Запрос на лизинг

Несмотря на последствия кризиса, участники рынка лизинга чувствуют себя вполне уверенно.

Это во многом обусловлено тем, что приобретение техники и оборудования в лизинг сегодня выгоднее, чем получение заемных средств на те же цели. По этой причине клиентами лизинговых компаний все чаще становятся субъекты малого и среднего бизнеса.

Перспективный рынок

По данным ЦБ РФ, формально услуги лизинга в России сегодня оказывают около 3000 организаций, однако в действительности на рынке работают порядка 250 компаний. Первая группа участников представлена лизингодателями, входящими в какую-либо банковскую группу, где материнский банк финансирует их деятельность. Как констатирует ЦБ, на такие компании приходится около 34% активов лизингового сектора, еще около 40% активов обеспечивают компании с государственным участием.

Третью группу участников рынка формируют независимые лизинговые компании, которые имеют диверсифицированные источники финансирования, включая облигации, внешние займы и банковские кредиты. К ним также относятся так называемые кэптивные компании: организации при крупных производителях автомобилей или техники, а также компании, входящие в группы нефинансового сектора. «Независимые и кэптивные компании формируют немногим более 20% совокупного лизингового портфеля. Независимые компании больше ориентированы на работу с малыми и средними предприятиями (МСП), кэптивные – в основном на работу с крупным бизнесом либо с материнской компанией», – говорится в исследовании на сайте Банка России.

Что касается объема российского рынка лизинга в денежном выражении, то официальной статистики пока нет, поскольку отсутствует регулятор. Рейтинговое агентство «Эксперт РА» оценивает текущий портфель лизинговых компаний в 3,3 трлн рублей с перспективой повышения. По прогнозу агентства, с учетом положительной динамики на рынке лизинга в прошлом году эта тенденция сохранится и в дальнейшем, а лидерами будут такие сектора, как автолизинг, авиализинг и лизинг строительной техники.

«Проведенное исследование показало, что лизинговый сектор обладает приемлемой финансовой устойчивостью и кредитное качество совокупного лизингового портфеля является умеренным (доля просроченной задолженности оценивается в 4,75% против 10,7% у банковского сектора). В дальнейшем для более точного анализа и управления рисками лизингового сектора необходимы изменения в системе финансового учета и отчетности, а также введение требований к раскрытию информации и системе риск-менеджмента», – заключает Центробанк.

Лизинг выгоднее кредитов

Участники рынка лизинга, со своей стороны, чувствуют себя вполне уверенно, что во многом обусловлено тем, что приобретение техники и оборудования в лизинг сегодня выгоднее, чем получение заемных средств на те же цели.

«Рынок кредитования ощутил на себе влияние кризисных явлений. Уменьшилось финансирование дорожного строительства, сократились темпы ввода жилой и коммерческой недвижимости. Кредитные организации стали серьезнее оценивать риски при выдаче денежных средств заемщикам. В сложившейся ситуации лизинг может помочь сократить расходы по приобретению основных средств предприятия, дать возможность обновить парк техники», – рассказал журналу «Промышленно-строительное обозрение» руководитель дивизиона «Санкт-Петербург» компании «Балтийский лизинг» Андрей Бугров.

По его оценке, типовые лизинговые сделки, по сути, являются аналогом беззалогового кредитования, а наличие ускоренной амортизации дает возможность к моменту окончания договора получить в собственность полностью самортизированное имущество. Кроме того, как отмечает Андрей Бугров, лизинговая компания выступает в качестве профессионального покупателя имущества. «Накопленный опыт работы с поставщиками в конечном cчете дает возможность лизингополучателям получать дополнительные скидки от производителей, а также грамотное сопровождение процесса покупки оборудования, в том числе это касается и импортных контрактов», – говорит он.

Эту позицию разделяет и руководитель JCB Finance в России и СНГ Оксана Евтушевская: «Лизинговое финансирование по совокупности преимуществ привлекательнее кредита. При лизинге сроки принятия решений сокращены: например, в рамках программы финансирования JCB Finance время рассмотрения составляет два дня. Кроме того, требуется небольшой пакет документов, а предоставлять обеспечение и залоги не нужно, потому что техника находится в собственности лизинговой компании. Сроки финансирования продолжительнее – до пяти лет, а минимальный аванс – от 15%. Согласно российскому законодательству, также предоставляются налоговые льготы через механизм ускоренной амортизации машины при лизинге».

Как отмечает Оксана Евтушевская, рост запросов на лизинг в рамках программы JCB Finance связан не только с улучшением общей рыночной ситуации. «В 2016 году объем лизинга вырос за счет нескольких факторов: снижение ставок финансирования, стабилизация обменных курсов, реализация успешных госпрограмм поддержки бизнеса через субсидирование лизинговых сделок и наличие акционных предложений», – подчеркивает она.

Андрей Бугров, в свою очередь, говорит о стабилизации стоимости услуг лизинговых компаний по мере того, как их потенциальные клиенты возвращаются к замороженным в период кризиса инвестиционным проектам. «Сейчас на фоне укрепления рубля и снижения ключевой ставки ЦБ многие предприятия активнее переходят к реализации своих инвестиционных программ, приостановленных в прошлые годы. Лизинг выступает как один из наиболее доступных для этого инструментов, – рассказывает топ-менеджер. – Можно констатировать, что стоимость лизинговых услуг, которая зависит от стоимости банковского кредитования, постепенно стабилизируется. Особо хочется отметить, что мы, несмотря на факт уве- личения банками в одностороннем порядке кредитных ставок по ранее выданным займам, не перенесли это бремя на плечи наших лизингополучателей, сохранив им стоимость лизинговых услуг по действующим договорам на докризисном уровне».

Новые клиенты из малого бизнеса

Участники рынка подтверждают выводы аналитиков о том, что предоставление в лизинг строительной и специальной техники является одним из наиболее перспективных направлений развития. «Сейчас наблюдается рост на рынке строительной спецтехники в целом и в частности растет спрос на технику JCB, что, в свою очередь, влияет на увеличение запросов на лизинговое финансирование», – отмечает Оксана Евтушевская.

По оценке Андрея Бугрова, в большинстве сделок предметом лизинга выступает техника, используемая непосредственно для строительства: дорожно-строительные машины, погрузчики и складское оборудование. В сегменте техники для дорожного строительства наибольшей популярностью пользуются автогрейдеры, катки, экскаваторы, а также экскаваторы-погрузчики.

«В последнее время клиентами лизинговых компаний все чаще становятся субъекты малого и среднего бизнеса. Ключевую роль в увеличении количества сделок с сегментом МСП сыграли принятые меры государственной поддержки отечественных производителей и наличие отложенного спроса, – уточняет Андрей Бугров. – Со стороны лизингодателя данный сегмент выглядит достаточно надежным и перспективным. Объем сделок с МСП будет увеличиваться и дальше, если лизингодатель сможет правильно структурировать собственные риски, оптимизировать системы оценки бизнеса этих клиентов, ускорить рассмотрение заявок и, таким образом, предложить предпринимателям больше адекватных и интересных

продуктов. В целом спрос на лизинговые услуги сохраняется со стороны компаний, участвующих в гособоронзаказе, компаний сырьевого сектора экономики, а также всех предприятий, имеющих план дальнейшего развития».

По оценке Банка России, рост доли малых и средних предприятий в структуре клиентской базы лизинговых компаний характерен не только для Петербурга, но и для России в целом. Как отмечает ЦБ, за 2016 год доля МСП в объеме нового бизнеса крупных лизингодателей, которые до этого концентрировались на работе с большими предприятиями, достигла 38%. Что касается независимых компаний, то они сохранили высокую концентрацию МСП как в накопленном лизинговом портфеле (от 23 до 100%), так и в объеме нового бизнеса (от 50 до 100%).

«Несмотря на нисходящую динамику лизингового рынка в предыдущие годы и ухудшающееся качество кредитного портфеля банков, приходящегося на МСП, для лизинговых компаний данный сегмент остается достаточно стабильным. По оценкам опрошенных руководителей лизинговых компаний, по портфелю МСП не наблюдается существенного роста просроченной задолженности. Более того, компании, основную часть портфеля которых составляют МСП, в основном демонстрируют устойчивое финансовое положение», – указывается в исследовании Центробанка.

Государство нам поможет

Несмотря на активность компаний малого и среднего бизнеса, ряд предприятий пока не оправился от последствий экономического кризиса, что отражается и на перспективах развития лизингового рынка. Тем не менее его участники считают ситуацию достаточно благоприятной – при условии сохранения и расширения существующих мер государственной поддержки со стороны федеральных и региональных властей.

«Лизинг – это в первую очередь способ покупки. Если спрос на технику в каком-то сегменте рынка снижается или колеблется на минимальных значениях, то и спрос на лизинг соответствующего имущества на это реагирует. Если собственники ввиду девальвации курса национальной валюты не стремятся покупать новую строительную технику иностранного производства, то спрос не пропадает, он просто переориентируется на более дешевые аналоги», – считает Андрей Бугров.

Он убежден, что положительная динамика, которая сегодня наблюдается в сегментах автотранспорта, сельскохозяйственной техники и промышленного оборудования, во многом обусловлена влиянием антикризисных мер, применяемых государством для развития соответствующих отраслей промышленности. В их числе – программа субсидирования авансового платежа Минпромторга России, а также программа «Лизинговые проекты» Фонда развития промышленности РФ.

«Мы положительно оцениваем те точечные меры поддержки разных отраслей, которые осуществляют власти, поскольку также получаем от них пользу. Например, по экспертным оценкам Минпромторга России, программа субсидирования аванса на легковые автомобили оказала 50% влияние на спрос. В тех сегментах рынка, которые попадают под государственные субсидии и где мы активно участвуем в продвижении продукта, наши клиенты извлекают выгоду, а мы – дополнительный объем бизнеса», – говорит Андрей Бугров.

С ним согласна и Оксана Евтушевская, по оценке которой государственное субсидирование затрат на авансовый взнос по лизингу является «простым и прозрачным механизмом для всех сторон, проверенным на практике и позволяющим бизнесу обновлять технику с минимальными вложениями». «Меры господдержки инвестиций очень приветствуются бизнес-сообществом и при правильном определении целей поддержки и эффективных каналов оказания такой помощи дают отличные результаты. Поэтому мы ожидаем, что инициатива властей Санкт-Петербурга по субсидированию лизинга позволит достичь хороших результатов», – заключает топ-менеджер JCB.

Что касается федеральных инициатив, обеспечивающих развитие лизингового рынка, то Банк России и Министерство финансов предполагают провести его реформирование в несколько этапов. Как сообщил журналистам в апреле советник первого зампреда ЦБ Сергей Моисеев, эта программа, которую предполагается реализовать к 2019 году, предусматривает, в частности, принятие нового федерального закона о лизинге, а также разработку стандартов бухгалтерского учета для лизинговых компаний, позволяющую им пользоваться МСФО. Кроме того, планируется внести в Гражданский кодекс изменения, касающиеся отрасли в целом, и внедрить институт саморегулирования.

«В ближайшее время рынок лизинга ожидает реформа, которая изменит его структуру и регулирование. Конечная цель – формирование благоприятной бизнес-среды, способствующей инвестициям и экономическому росту.

В ходе реформы предполагается сформировать полноценную нормативно-правовую основу деятельности лизингодателей, обеспечить защиту их имущественных интересов, повысить прозрачность лизинговой деятельности за счет применения международных стандартов финансового учета и отчетности, а также внедрить на этом рынке общие стандарты, которые приведут к частичной унификации лизинговой деятельности и позволят минимизировать риски», – уточняется в материалах Банка России.

Виктория Уздина