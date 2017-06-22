Мобильный аудит

Сегодня предприятия активно принимают меры по повышению энергоэффективности и рентабельности своих производств. Компания KSB предложила революционный способ определения потенциала энергосбережения – мобильное приложение Sonolyzer для аудита и оценки эффективности нерегулируемых насосов с асинхронным двигателем.

Насосное оборудование выполняет во многих технологических процессах одну из ключевых функций, соответственно, его КПД и энергоэффективность в значительной степени влияют на общую экономическую эффективность всей установки.

Чрезмерное потребление электроэнергии насосным оборудованием может быть вызвано рядом причин. На нефтеперерабатывающих заводах и многих других промышленных предприятиях при выборе оборудования в большей степени учитывается его производительность и максимально короткие сроки простоя в случае ремонта, замены и модернизации. Поэтому часто после замены трубопроводных систем по производственной необходимости оказывается, что типоразмер установленного насоса не соответствует текущим условиям эксплуатации и это приводит к перерасходу электроэнергии. Другая причина может быть связана с неправильным подбором трубопроводной арматуры, неверным расчетом диаметров и проходных сечений труб. Нередки случаи, когда с целью перестраховки от перегрузок устанавливают переразмеренные насосы с запасом, скажем, 10–15%. Бывает также, что насосы на производстве эксплуатируются вне расчетных режимов.

Чтобы выявить потенциал энергосбережения, необходимо прежде всего определить фактический диапазон работы и профиль нагрузки насосного агрегата. Раньше это представляло собой сложный и затратный процесс с привлечением специалистов служб энергоаудита систем.

В 2015 году компания KSB предложила своим заказчикам революционную новинку – бесплатное мобильное приложение Sonolyzer для предварительного аудита и оценки эффективности нерегулируемых насосов с асинхронным двигателем любого производителя, не только марки KSB. Благодаря приложению Sonolyzer, доступному для операционных систем iOS и Android, при анализе работы насосов не требуется никаких дополнительных приборов. Данный вид анализа может выполняться даже в потенциально взрывоопасных средах, если смартфон или планшетный ПК имеет соответствующую защиту.

Процедура проведения первичного аудита насоса с помощью мобильного приложения Sonolyzer проста:

1. Запустите приложение, выберите соответствующий тип насоса и введите данные насоса и подключенного асинхронного двигателя, они указаны на заводской табличке.

2. Поднесите смартфон или планшет к двигателю работающего насоса. В течение 20 секунд встроенный микрофон записывает шумы, издаваемые вентилятором охлаждения электродвигателя.

3. Приложение, анализируя спектр шумов, издаваемых электродвигателем насоса, определяет крутящий момент двигателя и фактическую частоту вращения вала. Сопоставляя введенные заводские и полученные данные о частоте вращения, Sonolyzer рассчитывает потребляемую мощность и фактическую производительность насоса. На основании этого определяются профиль нагрузки (частичная или полная) и рабочая точка.

4. Результаты анализа отображаются на экране мобильного телефона или планшета.

Данное мобильное приложение позволяет ежедневно вести статистику, отслеживать динамику изменений в профиле нагрузки и в итоге получить наиболее достоверные данные, где влияние частных случаев изменения условий эксплуатации минимизировано.

Если предварительный аудит с помощью Sonolyzer выявит, что насос большую часть времени работает в зоне частичной нагрузки, это будет означать, что потенциал энергосбережения есть и имеет смысл провести оптимизацию гидравлической системы или двигателя.

Кроме того, Sonolyzer порекомендует соответствующего регионального представителя KSB, который сможет по запросу выехать на объект и провести более детальный аудит системы с помощью устройств оперативной регистрации данных POC и SES, а также предложить индивидуальный комплекс мер по оптимизации в соответствии с разработанной компанией концепцией энергоэффективности Fluid Future.