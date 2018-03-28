Плавучий отель дождался попутного ветра

В историческом центре давно не появлялись новые плавучие объекты. Более десяти лет назад они попали под запрет Смольного. Но ситуация меняется. Лед тронулся в феврале, когда в Законодательное собрание был внесен проект новой нормы, узаконивающей появление плавучих отелей. Если ее примут, уже к лету в городе появятся гостиницы на воде, считает Максим Яковлев, архитектор, гендиректор «Архитектурного бюро М. И. Яковлева».

На его счету – десятки проектов плавучих отелей и ресторанов, в том числе «Летучего голландца», ставшего одной из визитных карточек Петербурга. «Объект на воде можно построить достаточно быстро»,– утверждает архитектор.

– В чем заключаются специфические особенности плавучих объектов сферы услуг, чем они отличаются от стационарных?

– Плавучие объекты должны быть максимально легкими, ведь они вместо фундамента базируются на понтонах. Под тяжестью сооружения понтон погружается в воду – дает осадку. Она должна быть не ниже расчетной ватерлинии, чтобы объект мог сохранять плавучесть. А поскольку на осадку влияет каждый лишний килограмм веса, главным требованием становится облегченный каркас. Он значительно уменьшает массу строения. Вообще все материалы, которые используются для строительства и оснащения плавучего сооружения, хоть оно на самом деле никуда и не плывет, а стоит на вечном приколе, тоже должны быть облегченными. К счастью, сейчас таких материалов на рынке предостаточно.

– Понтон нужно строить на заказ?

– В свое время мы много проектировали и ресторанов, и гостиниц, и офисных центров на воде как для Петербурга, так и для других городов. И сейчас у нас есть такие проекты, в том числе еще не реализованные. Поэтому я точно могу сказать, что купить понтон для размещения практически любого объекта – это совершенно не проблема. Например, в 2000-х мы разрабатывали проект плавучего отеля с рестораном. Он должен был встать около Свердловской набережной. Под этот объект в одной из судоремонтных мастерских был куплен металлический понтон. На его основе мы на корме и на носу достроили секции, в трюме устроили переборки, чтобы разместить всю необходимую инфраструктуру.

– Где сейчас находится этот объект?

– Он получился действительно удачным. Первый этаж – это ресторан, бар. В трюме разместили производственные помещения ресторана и подсобные помещения гостиницы, а второй и третий этажи – это номерной фонд. Ресторан с огромными панорамными окнами, а сама постройка стилизована под океанский лайнер. Мы уже согласовали проект и сварили переборки, когда вышло постановление, запрещающее новые объекты на воде. Проект так и не был реализован. Понтон ждет своего покупателя на Судостроительном заводе «Северная верфь».

– За сколько времени вы могли бы его сейчас реализовать?

– Думаю, стройку можно запустить очень быстро, потому что понтон уже имеется и согласован в Речном регистре. А если делать объект с нуля, нужно три-четыре месяца, чтобы запустить стройку и начать насыщать ее коммуникациями.

– Как обычно устроена инфраструктура ресторанов и гостиниц на воде?

– Кроме того что материалы должны быть облегченными, ничего действительно специфического тут нет. Задачи у архитектора точно такие же, как обычно. Как правило, первый этаж занимает ресторан, а верхний – гостиница. В «Летучем голландце», например, в трюме носовой части мы расположили производственные помещения ресторана, а в центральной – раздевалки фитнес-центра, технические помещения. А на первом и втором этажах была сделана, тоже из металлокаркаса, надстройка с ресторанами, фитнес-центрами, косметическими салонами.

– Что самое сложное в создании плавучих объектов?

– Пожалуй, получение технических условий и со- гласований – это самая сложная часть всего предприятия. Тут много тонкостей, да и времени уходит немало. Но у нас есть команда, которая успешно занимается согласованиями, хорошо знает, как это делать. Где получить технические условия, квоты на подключение и т. д. Соответственно, мы можем сделать весь проект под ключ, от конструктива, инженерии, дизайн-проекта интерьеров до согласований.

– Как отличается стоимость строительства гостиницы на воде и обычного отеля?

– Плавучий отель обходится в среднем в два раза дешевле «сухопутного». Причина проста: здание стоит на фундаменте, а плавучему объекту фундамент не нужен. Архитектор за счет диагональных связей, диафрагм жесткости добивается неизменной структуры сооружения. Кстати, я знаю, что водный объект не только стоит дешевле, но и окупается быстрее обычного. Слышал, что расходы можно оправдать за один сезон.

– Можно ли эксплуатировать такой объект круглогодично?

– Да, конечно, ведь он подключается к городским коммуникациям: электричество, газ, вода и, если есть такая возможность, канализация. Когда ее нет, тоже ничего страшного: возможны варианты автономного использования отопления от дизель-генераторов.

– Вы изучали опыт других стран, создавая свои проекты плавучих сооружений?

– Мне кажется, задачи, которые стоят перед архитектором, создающим плавучую гостиницу для Петербурга, иные, и они более сложные, чем в Европе. Там и климат, и коммуникации другие. Например, чтобы подключить «Летучего голландца» к электросетям, нужно было под водой тащить кабель триста метров к месту постановки корабля. Так что у нас своя специфика, свои условия.

К тому же Петербург – это особый город и в том смысле, что весь его исторический центр находится под охраной ЮНЕСКО. Объекты, которые мы создаем, должны органично вписываться в окружающий пейзаж, и архитектор обязан чувствовать свою ответственность за это. Нельзя допускать, чтобы постройки наносили ущерб восприятию городских видов. Иными словами, плавучие объекты должны быть такими, чтобы и горожане, и туристы, и сам город от этого только выигрывали. Тогда мы можем приобрести многое. Ведь Петербург, когда любуешься им с воды, выглядит совершенно иначе, его красота в новом ракурсе открывается по-новому. Это хорошо знают во всех городах мира, которые стоят на воде. Поэтому в каждом из них существует развитая плавучая инфраструктура. Это не только рестораны и отели, но и спа-центры, деловые центры, бассейны, фитнес-комплексы и т. д. Надеюсь, такая инфраструктура со временем будет создана и в Петербурге.

– Какими еще объектами занимается ваше бюро?

– Наше Архитектурное бюро также занимается реконструкцией исторических зданий под гостиницы и офисы. Новое строительство бизнес-центров, малоэтажное строительство. Также мы занимаемся разработкой интерьеров жилых и общественных зданий от ресторанов до квартир. Разрабатывали интерьеры детских развлекательных центров «Кидбург», «Сказкин дом», «Кругосветка». Один из последних проектов, который мы завершили, – это интерьер спортивного комплекса боевых искусств «Арена М-1».