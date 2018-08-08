Владимир Яковлев: Расплачиваться за неумелое управление стройкомплексом региона приходится простым гражданам

Накануне профессионального праздника, Дня строителя, глава Российского Союза строителей Владимир ЯКОВЛЕВ рассказал журналу «СГХ» о недопустимости «навешивания» социального оброка на застройщиков, помощи регионам в реновации хрущевок и о том, почему стройка должна перестать вытаскивать российскую экономику из ямы.

– Владимир Анатольевич, известно, что строительная отрасль – как камертон в экономике: всегда первая падает в кризисы, но и первая набирает обороты. Если ориентироваться на итоги прошлого года, можно ли говорить о положительных тенденциях?

– На мой взгляд, строители отработали неплохо. И в целом в экономике страны идут перемены к лучшему. Во всяком случае, во второй половине 2017 года появилась надежда на то, что отрицательные тенденции начали переходить в положительные. По данным Росстата, ВВП увеличился в прошлом году на 1,5%, инфляция снизилась до 2,5%, темп падения реальных доходов населения замедлился и составил 1,7%. Есть основания полагать, что в этом году этот социально важный показатель станет положительным. Это – общеэкономические показатели.

Если же вернуться к строительной отрасли, то нам удалось ликвидировать существенное отставание объемов строительства жилья. Мы вышли на 78,6 млн кв. м (1131,4 тысячи квартир), что составляет 97,9% от уровня 2016 года. Это произошло в немалой степени благодаря активной поддержке государством ипотечного жилищного кредитования.

В 2017 году россияне оформили более 1 млн кредитов на сумму, превышающую 2 трлн рублей. Больше скажу: в первом квартале текущего года уже введено в строй 20 млн кв. м жилья, что превышает показатели прошлого года. И сейчас можно прогнозировать: по итогам года будет сдано не менее 80 млн кв. м.

Помимо жилищного строительства, в 2017 году в 11 городах России своевременно завершили строительство и реконструкцию большого числа крупных, технически сложных объектов к чемпионату мира по футболу. Помимо стадионов и тренировочных баз, был открыт аэропорт в Ростове-на-Дону и гостиницы. Ускоренными темпами возведен, вопреки нелепым прогнозам в несостоятельности отечественных специалистов, уникальный Крымский мост и объекты связанной с ним инфраструктуры. Это аэропорт в Симферополе, транспортная и инженерная инфраструктура, обеспечено и благоустройство всех территорий. Сегодня все мы и огромная армия болельщиков – свидетели того, на каком высочайшем уровне проходит чемпионат.

– Со строительным производством связано много смежных отраслей. Что, по вашему мнению, сейчас важно предпринять, чтобы строительство оставалась движущей силой экономики?

– Во-первых, не только каждый субъект Федерации, но и все малые города и поселки должны иметь профессионально разработанные генеральные планы развития территории. Увы, качество этих важнейших для развития территорий документов нередко оставляет желать лучшего, случается, что генплан не всегда соответствует действительности. Но разработка и утверждение этого ключевого документа еще полдела. В рамках генплана важно предусмотреть развитие инженерных мощностей по обеспечению территорий водой, теплом, газом, электричеством. И делать это должны власти региона за счет собственного бюджета.

Считаю, инженерная инфраструктура должна создаваться прежде, чем на стройплощадку выйдет застройщик. Подрядным компаниям необходимы готовые точки подключения, это важнейшее условие, которое даст возможность сокращать затраты в строительном производстве, ускорять ввод объектов и далее снижать стоимость квадратного метра жилья. Практика, когда каждый застройщик получает свое задание по подключению, вносит в работу строителей хаос и сумятицу.

Немалые сложности создает и то, что власти регионов «навешивают» на строителей решение вопросов, связанных с развитием инженерной инфраструктуры, строительством социальных объектов. Одно дело, когда социальные объекты строятся в счет налогов, как это принято, например, в Ленинградской области. Другое – когда застройщик включает все дополнительные затраты в стоимость квадратного метра. А расплачиваться за неумелое управление приходится простым гражданам. К сожалению, покупательная способность населения сегодня такова, что большинство людей не могут приобрести жилье даже по льготной ипотеке. Возникает порочный круг, когда непродуманные решения региональных и муниципальных властей ведут к ухудшению экономической ситуации в целом.

Так сложилось, что строительный рынок стал одним из первых конкурентных рынков в стране, он тянул экономику в 1990-е годы, и власти привыкли к тому, что строители могут все, вытащат экономику из любой ямы. Но отрасль не должна быть бедной падчерицей у государства. Так же как и другие отрасли, она нуждается во внимании и поддержке. Банковские кредиты под огромные проценты давят на стройку, на производство строительных материалов. Строительному сообществу следует консолидироваться и высказать свою четкую и твердую позицию по этой застарелой проблеме. Почему всегда все решения принимаются в пользу банковской системы, а застройщиков делают крайними? При этом забывают, что в конечном счете страдают граждане нашей страны, нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Эту проблему, я считаю, надо решать безотлагательно, если мы хотим, чтобы строительство и дальше оставалось локомотивом экономики.

– Можно ли избежать попадания в такой порочный круг в нынешней ситуации?

– Владимир Путин четко обозначил задачу: Минстрой до 1 октября обязан подготовить национальный проект «Жилье и городская среда», в котором должны быть отражены основные направления и целевые показатели развития строительного комплекса: в области строительства, в сфере производства строительных материалов и инженерной техники, в том числе в части инженерной подготовки территории. Мы уверены, если акценты расставить грамотно, если в полной мере обеспечить все механизмы и варианты финансирования, то процессы в сфере строительства пойдут куда быстрее и эффективнее.

Взять, например, ту же ипотеку. Этот финансовый инструмент дал очень многое и строителям, и гражданам. Государство поступило правильно, запустив такой продуктивный механизм. Сегодня мы видим, сколько жилья строится с помощью ипотечной системы. А ведь еще лет десять назад никто не предполагал, насколько полезен этот финансовый инструмент. Разумеется, ипотечную систему необходимо использовать и развивать в будущем.

– Президент поставил задачу строить ежегодно 120 млн квадратных метров жилья в стране в целом, а в перспективе достичь европейских показателей – 1 кв. м на человека в год. Но Россия – большая страна, каждый субъект Федерации имеет свою специфику. Будет ли она учитываться при разработке национального проекта «Жилье и городская среда»?

– Вы правильно заметили, что задача поставлена для страны в целом. Это вовсе не означает, что каждый регион обязан придерживаться данной статистики: не менее 1 кв. м на человека в год. Конечно, для начала следует определиться с потенциалом каждого региона, провести инвентаризацию. А объемы наращивать там, где в этом есть потребность. Весь мир ежегодно увеличивает объемы. И это нормально, ведь население Земли неуклонно растет. Главное – делать это планомерно, без ущерба как для застройщиков, так и для бюджетов субъектов России.

– Почему за основу взяли 1 кв. м на человека в год?

– Известно, что в нашей стране построено 3,5 млрд кв. м жилья. Но примерно 70% возведено до 1970 года. Понятно, что это жилье и морально, и физически устарело. Поэтому очень важная задача – скорейшее расселение аварийного и ветхого фонда, который, к сожалению, только растет. В улучшении жилищных условий нуждаются 45% семей. В абсолютных цифрах это 24,7 млн семей. Их потребность в жилье оценивается в 1,4 млрд кв. м – почти 40% существующего жилищного фонда страны.

Доля устаревшего жилья, требующего реновации, в России составляет около 33%. Значительная часть – пятиэтажки, построенные во время первого периода индустриального домостроения (в 1960–1970-е годы), их свыше 718 млн кв. м, в том числе не отвечают требованиям потребителей 234 млн кв. м. Для того чтобы построить столько нового жилья при текущих объемах строительства, потребуется 17–18 лет.

В прошлом году в Москве запустили новую волну сноса пятиэтажек (первая завершилась в нулевые годы). Но такое типовое жилье строилось в середине прошлого века по всей стране. И государство должно помочь регионам избавиться от жилого фонда, отслужившего свой век. Ведь у большинства субъектов РФ нет такого бюджета, как в Москве.

– Какое место в решении задачи увеличения объемов строительства может занять возведение малоэтажного жилья? Все-таки Россия – это страна малых городов и поселков, где многоквартирные дома строить, возможно, невыгодно.

– Напомню, что индивидуальная жилая застройка в 2017 году составила 32,7 млн кв. м, или 41,6% от общего объема жилья. Это говорит о большом интересе граждан к возможности построить собственный дом по своему вкусу и возможностям. Чтобы стимулировать этот интерес дальше, чтобы процесс пошел активнее, мы в РСС считаем, что необходимо опережающими темпами готовить под малоэтажную застройку территории с точки зрения инженерной инфраструктуры и создания сети дорог.

В первом полугодии мы провели два выездных совещания по малоэтажному строительству – в Вологодской области и Карелии, где в традиции деревянное домостроение. Для того чтобы придать импульс малоэтажному строительству, необходимо сформировать промышленный кластер деревянного домостроения в России. Малоэтажное строительство даст толчок развитию малых городов и поселений. Люди получат качественные условия проживания, а развитие малоэтажного строительства повлечет за собой развитие и социальной сферы, и экономики регионов.

Для того чтобы отрасль малоэтажного строительства развивалась, необходимо разработать комплексные меры поддержки. Среди первостепенных – снижение стоимости домокомплектов за счет внедрения новых технологий в производство таких домов. Помимо этого, необходимо снизить процентные ставки по кредитам на строительство индивидуального жилья и приобретение готовых деревянных домокомплектов.

Губернатор Вологодской области Виталий Тушинов предложил в качестве залога под ипотеку использовать земельный участок, на котором планируется застройка, и сам домокомплект, являющийся предметом сделки. Таким образом можно будет максимально удешевить ипотечный кредит на приобретение индивидуального жилья.

Мы также считаем, что было бы абсолютно правильно выравнять стоимость ипотеки для малоэтажных объектов с той процентной ставкой, которая на федеральном уровне установлена для многоквартирных домов, – 6%. Кроме того, целесообразно сформировать в субъектах страны региональные программы малоэтажного строительства на длительный период. Считаю, это будет весьма эффективным механизмом обеспечения населения качественным малоэтажным жильем.

– Как вы относитесь к отраслевому законодательству? Существует мнение, что оно избыточно.

– Эта тема очень давняя. Действительно, законодательство в России непростое, требуется время, чтобы осознать, на пользу пошел тот или иной закон или во вред. К тому же большинство законов со временем обрастают поправками, в итоге даже сами законодатели не всегда в состоянии разобраться, что к чему. Я считаю, что к законотворчеству нужно относиться строже и внимательнее. Например, проект постановления в сфере ценообразования готовили в спешке, а в итоге получили документ, не устраивающий никого.

Мы рассмотрели этот законопроект на заседании правления РСС и обратились в Министерство строительства и ЖКХ с тем, что такой документ принимать нельзя. В итоге были созданы четыре рабочие группы, которые работают над совершенствованием данного документа. Если законодатели и чиновники будут прислушиваться к мнению профессионального сообщества, думаю, многих проблем можно будет избежать.

– Интервью выйдет в номере журнала, посвященном профессиональному празднику строителей. У вас есть возможность поздравить наших читателей.

– Я с большим удовольствием воспользуюсь предоставленной возможностью. От души поздравляю всех строителей нашей необъятной Родины с профессиональным праздником, с Днем строителя! Строитель – замечательная, созидательная профессия. От тех, кто строит дома, дороги и мосты, зависит, насколько уютной и комфортной будет среда обитания, теплым и надежным наш дом, прочными и удобными дороги, мосты и тоннели. Желаю всем, кто носит гордое имя Строитель, их семьям крепкого здоровья, благополучия, взаимопонимания дома и на работе. А еще – больше красивых объектов, которые станут украшением нашей страны. Пусть успех, удача и счастье в личной жизни сопутствуют вам на долгие годы.

Лилиана Глазова