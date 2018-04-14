Алексей Аникин: Наша профилактика позитивно влияет на ситуацию с пожарами

Пожары – самые распространенные чрезвычайные происшествия. Особенно в мегаполисах, где при строительстве высотных зданий используются современные материалы, отличающиеся высокой горючестью и интенсивным образованием токсичных газов. Способствуют быстрому возгоранию и архитектурно-планировочные решения. О том, как обеспечивается пожарная безопасность в Санкт-Петербурге, рассказывает начальник Главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, генерал-лейтенант внутренних войск Алексей Аникин.

– Насколько пожароопасным был 2017 год? Где были основные очаги?

– В минувшем году в многоквартирных жилых домах произошло более 1200 пожаров, это 41% от общего числа пожаров, произошедших в Петербурге. Тут есть свои сложности с точки зрения пожарной безопасности – в историческом центре это большое количество памятников архитектуры, в спальных районах – большое количество многоквартирных домов на незначительной территории и высокая плотность населения. Отмечу, что в последние годы развитие строительной отрасли, как на территории России в целом, так и в Санкт-Петербурге в частности, привело к преимущественному строительству высотных многоквартирных жилых домов, к которым предъявляются повышенные требования пожарной безопасности.

– Каковы требования к пожарной безопасности высоток? Какое оборудование вы бы рекомендовали устанавливать в многоквартирных домах в обязательном порядке?

– Повышенные требования с точки зрения противопожарного нормирования предъявляются к зданиям высотой более 28 м. Прежде всего в высотных домах необходимо обустройство незадымляемых лестничных пролетов различных типов, то есть лестничных клеток, в которых практически исключена возможность воздействия на эвакуирующихся опасных факторов пожара. Я имею в виду устройство вытяжной и приточной противодымной вентиляции. Также все многоквартирные жилые дома должны быть оборудованы автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Нормативные документы требуют организации в многоквартирных жилых домах высотой 12 этажей и более системы внутреннего противопожарного водопровода. А в домах свыше 50 м высотой обязательно наличие специальных лифтов для транспортирования пожарных подразделений. Для зданий повышенной этажности также предъявляются более жесткие требования к устройству подъездов и проездов к зданиям.

Напомню, что вышеуказанные противопожарные мероприятия должны предусматриваться в этих зданиях уже на стадии проектирования объектов. Таковы требования нормативно-правовых актов и иных нормативных документов по пожарной безопасности. Также при проектировании многоэтажных домов следует руководствоваться документами стандартизации, к которым относятся своды правил, принятые и введенные в действие в обеспечение выполнения требований указанного Техрегламента.

– Принимает ли участие ГУ МЧС в приемке вновь построенных домов?

– Сегодня органы государственного пожарного надзора МЧС РФ не осуществляют надзор ни на этапах проектирования, ни в ходе строительства, ни при вводе в эксплуатацию объектов капитального строительства, в том числе многоквартирных жилых домов.

Государственный строительный надзор, включая пожарный надзор, в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности осуществляется федеральным органом исполнительной власти и властями на местах. Если говорить о строительстве жилых высоток в Петербурге, то за пожарной безопасностью следит Служба госстройнадзора.

– В городе много исторических зданий, некоторые построены еще до революции, некоторые в ранний советский период. Безопасны ли они для проживания, если, например, электропроводка не менялась со дня постройки дома (хрущевки, сталинки, брежневки)? Что делать жителям, чтобы избежать пожара?

– Если говорить о зданиях многоквартирных жилых домов, запроектированных и построенных до дня вступления в силу вышеупомянутого Технического регламента, то есть о зданиях дореволюционной постройки или советского периода, то здесь пожарная безопасность обеспечивается преимущественно соблюдением технических решений, заложенных на стадии их проектирования и строительства, а также путем строгого выполнения требований Правил противопожарного режима.

Действительно, частой причиной пожаров является нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Так, например, в 2017 году на территории Петербурга из-за неполадок по электрике произошло более 800 пожаров – 26,5% от общего их числа. Хочу отметить, что надзор за соответствием электрооборудования многоквартирных жилых домов, к сожалению, тоже не относится к полномочиям МЧС России. Ответственность за содержание электрических сетей и электрооборудования в квартирах несут собственники имущества, а в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда – квартиросъемщики или арендаторы. К числу проблемных вопросов, связанных с эксплуатацией электрооборудования в жилых домах, можно отнести несоответствие запроектированной ранее электропроводки тем нагрузкам, которые возникают в связи с использованием большого количества современной бытовой техники и приборов. И изменить ситуацию на более безопасную можно только полной заменой электрооборудования в старых домах.

– Какие нарушения чаще всего выявляются при строительстве и эксплуатации домов? Ваши рекомендации застройщикам и управляющим организациям.

– К характерным нарушениям противопожарных требований, выявляемым сотрудниками МЧС в ходе проведения проверок жилых домов, я бы отнес содержание в неисправном состоянии систем автоматической противопожарной защиты, размещение на эвакуационных путях различных предметов и оборудования, организация хранения в подвалах и чердаках различных материалов, в том числе легко воспламеняемых, содержание в неисправном состоянии систем внутреннего противопожарного водопровода и разукомплектованность пожарных кранов, устройство дополнительных перегородок, влияющих на безопасную эвакуацию людей и работоспособность систем противопожарной защиты. И застройщикам, и управляющим компаниям, обслуживающим здания, я бы рекомендовал строго соблюдать законодательство в части пожарной безопасности.

Что касается Главного управления МЧС, то комплекс надзорно-профилактических мероприятий, который проводят все подразделения нашего ведомства, оказывает эффективное влияние на ситуацию с пожарами в целом и в зданиях многоквартирных жилых домов в частности.

– И последний вопрос, все ли спальные районы города имеют пожарные депо?

– Я с уверенностью могу сказать, что наша служба пожаротушения и проведения спасательных работ способна эффективно защищать всю территорию города. Хотя утверждать, что в каждом районе есть необходимое по стандартам количество депо, не могу. Но мы принимаем все меры для того, чтобы к этим стандартам приблизиться. Например, в прошлом году открыли депо на территории стадиона «Крестовский». В 2018 году завершим проектирование и приступим к строительству еще одного депо в Красносельском районе. В этом вопросе мы тесно сотрудничаем с правительством города, которое нам помогает, выделяя земельные участки под строительство. Вместе с тем хотел бы призвать петербуржцев соблюдать элементарные правила пожарной безопасности: не курить в постели, не оставлять включенными электроприборы, не сушить белье над открытым огнем. Соблюдение этих простых правил спасет вашу жизнь.

СПРАВКА

Только в одном Выборгском районе с начала года зарегистрировано 34 пожара, на которых пострадали двое людей. Пожарные подразделения 220 раз выезжали на места пожаров и возгораний.

Лилиана Глазова