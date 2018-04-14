Алексей Бородуля: Петербург привлечет частный капитал к ремонту лифтов

В Петербурге 25% лифтов отслужили положенный срок. Сейчас в программу капремонта включено более 30 000 лифтов, а в год ремонтируется не более 1600. О том, при каких условиях оборудование может работать после нормативного срока, внебюджетных инвестициях и экстренном ремонте аварийных лифтов рассказал заместитель председателя жилищного комитета Алексей БОРОДУЛЯ.



– Сколько домов отремонтировано за время действия программы капремонта многоквартирных домов и по каким видам работ?

– Программа капитального ремонта многоквартирных домов реализуется в городе с 2014 года. За это время отремонтировано около 6500 домов. Заменено почти 1600 кровель, отремонтировано 700 фасадов, более 1000 систем холодного и горячего водоснабжения, свыше 6400 единиц лифтового оборудования в 1760 жилых зданиях. Также выполнялись работы по ремонту систем тепло-, электро– и газоснабжения и водоотведения, ремонтировались подвальные помещения, устранялась аварийность строительных конструкций. Всего на капитальный ремонт за четыре года израсходовано 33,7 млрд рублей.

– Изначально в региональной программе было много ошибок, в нее попали совсем новые дома и даже офисные здания, а жилые здания, требующие экстренного ремонта, были отнесены на 2030-е годы. Были ли проведены корректировки?

– Региональная программа формировалась в сжатые сроки, поэтому и были допущены некоторые ошибки. Сказать, что все они устранены, я не могу, но мы постоянно вносим в нее изменения на основании предложений районных администраций и регионального оператора – «Фонда капремонта». Кроме того, мы регулярно проводим проверку сведений, указанных в программе, и при необходимости актуализируем их. Так, с момента утверждения программы в нее внесено уже порядка 9000 различных изменений. В программу включаются вновь построенные дома, исключаются аварийные здания, переносятся сроки ремонта как на более ранние, так и на более поздние периоды, вносятся изменения в сведения о многоквартирных домах (год постройки, адрес, тип дома, состояние лифтового оборудования и инженерных систем). И эта работа будет продолжаться.

В многоквартирных домах находятся 42 538 лифтов, из них более 11 000, или 25% всего лифтового парка, отработали нормативный срок

– Сейчас капремонт проводят по 13 видам работ. Какова их иерархия? По какому принципу распределяются средства, заложенные на очередной год?

– Никакой иерархии видов работ не существует, все они одинаково важны. Но при этом приоритет отдается тем видам работ, которые непосредственно влияют на безопасность граждан: более пристальное внимание уделяем ремонту аварийных конструкций, лифтового и газового оборудования.

– Как оцениваете лифтовое хозяйство города? Ведете ли какой-то мониторинг?

– В настоящее время в многоквартирных домах в эксплуатации находятся 42 538 лифтов, из них более 11 000, или 25% всего лифтового парка, отработали нормативный срок. Всего в программу капремонта включены 30 225 лифтов в 6800 жилых зданиях. В среднем ежегодно капитально ремонтируется порядка 1600 единиц.

В соответствии с Техническим регламентом Таможенного союза, утвержденным в 2011 году, срок службы лифта составляет 25 лет. Но это не означает, что оборудование требует замены сразу по истечении нормативного срока. Согласно тому же регламенту, лифт необходимо обследовать и определить возможность его дальнейшей эксплуатации. Обследование проводит лицензированная организация. И если подъемник удовлетворяет требованиям регламента ТС, эксперты могут продлить срок его службы на один-три года. Причем таким же образом замена лифта может быть отложена несколько раз подряд. То есть если лифт в исправном техническом состоянии, если мы понимаем, что угрозы жизни людей он не несет и в состоянии отработать еще какое-то время, то срок эксплуатации продлевается и оборудование продолжает служить. Это же очевидно. Ведь лифты работают в разных условиях: в 20-этажном доме – одни условия, в 6-этажном – другие. Понятно, что в невысоком доме лифт может работать дольше.

Помимо экспертного обследования, в городе существует система ежегодного технического освидетельствования лифтового оборудования аккредитованным испытательным центром. Кроме того, для обеспечения безопасности проводятся регламентные работы по содержанию лифта в технически исправном состоянии. Отвечают за содержание и эксплуатацию этих систем, как и за содержание всего общего имущества многоквартирных домов, управляющие компании.

– На федеральном уровне принята программа по ускоренному ремонту лифтов. В 2017 году ее реализовали в пяти субъектах РФ, в 2018-м участвовать будет уже 20 регионов. Входит ли Петербург в этот список?

– Да, мы участвуем в проекте по ускоренной замене лифтов за счет привлечения частных инвестиций в рамках краткосрочной региональной программы на 2017–2019 годы. В рамках проекта планируем дополнительно отремонтировать 400 лифтов. Эта программа хороша тем, что замена оборудования производится в 2017 году, а оплата работ – в последующие три года равномерными ежемесячными платежами. Вместе с тем проект не предусматривает федерального софинансирования, это просто ремонт в рассрочку, платит все равно бюджет, хоть и не сразу.

– Сколько лифтов планируется отремонтировать в 2018 году?

– Краткосрочный план реализации региональной программы предусматривает в 2018 году капитальный ремонт 759 лифтов в 164 домах. Традиционно за счет экономии в ходе проведения конкурсов объем ремонта лифтов будет увеличен. На сколько, я сейчас сказать не могу. Конкурсы еще продолжаются.

– Много ли компаний участвует в конкурсах на ремонт лифтового оборудования? По каким принципам отбирается подрядчик?

– В 2017 году работы по капремонту и замене лифтов выполняли 16 подрядчиков. Это известные, положительно зарекомендовавшие себя компании: Могилевский лифтовой завод, Щербинский лифтовой завод, OTIS и ряд других. Конкурс мы проводим в соответствии с федеральным нормативно-правовым актом – Положением о привлечении специализированной некоммерческой организации, осуществляющей деятельность, направленную на обеспечение проведения капитального ремонта многоквартирных домов, подрядных организаций для оказания услуг и выполнения работ (Постановление правительства РФ от 1.07.2016 года № 615). Сначала проводится предварительный отбор организаций, в результате которого формируется реестр квалифицированных подрядных организаций, имеющих право участвовать в закупках. Затем среди них проводится электронный аукцион, в котором побеждает участник из реестра, предложивший наименьшую цену.

Краткосрочный план реализации предусматривает в 2018 году капитальный ремонт 759 лифтов в 164 домах

– Ранее жители города нередко сталкивались с отключением лифтов на длительные сроки из-за их износа, в итоге людям приходилось пешком подниматься на верхние этажи. Возможно ли срочное включение сломанного лифта в программу капремонта?

– Такие истории, к сожалению, случаются, но это недоработка управляющей организации. Мы 13 сентября 2017 года внесли необходимые изменения в городской закон и действующие нормативные акты, позволяющие помимо планового ремонта проводить внеплановый в том случае, если лифт находится в аварийном состоянии. Если управляющая компания выявляет аварийные конструкции, она должна срочно заказать обследование и, если будет установлена необходимость капитального ремонта лифта, обратиться с экспертным заключением в администрацию района. Мы включаем аварийные лифты в краткосрочную программу текущего года за счет сэкономленных средств.

– Кто контролирует качество капитального ремонта лифтов? Что делать жителям, если качество работ их не устроило?

– Бремя ответственности за качество и сроки капремонта несет региональный оператор. В соответствии с пунктом 6 статьи 182 Жилищного кодекса РФ «Фонд – региональный оператор капитального ремонта многоквартирных домов» несет полную ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по проведению капитального ремонта подрядными организациями. В его структуре есть специальный отдел строительного контроля.

Отдельно приемкой лифтов после капитального ремонта занимаются аккредитованные специализированные центры. Кроме того, с 1 сентября 2017 года постановлением правительства контрольно-надзорные функции по лифтовому оборудованию возложены на Ростехнадзор, который выдает разрешение на ввод отремонтированного или вновь установленного лифта. Владелец лифтового оборудования должен представить пакет документов в ведомство и получить разрешение на ввод. Без этого лифт не может быть допущен к работе.

Лилиана Глазова