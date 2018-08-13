Александр Абросимов: Стоит прекратить строительство в центре Петербурга и не портить красоту исторических кварталов

Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге Александр АБРОСИМОВ рассказал журналу «СГХ» о том, как начиналась борьба с административными барьерами, как бизнес-омбудсмен может защитить права застройщиков, а также о том, почему чиновники боятся брать на себя ответственность за одобрение проектов и отправляют строителей в суд.

– В Смольном утверждают, что экономика Петербурга диверсифицирована, а инвестиционный и предпринимательский климат привлекателен. Разделяете ли вы такую точку зрения?

– К сожалению, заявлять о создании идеальных условий для предпринимателей в городе пока преждевременно, но в целом за последние годы органами исполнительной власти было много сделано для того, чтобы улучшить деловой и инвестиционный климат.

Еще в 2013–2014 годах, когда институт бизнес-омбудсмена в Санкт-Петербурге только начал формироваться, я попросил строителей подготовить предложения по улучшению взаимоотношений застройщиков с органами государственной власти. В частности, тогда застройщиков, девелоперов не устраивали сроки прохождения согласований и получения разрешений на строительство, формат проведения торгов. Скажем, одна из процедур выполнялась в течение 45 дней, а бизнес считал, что вполне достаточно 15.

Сейчас у нас действует «единое окно», упрощено взаимодействие с КГА, введен электронный документооборот, руководители комитета по строительству и Госстройнадзора являются постоянными участниками деловых мероприятий, проводимых строительным сообществом. Другими словами, взаимодействие перешло на другой уровень: власть и бизнес наконец стали слышать друг друга.

– Вместе с тем административных барьеров на пути строительного бизнеса по-прежнему немало. Как часто обращаются к вам застройщики?

– В первые годы было очень много обращений: строители не могли найти общего языка с чиновниками КГА, комитета по строительству, монополистами. Сейчас количество жалоб значительно сократилось и составляет примерно 6%, изменилась их суть, характер, если так можно выразиться.

Еще в прошлом году предприниматели обратились с проблемой, которая связана с обязательным согласованием с ЮНЕСКО нового строительства в границах и буферных зонах объектов Всемирного культурного наследия (согласно Конвенции 1972 года). При этом методика проведения оценки воздействия нового строительства на объект Всемирного культурного наследия до сих пор не разработана, нет утвержденной схемы согласования и перечня характеристик объектов, обязательных к согласованию, а также уполномоченных органов по проведению оценки. Естественно, совокупность данных факторов оказывает негативное влияние на всю отрасль, вплоть до заморозки текущих проектов на неопределенный срок.

После этого я направил обращение федеральному бизнес-омбудсмену Борису Титову с просьбой инициировать разработку необходимой нормативной правовой базы.

В то же время, думаю, Петербургу стоит прекратить строительство в центре города и не портить неповторимую красоту исторических кварталов новостроем. Масштабные проекты лучше выносить на окраины, освободив центр для туристов, сделать большую его часть пешеходной.

Актуальным остается вопрос с получением разрешения на строительство при изменении законодательства во время подготовки проекта. Чиновники часто не хотят брать на себя ответственность и самостоятельно принимать решения о выдаче разрешений при условии изменения законодательства, хотя такие полномочия у них по закону есть, а отправляют предпринимателей в суд. Следует отметить, что суды встают на сторону застройщиков, уже есть решения, которые предписывают, что в случае сдачи пакета документов до вступления в силу изменений в регулирующие нормативные правовые акты разрешение на строительство должно быть выдано. Надеюсь, что сложившаяся судебная практика значительно упростит работу предпринимателей.

– Вы сказали, что характер обращений изменился, какие проблемы ушли в прошлое, а какие до сих пор не решены?

– Ушли в прошлое проблемы технологического присоединения к электросетям. В первые годы мы практически еженедельно собирались с руководителями «Ленэнерго» и предпринимателями и буквально «вручную» рассматривали вопросы по отдельным объектам. В этом году претензий такого рода от бизнеса не было, и это означает, что систему удалось-таки наладить.

Остается нерешенным вопрос формирования тарифов. В июле «Водоканал Санкт-Петербурга» в очередной раз увеличил тарифы на 12%, что негативно скажется на работе промышленных предприятий. На заседании правительства я обратил внимание губернатора на проблему увеличения тарифов, и им было дано поручение профильным комитетам проверить, на какой платформе базируется тарифообразование, что дает монополисту основание поднимать стоимость услуг. И сейчас идет совместная работа с комитетом по тарифам, бизнес-сообществом по утверждению «дорожной карты» по контролю за формированием тарифов. Тем более что рост тарифов в итоге отражается на всех петербуржцах, поскольку стоимость услуг монополистов включается в цену любого товара.

– Как вы, как бизнес-омбудсмен, можете защитить права предпринимателей, в том числе в строительной отрасли?

– Я имею право участвовать в проверках предпринимателей, проводимых контролирующими органами, сотрудники аппарата и общественные представители присутствуют на судебных заседаниях, в том числе и в качестве защитников. Также органы государственной власти обязаны предоставлять уполномоченным запрашиваемые материалы и документы. Недавно в региональный закон «Об административных правонарушениях» ввели положение о том, что воспрепятствование деятельности уполномоченного влечет штраф.

Мною инициируются совещания с участием руководителей органов власти, на которых рассматриваются наиболее актуальные проблемы бизнеса. Кроме того, на регулярной основе организовываем совместные приемы предпринимателей с прокурором города, руководством управления Федеральной налоговой службы, КИО, «Ленэнерго».

– Ваш прогноз на развитие строительного бизнеса в рамках вступивших поправок в № 214-ФЗ?

– В Санкт-Петербурге строительный комплекс продолжает развиваться, подписаны разрешения на строительство 20,7 млн кв. м жилья на земельных участках, поэтому лет пять представители строительной отрасли могут работать с применением отдельных норм прежнего законодательства. Тем более что вопросов к применению № 214-ФЗ у предпринимателей достаточно. Так, текущая редакция законопроекта предусматривает открытие застройщиком расчетных счетов в уполномоченном банке в рамках каждого разрешения на строительство. По мнению предпринимателей, данная норма усложнит работу застройщиков, имеющих кредитные обязательства в других банках.

Кроме того, необходимо урегулировать вопросы финансирования застройщиками строительства объектов инженерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Отмечу, что одна из основных трудностей предпринимателей реального сектора экономики – отсутствие длинных дешевых денег – может стать большим препятствием для реализации поставленной президентом страны задачи по строительству 120 млн кв. м в год. Ведь необходимо создавать производства по выпуску строительных материалов нового поколения, дефицит которых застройщики испытывают уже сегодня. Необходимо совершенствовать подготовку кадров, культуру строительного производства, а ипотека для населения должна быть не выше 2–3%, чтобы был спрос на возводимое жилье. Вот при таких условиях возможно выполнение грандиозных планов.