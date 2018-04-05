Аварийную программу просрочили на год

Сразу девять российских регионов расселят аварийное жилье лишь к концу 2018 года, хотя, согласно пятилетней программе, жители ветхих бараков должны были получить новые квартиры до 1 сентября 2017 года. Среди неудачников есть и Северо-Запад. Карелия не справится до осени, а пострадавшая от муниципалов Ленобласть ждет обновления формата этой программы, чтобы поднять контроль за «аварийкой» на региональный уровень.

Первая программа переселения граждан из аварийного жилья действовала в России в 2008–2012 годах. Затем регионы приступили к реализации аналогичного проекта еще на одну пятилетку. В январе 2018 года министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень в рамках совещания президента России Владимира Путина с членами кабинета министров сообщил о завершении программы по расселению из аварийного жилья, признанного таковым на 1 января 2012 года. На тот момент целевые показатели были выполнены на 97,5%, а новые квартиры получили около 673 000 человек. Объем расселенного ветхого фонда составил более 10,5 млн кв. м.

При этом, как отметил глава Минстроя, из 68 регионов, которые полностью выполнили свои обязательства по расселению аварийного жилья, 12 субъектов Федерации сделали это досрочно: Калининградская область, Республика Ингушетия, Карачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Московская, Ростовская, Рязанская, Магаданская, Тамбовская и Тюменская области, а также Ханты-Мансийский и Ненецкий автономные округа.

«Продолжают расселение 15 регионов: республики Карелия, Саха (Якутия), Тыва, Забайкальский край, Приморский край, Ставропольский край, Еврейская автономная область, Ивановская, Иркутская, Кировская, Костромская, Омская, Псковская, Свердловская, Тверская области. Из них шесть субъектов (Республика Саха (Якутия), Ставропольский край, Еврейская автономная область, Псковская, Свердловская, Омская области) завершат расселение к середине февраля. Дома уже готовы, и завершается оформление необходимых для передачи квартир людям документов. Остальные девять регионов завершат расселение до конца года», – сказал господин Мень.

Фактически регион работал банком, который выдавал местным властям средства на строительство домов, при этом не имея возможности контролировать качество и обоснованность расходования средств

Как добавляют в министерстве, региональные власти объясняют отставание чрезвычайными ситуациями и неблагоприятными погодными условиями, что едва ли избавит их от ответственности. «Мы детально проанализируем ситуацию по каждому региону, все причины отставания от графика и по итогам будем докладывать главе государства о регионах, которые не справились со своими обязательствами без уважительных причин», – пообещал министр.

Тогда же господин Мень подписал приказ об увеличении со 100 000 до 500 000 рублей штрафов для регионов, сорвавших сроки устранения недостатков в домах для переселенцев. Также регионы будут платить штрафы за предоставление квартир нестандартных планировок. «Количество домов на контроле сократилось за последний месяц на 14% и составило 356 домов. Но обращаю внимание коллег в регионах – все вопросы, связанные с качеством предоставляемого жилья, должны быть закрыты», – заключил министр.

Ленобласть готовится к перезагрузке

В последние месяцы прошлого года Ленобласть, формально «закрывшая» вопрос расселения перед федеральным центром, оказалась в центре скандала, связанного как раз с «аварийкой». Речь идет о трехэтажном доме № 18А на проспекте Мельникова в Любани, куда переехали жильцы из аварийных построек. Дом, принятый в эксплуатацию администрацией Любанского поселения летом, уже к осени начал покрываться плесенью из-за протечек, дырявой крыши, некорректно работающей вентиляции и т. д. – фотографии полуруинированной новостройки мгновенно облетели соцсети. К устранению недоделок на объекте пришлось оперативно подключать несколько комитетов правительства области.

А позже к «горячей теме» подключилась и областная прокуратура, которая публично заявила, что областные власти приукрасили свои заслуги: отчетность закрыта, деньги из Фонда ЖКХ перечислены, а вот ряд жителей Ломоносовского, Волховского, Бокситогорского, Кировского и Тосненского районов области так и не получили новое жилье. По итогам проверок председатель комитета по строительству Виталий Жданов был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 10 000 рублей.

Власти области признают, что реализация программы проходила со «сложностями». По словам заместителя председателя правительства Ленобласти Михаила Москвина, основные проблемы были связаны с работой местных администраций и подрядчиков: «Например, в Рахье и поселке им. Свердлова конкурсы на аренду земельного участка под жилое строительство выиграли организации, которые своей целью видели лишь собственную выгоду в виде перепродажи участка. Строить дом там никто не собирался, а потенциальных покупателей не нашлось, потому что в этих населенных пунктах нет спроса на новое жилье. В результате строительство не велось, программа простаивала, и администрации пришлось в срочном порядке приобретать квартиры на вторичном рынке».

Как отметил зампред областного правительства, властям приходилось сталкиваться и с тем, что победителями торгов на право строительства жилья для переселения становились небольшие компании с низким уровнем квалификации работников, не имеющие оборотных средств и опыта работы на рынке. Другим серьезным недочетом Михаил Москвин считает ошибки администраций муниципальных образований при работе с гражданами на стадии заключения договоров социального найма: «Именно тогда выяснилось, что часть людей фактически не живут в аварийных квартирах, часть – не хотят переезжать по разным причинам. И в последний момент администрация начинала объявлять отсутствующих граждан в розыск, подавать иски в суд на выселение. Местная администрация обязана проводить информационную работу с гражданами с самого начала. Это четко прописано в условиях реализации программы».

Еще одна проблема, по оценке Михаила Москвина, была связана с банкротством компаний сразу после того, как дом был введен в эксплуатацию. В таких ситуациях властям приходилось брать на себя обязательства по гарантийному обслуживанию жилья. «Реализация программы расселения в предыдущие пять лет наряду с безусловными достижениями показала и несовершенство механизмов, которыми она воплощалась в жизнь, – соглашается господин Москвин. – Главный минус системы – это отсутствие рычагов влияния региональных властей на подрядчиков, которых выбирали муниципальные власти. Заключались муниципальные контракты, которые сложно было расторгнуть даже в случае срыва сроков. Фактически регион работал банком, который выдавал местным властям средства на строительство домов, при этом не имея возможности контролировать качество и обоснованность расходования средств. Мы считаем, что эти полномочия в новом формате программы целесообразно передать на региональный уровень. Мы уже готовимся к такому варианту, и у нас есть структуры, готовые выполнять эту программу без сбоев».

В текущем году Минстрой разработает новые критерии и механизмы программы расселения, сделав ее бессрочной

По информации чиновника, в текущем году Минстрой разработает новые критерии и механизмы программы расселения, сделав ее бессрочной. «Мы с нетерпением ждем подробностей и нормативной базы, чтобы приступить к работам уже в 2019 году», – резюмировал вице-губернатор региона.

К 2012 году в регионе было расселено 286 аварийных домов, а к 2017 году – уже 927 домов. Затраты на реализацию соответствующей программы в 2013–2017 годы составили 7,8 млрд рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 2,4 млрд. В результате благоустроенное жилье получили более 12 000 человек, а с учетом результатов реализации первой программы переселения в новые квартиры переехали 16 500 жителей Ленобласти.

Сейчас в Ленинградской области формируется реестр аварийного жилищного фонда, признанного таковым после 1 января 2012 года. Пока в него занесено 1105 объектов площадью более 255 000 кв. м, где проживает около 16 700 человек.

Карелия в аутсайдерах

Если говорить о реализации программы переселения граждан по Северо-Западу в целом, то власти округа считают, что «квартирный вопрос» пока не утратил актуальности. «Здесь тоже есть определенные отставания. Надо ускорять, усиливать, создавать условия, чтобы исполнительная власть и муниципалы решали этот вопрос. Будем над этим работать. Я в ближайшее время проведу совещание с каждым губернатором по программе расселения из аварийного фонда», – сказал полномочный представитель президента в СЗФО Александр Беглов в ходе январской встречи с Владимиром Путиным.

Тем не менее к очевидным аутсайдерам можно отнести только один регион – Карелию. Согласно материалам Фонда ЖКХ, на 2017 год оставалось обеспечить жильем более 2000 жителей республики, в то время как в других регионах СЗФО их численность составляла от 10 до 250 человек. В конце декабря 2017 года в ходе селекторного совещания с администрацией Карелии первый заместитель генерального директора Фонда ЖКХ Владимир Талалыкин сообщил, что в последнее время в регионе снизились темпы расселения.

«До конца 2017 года в регионе было запланировано переселить граждан из 10 000 кв. м аварийного жилья. Однако, согласно информации, предоставленной регионом в Фонд ЖКХ, порядка 3500 кв. м не будут расселены. Исходя из этого, всего в 2018 году в Республике Карелия будет необходимо расселить 31 300 кв. м аварийного жилищного фонда, признанного до 1 января 2012 года», – сказал господин Талалыкин, чьи слова приводятся на сайте Фонда ЖКХ.

При этом власти Карелии признали, что республика сможет завершить программу с годичным опозданием – только к осени 2018 года.

Одновременно власти Карелии займутся теми домами, которые признаны аварийными до 1 января 2012 года, но оказались не учтены в программе расселения. Согласно материалам республиканского правительства, их площадь составляет 24 000 кв. м.

Помимо Карелии, дополнительное финансирование на общую сумму 3,5 млрд рублей предоставляется девяти субъектам Федерации, где есть вновь выявленная «аварийка». «Дополнительная финансовая поддержка… будет предоставлена следующим регионам: Республике Карелия, Республике Коми, Республике Северная Осетия – Алания, Республике Тыва, Краснодарскому краю, Архангельской области, Калужской области, Кировской области, Псковской области и Самарской области», – сообщил Фонд в январе.

Расселение вновь выявленного аварийного фонда, признанного таковым до 1 января 2012 года и не включенного в программу, рассчитанную до 2017 года, необходимо завершить в текущем году. Как отмечается в материалах Минстроя России, в масштабах страны это 151 700 кв. м, где проживают 8500 человек.

Параллельно пойдет расселение домов, признанных аварийными после 1 января 2012 года. По данным на сайте Фонда ЖКХ, их насчитывается около 41 000, в улучшении жилищных условий нуждаются почти 700 000 человек. В начале текущего года Минстрой сообщил, что этот процесс уже начался в семи российских регионах – Ингушетии, Калининградской, Московской, Магаданской и Ростовской областях, Ненецком автономном округе и Санкт-Петербурге. Уже расселено почти 9500 человек, говорят в Минстрое.

Виктория Уздина