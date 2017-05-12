Дороги ждут

В предстоящем сезоне предприятиям дорожно-строительной отрасли придется работать в условиях снижения объемов финансирования, которые усугубляются техническими сбоями в организации и проведении конкурсов на получение госконтрактов.



О том, как заказчик планирует организовать тендерную кампанию и каковы приоритеты АИП в 2017 году, мы попросили рассказать директора ГКУ «Ленавтодор» Дениса Седова.

– Денис Станиславович, изменения в системе госзакупок привели к проблемам по своевременной организации аукционов… Иначе говоря, сезон начинается с проблем.

– Действительно, с начала текущего года возникли сложности с размещением данных о закупках и подготовкой документации, причем не только в нашем регионе. Дело в том, что с 2017 года стартовала реформа по усилению казначейского контроля за бюджетными расходами, которая предусматривает размещение данных о закупках через Единую информационную систему (ЕИС). По замыслу разработчиков, ее внедрение позволит контролировать все стадии госзаказа – от начала планирования торгов до публикации протоколов госзакупок.

Однако новый электронный инструмент дал сбой, что стало препятствием для своевременного проведения торгов, в том числе и для нашего ведомства. Наше учреждение подготовило все необходимые документы, проведя согласование и проверку в комитетах дорожного хозяйства Ленинградской области, госзаказа и финансов. Но на стадии выгрузки данных из региональных автоматизированных информационных систем в ЕИС возникли трудности. При проверке достоверности информации о госзакупках и сквозном контроле между базами данных региона и Минфина РФ в случае обнаружения малейшего несовпадения информации система отклоняет проект закупок. В результате заказчик вынужден вновь запускать бюрократические процедуры согласований. Система недоработана – постоянные технические проблемы в работе сайта задерживают проведение торгов.

Тормозят проведение аукционов и конкурсов многочисленные нововведения в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок…».

Например, в перечень сопроводительных документов добавлен план закупок, который в отличие от годового плана-графика формируется заказчиком на трехлетний период. Кроме того, ЕИС не реализует возможность проверки протоколов. Как следствие, приходится направлять в комитет финансов сканы протоколов торгов – в электронном виде система их не предоставляет. В то же время они необходимы для сопоставления заложенного лимита – максимальной стартовой цены контракта и окончательной стоимости товаров и услуг по выигранному подрядчиком контракту.

– Как в этих условиях организована тендерная компания?

– До начала марта не было проведено ни одного конкурса, состоялись только публичные закупки. Учитывая, что в предыдущие годы торги разыгрывались в основном в конце года или в январе, это серьезное отставание.

В настоящее время по текущим ремонтам зависло два тендера. Всего в 2017 году ожидается проведение около 200 торгов, из которых почти 80 госконтрактов на сумму 956 млн состоялись еще в конце прошлого года, так как являются переходящими с 2016 года.

– Сколько средств планируется освоить в 2017 году в рамках АИП по ремонту дорог области?

– Точные цифры назвать сложно: адресная программа текущего года постоянно в стадии доработки, актуальный перечень объектов корректируется. После принятия очередных поправок в областной бюджет утвержденный лимит финансирования АИП ремонтов региональной дорожной сети на 2017 год составляет 779,614 млн рублей. В целом по ГКУ «Ленавтодор» предусмотрены расходы в объеме 1,336 млрд рублей.

Если говорить о вложениях в дорожную инфраструктуру из региональной казны, то по сравнению с прошлым годом финансирование существенно снизится. Так, в 2016 году в региональном дорожном фонде Ленинградской области на ремонт дорог было направлено 9 млрд рублей, в 2017 году – всего 7,5 млрд рублей. Сокращение произошло в основном за счет изменения «процентовки» и введения новой методики начисления в бюджет регионального дорожного фонта, складывающегося из акцизов на бензин, штрафов, транспортных налогов и прочих отчислений.

– На что хватит этих денег?

– Значительная доля в структуре финансирования адресной программы выделяется на развитие автодорожной сети, содержание существующих трасс и повышение безопасности дорожного движения и эксплуатации дорог. В части ремонтов бюджетные субсидии гораздо скромнее.

Исходя из общей протяженности дорог Ленобласти в 10 000 км, чтобы поддерживать существующую дорожную инфраструктуру в нормативном состоянии, необходимо ежегодно ремонтировать минимум 500 км. Бюджетные ограничения не дают нам возможности реализовывать и половины требуемых объемов текущего ремонта. По итогам 2016 года ГКУ «Ленавтодор» было отремонтировано порядка 250 км областных трасс. Сколько нам удастся отремонтировать к концу 2017 года в условиях ограниченного финансирования, сказать сложно.

– Перечислите, пожалуйста, ключевые проекты, вошедшие в программу дорожного ремонта текущего года.

– Сформирована и реализуется достаточно большая программа в области дорожных ремонтных работ в рамках подготовки к ЧМ по футболу 2018 года. Идет работа по программе ремонтов в Приозерском районе по реконструкции подъездных автодорог к острову Коневец. В городе Гатчине, где будет проходить празднование 90-летия Ленинградской области, планируется отремонтировать три автодороги. В Рощино текущий ремонт пройдет на двух магистралях.

Практически в каждом районе Ленинградской области запланированы ремонтные работы, даже в условиях бюджетных ограничений, мы не можем сосредоточиться на каком-то одном. Надеемся на расширение бюджета в рамках летних или осенних его корректировок.

В феврале 2017 года решением межведомственной комиссии при правительстве Ленинградской области адресная программа ремонта автодорог была расширена, в перечень объектов были дополнительно включены дороги Кировского, Волховского и Всеволожского районов. В частности, в АИП на 2017–2019 годы включена автодорога Волхов – Бабино – Иссад.

Сейчас в стадии утверждения ППТ в областном комитете по архитектуре и градостроительству находится проект реконструкции дороги Санкт-Петербург – Колтуши на участке КАД – Колтуши.

К марту планируется завершить проектирование развязки на пересечении дороги Санкт-Петербург – завод им. Свердлова – Всеволожск с железной дорогой. Подрядчик будет определен во втором полугодии.

Кроме того, особое внимание руководством КДХ было уделено вопросам безопасности. Профильный комитет совместно с ГКУ «Ленавтодор» планирует обустроить шесть остановок общественного транспорта, оборудовать светофорами и дублирующими дорожными знаками ряд регулируемых и нерегулируемых пешеходных переходов на Дороге жизни.

Формируется программа освещения дорог Кировск – Санкт-Петербург и Кировск – Мга, сейчас проводятся проектно-изыскательские работы. В 2017 году запланировано обустройство освещения и пешеходных дорожек в 26 населенных пунктах Кировского района протяженностью почти 46 км.

Запланированы проектные работы по реконструкции светофора на перекрестке дорог Санкт-Петербург – Морье и станция Магнитная – поселок имени Морозова с устройством дополнительной полосы для движения автотранспорта. Реализовать этот проект планируется в 2018 году.

– Каков механизм принятия текущих заявок на дорожные ремонты?

– Предложения поступают в «Ленавтодор» различными путями: адресная программа в части ремонтов дорожных объектов формируется на основе обращений граждан, с этой целью мы регулярно проводим мониторинг дорожной обстановки по заявлениям и публикациям в СМИ. Недавно специалисты «Ленавтодора» выезжали на осмотр участка автодороги в Тосно, заявка поступила по обращению в местное ДРСУ города Тосно. По его результатам был проведен локальный ремонт, для проведения серьезной реконструкции этот объект включен в адресную программу 2018 года.

Кроме того, заявки формируют главные инженеры ГКУ «Ленавтодор», курирующие территории каждого района Ленобласти. Главные специалисты должны быть в курсе того, что происходит в дорожном хозяйстве его района, именно они осуществляют мониторинг текущего состояния сети автодорог. Далее заявки в дорожно-ремонтные эксплуатационные подразделения по текущему, капитальному ремонту или содержанию дороги поступают в том числе по результатам объезда районов области губернатором Ленобласти.

– Существует ли в учреждении резервный фонд, за счет которого можно быстро устранять проблемы на отдельных участках дорог?

– Разумеется. Средства резервного фонда в основном направляются на решение экстренных проблем при сложившихся аварийных ситуациях на дорожных объектах.

– Повлияли ли кризисные времена на активность подрядчиков в сфере госзаказа?

– По моему убеждению, те подрядчики, которые могут и хотят работать, будут работать в любой финансовой ситуации. В предыдущие годы нами были заключены крупные контракты с наиболее сильными игроками рынка: ЗАО «ПИЛОН», ЗАО «АБЗ-Дорстрой», ООО «ДОРТЕКС», ЗАО «ВАД», из года в год они систематически выходят победителями на торгах по строительству и ремонту региональных дорог.

За последнее время пул подрядчиков несколько обновился, наверняка другим он будет и в этом году. Рынок оживился: сейчас много новых фирм участвует в конкурсах, некоторые крепкие игроки начинают выходить из кризиса и тоже активнее включаются в торги. Но система торгов устроена так, что крупные контракты сегодня достаются только сильным, состоявшимся компаниям, новичку на этот рынок не войти.

Есть и негативные тенденции: вокруг действующего № 44-ФЗ образовалось множество мошенников и недобросовестных компаний, которые выигрывают тендеры и тут же продают их по субподряду за проценты. Таковы сегодняшние реалии.

Недобросовестные компании встречаются в любой сфере, связанной с торгами и государственным заказом, поэтому особенно важно контролировать исполнение подрядчиком своих обязательств.

С этой целью совместно с правительством 47-го региона «Ленавтодор» проверит исполнение гарантий дорожниками – этой весной пройдут проверки на дорогах регионального значения. Все выявленные дефекты подрядным организациям, проводившим ремонт, придется устранить до конца июня. В соответствии с госконтрактами гарантия на верхний слой дорожного покрытия составляет как минимум четыре года, на нижний – шесть лет, а на земляное полотно – восемь лет.

– Какие новации внедряет «Ленавтодор» при проведении дорожных работ?

– С учетом лимитов финансирования технических новинок немного. На стадии внедрения в «Ленавтодоре» находится проект по строительству современных метеостанций, позволяющих отслеживать состояние дорожного полотна. В слои дорожной одежды вшиваются специальные датчики, которые передают на метеостанции данные, по ним в ДРСУ может определить процентное содержание соли в песчано-солевой смеси для посыпки дорог, по скорости и частоте обработки дорожных покрытий в период гололеда. На сегодняшний день уже установлено 10 таких метеостанций.

К сфере дорожных инноваций также относятся проекты по созданию бесконтактных пунктов габаритного и весового контроля, которые позволяют автоматически определять вес и габариты машины. Надеюсь, уже в этом году дороги области будут оснащены такими системами, препятствующими прохождению тяжеловесного транспорта, чтобы грузовики не разбивали областные дороги. Это одно из самых перспективных направлений в работе профильного комитета – местный бюджет может тратить колоссальные деньги на ремонт и содержание дорог, «зарывая» их в землю, в то время как магистрали разрушаются под колесами большегрузов.

Нонна Цай