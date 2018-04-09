М-11 не дотянется до чемпионата

Уникальный и сложный транспортный объект М-11 – дублер федеральной трассы «Москва – Санкт-Петербург» – полностью откроет движение к октябрю-ноябрю 2018 года. Ранее объект обещали открыть к лету, под нужды чемпионата мира по футболу. Исполнение госконтракта сопровождалось скандалами в части приемки и оплаты работ субподрядчикам со стороны турецкой компании ICA Cоnstraction.

Напомним, согласно госконтракту, срок завершения основных строительных работ на скоростной трассе М-11 «Москва – Санкт-Петербург» истекает 30 июня 2018 года. Изначально планировалось завершить строительство к ЧМ по футболу, но от этих планов пришлось отказаться и не связывать ввод трассы со спортивными состязаниями. По словам главы ГК «Автодор» Сергея Кельбаха, реально трасса откроется не ранее ноября 2018 года.

При этом в «Автодоре» продолжают твердить, что возведение дороги остается одним из приоритетов госкомпании, ведь дорога призвана разгрузить действующую федеральную трассу М-10 «Россия», которая давно исчерпала свою пропускную способность, и перенаправить транспортные потоки двух столиц в обход крупных населенных пунктов. Кроме того, с вводом М-11 будет увеличена пропускная способность коридора «Москва – Санкт-Петербург», составной части транспортно-транзитной артерии «Европа – Западный Китай». Время движения по скоростной дороге между двумя столицами при средней скорости 130 км/ч займет всего пять с половиной часов, рассчитали в «Автодоре».

Новая магистраль протяженностью 669 км свяжет кольцевые автодороги Москвы и Петербурга и пройдет по территориям Центрального ФО и СЗФО. Трассировка платного дублера была рассчитана так, чтобы проходить как можно ближе к М-10. Автодорога пересечет М-10 на 58 км, 149, 208, 258, 334, 543-м км, в этих местах будут построены разноуровневые транспортные развязки.

В целом строительство М-11 разбито на восемь этапов, каждый из которых представляет собой самостоятельный проект. При этом последовательность реализации этих проектов определяется «Автодором» исходя из соответствия пропускной способности того или иного участка федеральной трассы М-10 актуальному трафику. Уже открыты два участка М-11: км 58 – км 149 в Солнечногорском и Клинском районах Московской области вокруг Химок и участок км 258 – км 334 вокруг Вышнего Волочка.

На подступах к Северной столице

150км/ч составит расчетная скорость движения по петербургскому участку

Сейчас все внимание подрядных организаций сосредоточено на строительстве участка, идущего от Мясного Бора Новгородской области до Петербурга. Строить начали во втором квартале 2015 года. Общая смета работ на петербургском участке оценивается в 78 млрд рублей, из которых 20 млрд рублей составляют частные инвестиции. К осени 2017 года было освоено 40% средств, выделенных из федерального бюджета, – 23,1 млрд рублей. До конца 2017 года предполагалось освоить еще 8,2 млрд рублей.

Согласно проекту «Автодора», седьмой и восьмой участки трассы М-11 км 543 – км 684 пройдут по границе Новгородской, Ленинградской областей и территории Петербурга. В черте города автомагистраль пройдет по территории Московского и Пушкинского районов – от дороги Кировск – Гатчина до примыкания к КАД (км 543 – км 646). В Ленобласти – через Тосненский район. На территории Новгородской области – через Новгородский и Чудовский районы.

По планам проектировщиков расчетная скорость движения по петербургскому участку – 150 км/ч. Новгородская часть запланирована четырехполосной, на подходах к Петербургу дорога станет шестиполосной за счет двух дополнительных полос в каждую сторону. По ходу магистрали будет возведено 63 искусственных сооружения, в том числе 52 моста и путепровода, и три транспортные развязки. В зависимости от категории пересекаемых дорог развязки запроектированы по типу «клеверный лист», «двойная труба» и «труба».

«На завершающих седьмом и восьмом участках работы ведутся полным ходом, несмотря на отставание от графика, объект будет введен в эксплуатацию в строительный сезон 2018 года», – заверил член правления ГК «Автодор» Игорь Зубарев.

Ранее госкомпания указывала на некоторые сложности в координации работы генподрядчика строительства – итало-турецкой компании ICA Cоnstraction, однако вызванные этим отставания уже преодолены, заверили представители «Автодора». Дело было в задержке по расчетам с субподрядчиками генподрядной организации, которая, в свою очередь, объясняла срыв сроков строительства затягиванием приемки объектов заказчиком. Сейчас строительство объекта возобновлено.

Трасса форсирует реку

По словам представителей генподрядчика, самыми сложными сооружениями восьмого участка стали развязка в районе КАД и мост через реку Ижору. Развязка на пересечении с кольцевой включает в себя пять путепроводов: два через КАД, два через железнодорожные пути и один через Пулковское шоссе. Съезды должны пересечь сеть инженерных коммуникаций, включая магистральный газопровод и два пути Октябрьской железной дороги Варшавского направления.

Переправа через Ижору протяженностью 541 м и шириной почти 30 м представляет собой довольно сложное инженерное сооружение даже для опытных мостостроителей. Дело в том, что в месте строительства автобана Ижора имеет «мигрирующее» русло, которое смещается на несколько метров от сезона к сезону. Высота берега обусловила применение десятиметровых опор. Переправа трижды пересекает извилистую реку в условиях сложного рельефа местности. Все это в совокупности усложнило пробивку петербургского участка трассы.

Сложные гидрогеологические и климатические условия обусловили применение при строительстве участков М-11 различных инновационных решений и технологий

«Строительство данного участка идет в соответствии с графиком, – сообщил представитель «Автодора». – Кроме того, сложные гидрогеологические и климатические условия обусловили применение при строительстве участков М-11 различных инновационных решений и технологий – нами были апробированы различные инновационные методы стабилизации и укрепления грунтов земляного полотна. В частности, метод глубинного смешивания, метод импульсного уплотнения, технология устройства безоболочных свай из песка, щебня, цементогрунта по технологии виброзамещения, усиление оснований насыпи по буровзрывной технологии. В процессе эксплуатации в условиях интенсивного грузонапряженного движения предусмотрен мониторинг состояния конструкции и слоев дорожной одежды для оценки состояния дороги и определения межремонтных сроков».

При реализации проектов по обеспечению безопасности дорожного движения на скоростной платной трассе запланировано применение современного энергоемкого барьерного ограждения, инновационных материалов для нанесения дорожной разметки и установки дорожных знаков и указателей. Для лучшей и своевременной информированности участников дорожного движения в разделе интеллектуальных транспортных систем разработаны и применены табло переменной информации и многопозиционные указатели.

Предполагается, что в первое время после запуска рабочего движения проезд по М-11 на время пусконаладки оборудования станет бесплатным, дорога будет работать в тестовом режиме. Однако, по информации «Автодора», тестовый режим продлится всего две недели, тарифные решения по М-11 пока не приняты.

СПРАВКА

Технические параметры скоростной дороги М-11:

категория дороги – IA (автомагистраль);

расчетная скорость – 150 км/ч;

количество полос движения – 4, 6, 8, 10 (в зависимости от этапов строительства);

ширина полосы движения – 3,75 м;

ширина разделительной полосы – 6 м;

освещение по всей автомагистрали, включая транспортные развязки; транспортные развязки в разных уровнях – 36 шт.;

искусственные сооружения (мосты, путепроводы, эстакады и скотопрогоны) – 325 шт.

Концессионное соглашение о финансировании, строительстве и эксплуатации на платной основе данного участка ГК «Автодор» и ООО «Магистраль двух столиц» подписали 18 ноября 2014 года. Срок действия – 27 лет. Участниками консорциума являются «ВТБ Капитал» и французская компания VINCI Highways.

Нонна Цай