжиниринг», вице-президент по науке Евгений Мешалкин уверен, что действующее нормирование и контроль состояния пожарной безопасности недостаточны прежде всего в малоэтажном строи- тельстве. По его данным, именно в таких зданиях, до пяти этажей, в прошлом году произошло 95 000 пожаров, из-за которых погибло 9000 человек, в том числе в одноэтажных – около 77 000 пожаров. «Но требования к таким зданиям минимальны, – говорит он, – а по системам предотвращения и противопожарной защиты практически отсутствуют, в том числе по извещателям СПС, первичным средствам пожаротушения, огнезащите, УЗО и т. д. При этом 86% людей погибает при пожаре до прибытия пожарных подразделений (среднее время их прибытия по Москве менее семи минут) и только 5% – в процессе тушения, тогда как надежность систем противопожарной защиты (ППЗ) не превышает 0,5–0,6». Он также утверждает, что нормативных документов много, но они несовершенны. «Сейчас действуют около 30 сводов правил (СП), утвержденных МЧС, еще примерно такое же их число в стадии подготовки к утверждению, активно ведется работа и по линии Минстроя РФ, где число требований пожарной безопасности весьма значительно», – говорит он.

Не отвечают «горячим» вызовам

«Требования пожарной безопасности попрежнему актуальны, так как являются неотъемлемой частью нормативов проектирования и строительства зданий и сооружений, без которых сам процесс строительства был бы хаотичным и небезопасным», – уверен генеральный директор ООО «Проактив Безопасность» Дмитрий Терещенков. По его словам, современные требования пожарной безопасности, хотя и базируются на СНиПах, не отвечают нынешним реалиям. Технологии ушли далеко вперед, и нормативная база не поспевает за ними. «Например, в строительстве все чаще применяются новые, облегченные, удешевленные строи- тельные материалы и конструкции вместо привычных, тяжеловесных и громоздких. А заказчики предъявляют иные требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям. Появляются новые многофункциональные здания, сочетающие в своем составе разные группы помещений, имеющие сложные технологические и планировочные связи по горизонтали, вертикали, сочетающие в себе свободные сложные пространства и сложные нетиповые конструктивные решения», – замечает эксперт.

Нормы должны быть едиными

Дмитрий Терещенков уверен, что при разработке современных требований пожарной безопасности следует устранять разночтения в нормативах разных ведомств и не допускать неоднозначного их толкования. «Это не только усложняет процесс согласования проектов в экспертизе и сдачи объектов в эксплуатацию,– говорит он, – но и способствует появлению «лазеек» для недобросовестных проектировщиков и строителей». Он также считает, что требования пожарной безопасности не должны допускать норм добровольного применения, потому что такие нормы создают предпосылки для маневрирования. Это приводит к тому, что два похожих торговых центра могут быть запроектированы по-разному: один по утвержденным специальным техническим условиям по пожарной безопасности, а другой в соответствии с действующими положениями нормативных документов.

Каждый застройщик в настоящее время пытается сэкономить на материалах, на квалифицированных рабочих, что приводит в дальнейшем к трагедии

«К тому же требования пожарной безопасности разработаны с учетом горького опыта и трагических последствий, так сказать, «написаны кровью». Можно сегодня облегчить работу строителям, но это приведет к непоправимым последствиям. Не так давно произошли взрывы баллонов с пропаном в многоквартирных домах. Эти взрывы привели к обрушению несущих конструкций целых секций. Это явный пример того, как нельзя строить. Каждый застройщик в настоящее время пытается сэкономить на материалах, на квалифицированных рабочих, что приводит в дальнейшем к трагедии. Поэтому, если в существующее законодательство внести дополнительно какие-то послабления, это ни к чему хорошему не приведет», – добавляет господин Терещенков.

Что касается риск-ориентированного подхода, то он имеет две стороны медали, уверен эксперт. Такой подход не отвлекает от работы предпринимателей на снятие иногда завышенных требований проверяющих, однако не дисциплинирует представителей бизнеса и не нацеливает их на поддержание требуемого уровня безопасности. В целом все спикеры придерживаются мнения, что нормативно-правовые документы должны быть единообразными, не имеющими двойной трактовки и не требующими чрезмерных затрат. А строительные материалы следует использовать не только современные и дешевые, но и прежде всего с большим запасом прочности, низкой горючестью и нетоксичные.

Мнение эксперта

Евгений Мешалкин, генеральный директор ООО «Пульс-Пожстрой Инжиниринг», вице-президент по науке

Важной проблемой является экономическая эффективность требований нормативной документации. По данным Минэкономразвития РФ, затраты на пожарную безопасность в пять раз превышают ущерб от пожаров (около 100 млрд рублей при ущербе 20 млрд рублей), – утверждает собеседник. – А по данным Открытого Правительства, в России 44 надзорных органа, осуществляющих 2 млн проверок в год. И хотя две трети из них оканчиваются штрафами, только 10% реально связаны с угрозой причинения вреда, а остальные – это несоблюдение добровольных требований (к ним относятся все СП по пожарной безопасности). Издержки бизнеса от проверок органами надзора оценены в сумму более 4 трлн рублей. В связи с этим весьма важно обеспечить технико-экономическое обоснование эффективности вводимых нормативных требований, особенно обязательного применения.

Лилиана Глазова