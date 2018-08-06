Преемственность высоких стандартов

Достаточно произнести имя Владимира Михайловича УЛИЦКОГО – и уже не требуется никаких других слов, чтобы любой специалист в строительной области сразу понял, что речь идет о крупнейшем ученом-практике, признанном главе петербургской геотехнической школы. В этом году он отмечает свой 80-летний юбилей.

Владимир Михайлович – доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой оснований и фундаментов старейшей инженерно-строительной школы Рос­сии – Путейского университета, научный руководитель института «Геореконструкция». Он, единственный среди специалистов-геотехников, лауреат высшей премии стра­ны – Государственной премии Российской Федерации в области науки и техники.

Профессор Улицкий – и это не преувеличение – один из двигателей современной геотехники. Его профессио­нальные интересы обширны и глубоки. Еще молодым ученым он посвятил себя исследованию вечномерзлых грунтов. В 1960-е – начале 70-х Владимир Михайлович объездил всю страну, предпочтя любым другим особо суровые климатические условия. Результатом стала кандидатская диссертация и уверенность: при желании и наличии знаний любая, даже самая сложная строитель­ ная проблема может быть успешно разрешена.

В 1970-х Владимир Михайлович проходил стажировку в Техническом университете Хельсинки. В советские времена это казалось почти недостижимой мечтой – работать в капиталистической стране. Но Владимир Улицкий всегда обладал способностью добиваться поставленных целей. Секрет этого очень прост: недюжинный ум, титани­ческая работоспособность и нацеленность на достижение результата, полезного обществу.

В Финляндии Владимир Михайлович «заразился» любовью к реконструкции. Все построенное рано или поздно нуждается в усилении, перестройке – к концу ХХ века эта потребность стала остро ощущаться и в Рос­сии. Реконструкция как новая область строительной деятельности требовала осмысления, развития средств изысканий, методов расчета, разработки эффективных проектных решений и технологий их реализации. Этому была посвящена докторская диссертация Владимира Михайловича.

Профессор Улицкий создал современную геотехническую школу, полную жизни и духа творчества

То, что профессор Улицкий предложил в области реконструкции, сегодня воспринимается уже как само собой разумеющееся – «как же иначе?». Это он применил ручной шведский зонд для определения характеристик грунтов под подошвой фундаментов и адаптировал его кинженерно-геологическим условиям Санкт-Петербурга. Это он инициировал разработку отечественной малогаба­ ритной буровой техники для усиления фундаментов. Это он разработал методы расчета усиливаемых фундаментов. Обеспечил «прописку» в российской практике самому эффективному методу усиления – пересадке фундамен­тов на буроинъекционные сваи.

С развитием в России рыночных отношений с легкой руки профессора Улицкого возникли первые частные проектные и подрядные организации. Не будет преувеличением сказать, что большинство современных петербургских геотехнических организаций родились по благословению и при активной помощи профессора Улицкого. Среди них – несколько крупнейших на сегодняшний день подрядных организаций и, конечно, особая гордость Владимира Михайловича – проектноизыскательский и научно-исследовательский институт «Геореконструкция».

«Работая в Финляндии, – вспоминает Владимир Михайлович, – я мечтал собрать элиту проектного дела и создать геотехническое бюро наподобие тех, которые возглавляли мои финские друзья. Я счастлив, что мне уда­ лось сделать даже большее – наш институт сегодня спо­ собен решать не только любые геотехнические задачи, но и самые сложные задачи комплексного проектирования».

В годы, когда ведущие институты отрасли разрушались, профессор Улицкий бережно собирал лучших специалистов страны и даже целые сложившиеся коллективы – Промстройпроекта, Фундаментпроекта, ПИ-1, ВНИИГС. Благодаря этому удалось сохранить и приумножить достижения самой сильной в стране ленинградской-петербургской школы строительного проектирования.

Творческое содружество проектировщиков и геотехников в рамках одного института, ПИ «Геореконструкция», привело к сверхсуммарному эффекту – созданию теории и практики совместных расчетов сооружений и оснований. Это стало возможным благодаря разработке в институте собственных программных продуктов для расчетов взаимодействия основания и сооружения, которые опережают мировые аналоги.

Заслуги профессора Улицкого и его коллег в деле развития совместных расчетов признаны не только российским, но и международным геотехническим сообществом. В 2005 году в рамках Международного общества по механике грунтов и геотехнике был создан Технический комитет № 207 «Взаимодействие зданий и оснований», который возглавил профессор Улицкий, а Россия стала страной – хозяйкой комитета, деятельность которого успешно продолжается по сей день.

Замечательной способностью Владимира Михайловича Улицкого является умение объединять усилия сотрудников, добиваться синергетического эффекта. Сочетание компетенций института «Геореконструкция» в трех областях – разработке собственного программного обеспечения и моделей работы грунта, что позволило создавать необходимые для работы расчетные инструменты; в расчетах и проектировании, научивших совершенствовать эти инструменты; в натурных исследованиях поведения грунта и мониторинге, давших материал для обратного анализа проектных прогнозов и верифицикации расчетных моделей и программ, – позволяет организовать интерактивный процесс совершенствования проектных решений и создавать экономически эффективные и надежные инновационные проекты.

Представим себе город, в котором построено более сотни гражданских зданий: жилые дома, бизнес-центры, торговые учреждения. В этом городе есть роддом, больница и наземный вестибюль станции метро. Построены четыре театра, один из лучших концертных залов мира. И еще в нем – спасенные шедевры прошлого: дворцы, соборы, особняки, парковые павильоны. А в пригородной промышленной зоне сосредоточены самые современные цементные заводы, крупнейший в мире целлюлозно- бумажный комбинат, нефтеперерабатывающие заводы, гиганты новой российской промышленности – нефтехимические комбинаты.

Такой город не плод воображения. Он существует в реальности – как суммарный результат воплощения проектов, разработанных институтом «Геореконструкция» под руководством профессора Улицкого. А если добавить к ним объекты, на которых институт выполнял инженерно-геологические изыскания, обследования технического состояния зданий, расчетное геотехническое обоснование, мониторинг за сохранностью застройки, то город этот станет на порядок больше.

Особое внимание профессор Улицкий уделяет разработке и совершенствованию геотехнических норм. Под его руководством созданы нормы нового поколения – ТСН 50-302-2004, в которых впервые в отечественной практике заложена цельная концепция геотехнического сопровождения строительства и реконструкции. Ключевые положения территориальных норм вошли в общефедеральный свод правил, посвященный основаниям зданий и сооружений.

Владимир Михайлович Улицкий создал то, что не всегда оказывается под силу самому выдающемуся ученому и практику: он создал современную геотехническую школу, полную жизни и духа творчества, в которой трудятся его многочисленные ученики, сами уже становящиеся мэтрами строительного дела.

«Не бывает никакой другой науки, кроме как высшего сорта. Остальное – лженаука», – утверждает профессор Улицкий. И он прав: в преемственности высоких стандартов профессии – залог процветания нашего Отечества.