Дороги к трибунам

Развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в этом году ориентировано на успешное проведение мировых спортивных состязаний, организуемых под эгидой FIFA.



Активная подготовка транспортной инфраструктуры Петербурга к проведению Кубка Конфедераций FIFA и чемпионату мира по футболу – 2018 началась еще в прошлом году. В итоговых отчетах КРТИ за 2016 год на транспортную инфраструктуру города было предусмотрено финансирование в размере 54,97 млрд рублей, в том числе по объектам АИП – 35,26 млрд рублей. При этом по исполнению бюджета петербургские транспортники побили рекорды предыдущих лет: на 1 января 2017 года освоение средств, выделенных КРТИ, составило 96,2%, это превышает объемы исполнения за последние три года (в 2013 – 72%, в 2014 – 79,5%, в 2015 – 92,3%).

В текущем году расходы городской казны на эти цели возрастут до 60 млрд рублей. О том, как будут потрачены эти средства, чиновники рассказали на коллегии КРТИ по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга.

Как сообщил первый заместитель председателя комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ) Вадим Власов, в 2016 году 17,9 млн рублей были направлены на строительство и реконструкцию 33 объектов. «Из них в 2017 году работы будут продолжены на 19 объектах, включая такой значимый для города проект, как строительство набережной Макарова от Адмиральского проезда до ЗСД: госконтракт был заключен с генпод­рядчиком ЗАО «АБЗ-Дорстрой» на сумму 651 млн рублей», – уточнил он.

Кроме того, в 2017 году будет продолжена реализация еще нескольких крупных проектов: капитальный ремонт правого берега набережной реки Фонтанки (стоимостью 626 млн рублей); строительство транспортной развязки на пересечении Пискаревского проспекта и проспекта Непокоренных в рамках первого этапа (652 млн рублей); капитальный ремонт трамвайных путей Кронштадтского путепровода (136 млн рублей); капремонт Петергофского шоссе от проспекта Маршала Жукова до Санкт-Петербургского шоссе (872 млн рублей); строительство транспортной развязки в Курортном районе в районе ж/д станции Репино (451 млн рублей); строительство путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом с открытием рабочего движения в мае 2017 года (11,5 млрд рублей).

Также продолжится строительство новых станций метрополитена: напомним, с прошлого года КРТИ законтрактовано продление четырех веток метро: Фрунзенского радиуса, Невско-Василеостровской, Лахтинско-Правобережной, Красносельско-Калининской линий метрополитена. Как заверили петербургские транспортники, такого колоссального объема работ город не видел даже в период расцвета ленинградского метростроения. Сумма контрактов профильного комитета Смольного с ОАО «Метрострой» составила 118 млрд рублей (в том числе доля федерального финансирования – 13,6 млрд рублей).

Несмотря на масштабный объем работ, запланированный на текущий год, городские власти не стали отказываться от новых проектов. Смольный решил возобновить проект скоростной магистрали с мостом через реку Неву в створе Фаянсовой и Зольной улиц, которую называют вторым ЗСД или Восточным скоростным диаметром. Этот транспортный объект поможет выстроить полноценную систему безостановочного движения по улично-дорожной сети Санкт-Петербурга, признают эксперты транспортного планирования.

В 2017 году в Петербурге будет открыто движение по 10 крупным транспортным объектам общей протяженностью 29 км

«Реализация этого инвестиционного проекта обеспечит скоростное движение автотранспорта между удаленными южными и восточными районами городской застройки с центром города и между собой, – конкретизировал Вадим Власов. – Городские власти намерены привлечь внебюджетные инвестиции к развитию дорожно-транспортного проекта. При участии КРТИ было разработано градостроительное обоснование с целью получения исходных данных для разработки ППТ в рамках данного проекта, комитетом уже объявлены конкурсы на его разработку. На эти цели в 2017 году из бюджетных средств выделено порядка 60 млн рублей».

Дороги к чемпионату

В рамках интенсивной подготовки дорожной сети города к проведению Кубка Конфедераций – 2017 и ЧМ по футболу – 2018 петербургскими властями запланировано строительство восьми объектов транспортной инфраструктуры, на эти цели из средств федерального и регионального бюджета выделено 75,5 млрд рублей. Такие цифры сообщил председатель КРТИ Сергей Харлашкин, уточнив, что речь главным образом идет о строительстве моста с выходом на Крестовский остров в створе Яхтенной улицы, двух очередей набережной Макарова, мостов через остров Серный и реку Малую Неву, станции метро «Новокрестовская», путепроводной развязки на пересечении Пулковского шоссе с Дунайским проспектом, подъезда к ЗСД, который был сдан в эксплуатацию в 2016 году.

В частности, самый капиталоемкий проект – участок Невско-Василеостровской линии метрополитена, оцененный в 36,8 млрд рублей, – будет завершен, по обещаниям вице-губернатора Санкт-Петербурга Игоря Албина, на месяц позже запланированного срока, 30 апреля 2018 года.

Еще один переходящий объект строительства – Яхтенный мост, который должен быть открыт к Кубку Конфедераций, – обещают ввести в эксплуатацию в конце апреля 2017 года. Транспортное сооружение строится силами созданной в 2016 году Ассоциации строителей по содействию развитию транспортной и спортивной инфраструктуры «Открытое пространство», реализующей проект за собственный счет и за счет средств подрядчиков. Членами ассоциации являются ЗАО «Пилон», ОАО «Метрострой», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ЗАО «ВАД», ЗАО «Возрождение».

Кроме того, в Петербурге будет реализован комплекс мероприятий по обеспечению транспортной безопасности на период проведения спортивных состязаний FIFA. В 2017 году объем бюджетного финансирования СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» (ДОДД) составил 1,745 млрд рублей, что несколько превышает прошлогодние лимиты финансирования. Увеличение расходов по этой статье обусловлено необходимостью подготовки магистралей к ЧМ по футболу 2018 года. «В рамках адресно-инвестиционной программы уже законтрактовано 96% выделенных средств», – сообщил директор СПб ГКУ «Дирекция по организации дорожного движения Санкт-Петербурга» Валерий Мушта.

По его словам, в настоящее время выбранные подрядчики уже получают ордера на производство работ. В рамках подготовки петербургских трасс и дорожных сооружений к Кубку Конфедераций в этом году будут выполнены работы по модернизации объектов на маршрутах движения клиентских групп, установке дорожных знаков и указателей пересеченных режимов в местах ограничения движения на Петроградской стороне и Крестовском острове.

В качестве нововведения, по заявлению генерального директора СПб ГБУ «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» Рубена Тертеряна, в 2017 году специалисты центра разработают систему планирования работы УДС, которая также будет учитывать мероприятия по земляным работам, связанным со строительством и реконструкцией. С планом-графиком дорожных работ будет увязан также технический период проведения массовых спортивных мероприятий, возникающих иногда спонтанно и создающих дополнительные проблемы в работе УДС.

Накануне международных спортивных состязаний Смольный демонстрирует достаточно высокие плановые показатели и в сфере капитального строительства дорожно-транспортных объектов.

«В текущем году нам предстоит выполнить большой объем работ в рамках АИП по статье капитального строительства, – комментирует эти планы директор СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеслав Урусов. – В АИП включено открытие движения по 10 крупным объектам общей протяженностью участков 29 км. В частности, речь идет об открытии движения на Синопской набережной, строительстве проездов и транспортной развязки у Обводного канала (1-й и 2-й этапы), развязки на пересечении Пулковского шоссе и Дунайского проспекта, открытие рабочего движения в створе Поклонногорской улицы, которое запланировано на декабрь. И, конечно, в связи с тем, что на 2018 год запланирован ввод всех начатых объектов капитального строительства и транспортных объектов к ЧМ-2018, в наступившем году нам необходимо создать большой задел по всем объектам».

Проекты впрок

Вице-губернатор Игорь Албин выделил несколько приоритетных задач, которые предстоит решить специалистам КРТИ в текущем году: повышение качества бюджетных расходов и эффективности капитальных вложений, формирование полноценных условий для принятия нового генплана развития Санкт-Петербурга, проведение дорожной кампании и подготовку к проведению Кубка Конфедераций FIFA.

Что касается первого пункта, пока что петербургские чиновники не слишком преуспели в деле экономии бюджета при решении градостроительных задач, считают городские парламентарии. По информации депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга, председателя постоянной комиссии по городскому хозяйству, градостроительству и имущественным вопросам Сергея Никешина, с 2011 по 2016 год подготовлены и получены экспертные заключения проектно-сметной документации по 104 объектам, при этом по 53 объектам строительство так и не начиналось, а по 33 объектам экспертиза была проведена до 2015 года.

«Это означает, что, учитывая изменения законодательства в градостроительной сфере, а именно: изменения нормативов градостроительного проектирования, внесение изменений в ПЗЗ, разработку нового генплана, эта документация теряет актуальность – ее необходимо переделывать или начать проектировать заново, что опять повлечет дополнительные бюджетные затраты». Таким образом, надежды КРТИ сэкономить и сократить сроки реализации транспортных проектов за счет предварительной разработки документации на них в ожидании выделения бюджетного финансирования не оправдались.

В 2016 году введено в действие 73,7 км дорог общего пользования

Петербургский парламентарий привел в пример историю с проектом по строительству развязки на пересечении Краснопутиловской улицы с ж/д путями: перегон «Автово» – станция метро «Нарвская». Он напомнил, что проектирование развязки проводилось еще в 2007 году, а в 2010 году истек срок действия инженерных изысканий, проектная документация нуждается в корректировке. При этом средств на строительство этого объекта в городской казне не предусмотрено вплоть до 2020 года.

Между тем, подчеркнул Сергей Никешин, на этот проект уже потрачен не один миллион рублей из бюджетных средств. «Чтобы избежать подобных инцидентов, – уверен депутат,– для эффективного расходования бюджетных средств необходима разработка новых подходов к определению целесообразности подготовки проектов строительства линейных объектов с учетом возможности планирования сроков их реализации».

Парковкам найдут инвесторов

В текущем году дополнительными полномочиями будет наделен Городской центр управления парковками – учреждение зай­мется организацией и развитием велосипедных дорожек, координацией работы пунктов велопроката, созданием полноценной инфраструктуры для транспорта на электроприводе. При этом денег на дальнейшее развитие парковочного пространства и строительство перехватывающих парковок в городской казне нет.

Как сообщила на коллегии заместитель директора СПб ГКУ «Городской центр управления парковками» Мария Николаева, бюджет учреждения на 2017 год составит 996 млн рублей, однако затраты на развитие в эту сумму не включены.

В целях привлечения дополнительных внебюджетных источников к организации городской среды специалисты КРТИ и центра ведут поиск инвеститоров для проектов расширения зоны платной парковки и развития сети перехватывающих автостоянок, сообщил Вадим Власов.

Парковки планируется построить на 180 улицах в Центральном районе, на 153 – в Адмиралтейском и на 141 улице в Петроградском районе Санкт-Петербурга. В настоящее время ведутся переговоры с потенциальными инвесторами.

В рамках программы разгрузки УДС от личного автотранспорта в 2017 году КРТИ планирует реализовать проекты строительства пяти велодорожек: Гражданский проспект – Центр (15,1 км); проспект Луначарского от Выборгского шоссе до улицы Руставели (7,05 км); кольцевой маршрут: Большой Крестовский мост – Песочная набережная – Аптекарская набережная – Петроградская набережная – улица Большая Зеленина (8,9 км); станция метро «Крестовский остров» – Гренадерский мост (4,5 км); набережная реки Фонтанки (четная и нечетная стороны) на участке от реки Невы до улицы Гороховой (5,3 км).

«В 2017 году в два раза будет увеличена велосипедная инфраструктура, созданы новые велонаправления и маршруты протяженностью 44 км, их проектирование и строительство будет завершено к концу года», – пообещал Игорь Албин.

Нонна Цай