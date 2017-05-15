Конкурсный барьер: о ремонте дорог

Задержки по ремонтам дорожно-транспортных объектов трудно списать на нерасторопность региональных властей. В этом году, как уверяют чиновники комитета по развитию транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга (КРТИ), адресно-инвестиционная программа (АИП) ремонтов дорожных объектов и искусственных сооружений была сформирована в срок – в октябре 2016 года, и в ноябре необходимая документация была направлена на рассмотрение в комитет по госзаказу Санкт-Петербурга.

На тормозах

Неразбериха с аукционами началась с января текущего года, когда на федеральном уровне стартовала Единая информационная система госзакупок (ЕИС), с завидной регулярностью выдававшая технический сбой. Как разъяснили в комитете по госзаказу Санкт-Петербурга, причиной срыва плана-графика дорожных аукционов стали многочисленные изменения в федеральном законе № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», добавившие трудностей при работе с новым функционалом ЕИС.

Впрочем, чиновники профильных комитетов Смольного в течение первого квартала неохотно комментировали ход тендерной кампании, предпочитая не называть точное число проведенных аукционов.

Первая информация о тендерах по дорожным ремонтам появилась на сайте госзакупок 30 марта: КРТИ и подведомственные ему учреждения объявили три крупных аукциона общей стоимостью порядка 3 млрд рублей, дата проведения тендеров – 24 апреля 2017 года. Примечательно, что конкурсы на ремонт дорог общего пользования и дорог регионального значения были объявлены сразу по трем ремонтным зонам: по Северному району, Юго-Восточному и Юго-Западному.

Значительное отставание по размещению извещений о конкурсах в Петербурге наблюдалось в январе-феврале 2017 года – госзаказ «тормозил» на всех направлениях, начиная от больниц и заканчивая стройкой. «По состоянию на 17.03.2017 проведены закупки на общую сумму 64 747,6 млн рублей, или 50,4% от запланированных. В стадии размещения находятся закупки на общую сумму 12 112,5 млн. Снижение темпов осуществления закупок в сравнении с 2016 годом составляет 7,5% (в абсолютном значении – на 902,6 млн рублей). С учетом закупок в стадии размещения исполнение плана составляет 60%», – сообщается на сайте комитета по госзаказу Санкт-Петербурга.

Но если кто-то и может «постоять в очереди» и подождать, то дорожники жестко ограничены летним сезоном.

Следует признать, что прежняя система торгов работала без сбоев и более-менее слажено – все предыдущие годы уже к февралю, по словам представителей СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» (подведомственного учреждения КРТИ), был законтрактован практически весь объем АИП. К марту подрядчики имели на руках заключенные госконтракты, а в середине апреля искали субподрядчиков и выходили на объекты.

«Бумажный» формат торгов не мешал реализовать крупнейшую за последние несколько лет ремонтно-дорожную кампанию АИП-2016. По данным КРТИ, в прошлогоднюю адресно-инвестиционную программу ремонтов общей стоимостью 6,140 млрд

рублей были включены 120 объектов площадью 3,8 млн кв. м и протяженностью 172 км. Это был рекордный показатель на протяжении последних нескольких лет.

«В 2016 году из бюджета было профинансировано работ по капремонту, а также ремонту дорог и искусственных сооружений на общую сумму 9,1 млрд рублей, – прокомментировал итоги прошлого года директор СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» Вячеслав Урусов. – Нами отремонтировано 2800 кв. м дорог и дорожных сооружений. По результатам выполнения АИП мы ввели 73,7 км дорог общего пользования, а доля дорог, находящихся в нормативном состоянии, увеличилась на 3%».

Ждут контрактов и денег

В этом году долгожданные контракты подрядчики получат с опозданием. Теперь, чтобы успеть их выполнить к концу ремонтного сезона, компаниям предстоит лихорадочно искать субподрядчиков, наспех составляя планы-графики работ, мобилизуя технику и укомплектовывая штат.

В целом подрядчикам предстоит серьезная работа. В 2017 году на АИП по текущему ремонту СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» предусмотрено 3,5 млрд рублей. К лету эта сумма может удвоиться – в КРТИ ждут майских корректировок городского бюджета. Как уточнили в профильном комитете Смольного, в случае положительного решения законотворцев ассигнования увеличатся еще на 3,5 млрд рублей. В этом случае общая смета ремонтной кампании составит 7 млрд рублей.

Утвержденная адресно-инвестиционная программа включает 71 адрес, общая площадь ремонта городских трасс должна составить 1,7 млн кв. м. Такие цифры привел в ходе отчетной коллегии КРТИ Вячеслав Урусов. В случае увеличения финансирования по АИП, надеется руководство дирекции, этот перечень будет дополнен еще 61 объектом – дополнительные субсидии позволят отремонтировать 1,9 млн кв. м дорог. Пока что в перечень объектов АИП попали следующие крупные объекты: Приморское шоссе, Дальневосточный проспект, Лесной проспект, Московское шоссе, Ленинский проспект и др.

Что касается капитального ремонта дорожных сооружений, в АИП на 2017 год включены 17 новых объектов, в целом работы будут вестись на 29 объектах. Наиболее значимые из них – участок набережной реки Фонтанки напротив домов 53–55 и 112, Пулковское шоссе (со сдачей в эксплуатацию в мае), Ярославский проспект, участок федеральной трассы М-20 «Санкт-Петербург – Псков», проспект Обуховской Обороны, Санкт-Петербургское шоссе на участке от Петергофского шоссе до Стрельны, ремонт трамвайных путей по Петергофскому шоссе от проспекта Жукова до Санкт-Петербургского шоссе.

Подрядчики укрупняются

В 2017 году процедура торгов пройдет в экспериментальном режиме: решением КРТИ лоты будут разыграны не по районам, как это было раньше, а по территориальным зонам. АИП разделили на три крупных лота приблизительно равными долями по миллиарду рублей каждый. Между подрядчиками разыграют три ремонтные зоны: северные, юго-восточные и юго-западные административные районы. В первой зоне оказались: Выборгский, Калининский, Красногвардейский, Кронштадтский, Курортный, Петроградский, Приморский районы. В юго-восточной – Колпинский, Московский, Невский, Пушкинский, Фрунзенский и Центральный. Юго-западная зона объединила Адмиралтейский, Василеостровский, Кировский, Красносельский и Петродворцовый районы. Если исходить из утвержденных объемов АИП до майской корректировки бюджета, то 3,5 млрд рублей Смольный поделил между ремонтными зонами почти поровну. Северу выделено из бюджета на ремонт дорог 1,019 млрд рублей, юго-востоку – 1,029 млрд, юго-западу – 1,031 млрд.

Выиграть столь крупные лоты под силу лишь компаниям с высокой капитализацией. Впрочем, такой подход был опробован Смольным еще в прошлом году, когда после весенних корректировок бюджета разыгрывались два лота стоимостью в один миллиард рублей каждый: дороги были поделены на две зоны – к югу и к северу от Невы.

Это позволило избежать волокиты с организацией конкурсных процедур и быстро определить подрядчиков.

По прогнозам участников рынка, госконтракты на каждую из трех ремонтных зон достанутся крупнейшим игрокам дорожно-строительной отрасли города: «ВАД», «АБЗ-Дорстрой» и «Орион Плюс». Эти компании из года в год становятся победителями дорожных аукционов Петербурга и Ленинградской области. Пока потенциальные подрядчики не афишируют свои планы, впрочем, аукционы были объявлены совсем недавно, а заявки на участие в них будут приниматься комитетом по госзаказу до 18 апреля.

Заметим, схема «укрупненных» торгов была предложена после анализа дорожной ситуации, выполненного СПб ГКУ «Центр транспортного планирования» по заказу КРТИ. Эксперты центра изучили модели автотранспортных потоков северной, юго-восточной и юго-западной частей мегаполиса, учли расположение асфальтобетонных заводов и нашли приемлемое решение. Территориальная схема должна снизить транспортную напряженность, обеспечить оптимальную логистику и передвижение по городским улицам на период дорожной кампании. А также сократить сроки проведения ремонтных работ, причинив минимум неудобств горожанам. Для этого в рамках каждой ремонтной зоны будет разработана схема организации дорожного движения, предусматривающая очередность закрытия или ограничения движения автотранспорта.

Лидирует Адмиралтейский

Наиболее масштабные работы этим летом ожидаются в Адмиралтейском районе: на ремонт здесь выделено 376 млн рублей. Самые дорогостоящие ремонты запланированы на участке Вознесенского проспекта (от Адмиралтейского проспекта до Садовой улицы) и на Старо-Петергофском проспекте (от набережной реки Фонтанки до набережной Обводного канала). Также работы пройдут в переулке Антоненко (от Исаакиевской площади до Казанской улицы), на Малой Морской улице (от Гороховой улицы до Исаакиевской площади), на Английском проспекте (от набережной реки Мойки до проспекта Римского-Корсакова) и других магистралях.

Более 330 млн рублей будет направлено на ремонт дорог в Пушкинском районе.

Также дорожные ремонты запланированы на трех участках Московского проспекта, на Митрофаньевском шоссе (от М. Митрофаньевской до Ялтинской улицы) и Кузнецовской улицы (от Московского до Новоизмайловского проспекта).

Масштабные по объему капвложений ремонты пройдут и в Приморском районе, где в этом году подлатают дороги на сумму 289 млн рублей. Планируется охватить три крупных объекта. Первый – Приморское шоссе на участке от Приморской улицы до железнодорожного переезда в Ольгино (нечетная сторона) и путепровода Лисий Нос (четная сторона). Второй – Новоколомяжский проспект, третий – улица Шаврова (от Планерной улицы до улицы Авиаконструкторов).

В Приморском районе в рамках подготовки дорожно-транспортной инфраструктуры к проведению Кубка Конфедераций

и ЧМ-2018 по футболу будет осуществлен самый дорогостоящий ремонт трамвайных путей. Из общей суммы по целевой статье в 304 млн рублей порядка 199 млн рублей будет направлено в ремонт трамвайных путей на улице Савушкина на участках от Стародеревенской улицы до «Платформы 11 км» и от Туристской улицы до Лахтинского разлива. В период проведения спортивных массовых мероприятий здесь планируется пустить скоростной шаттл по выделенной рельсовой дороге, который довезет болельщиков к пешеходному мосту на Крестовский остров.

На Васильевском острове в планы дорожников включены четыре объекта: Биржевая площадь между Университетской набережной и набережной Макарова; набережная Лейтенанта Шмидта (от 6–7-й до 8–9-й линии); улица Нахимова (от улицы Беринга до улицы Кораблестроителей) и Уральская улица (от набережной реки Смоленки до Наличной улицы). В соответствии со схемой ремонтов сложнее всего в этом районе будет автомобилистам на подъездах к ЗСД.

Петроградский район представлен в программе шестью объектами: частично Мытнинская набережная, Новоладожская улица, Константиновский проспект (на Крестовском острове), набережная Адмирала Лазарева и Пионерская и Гдовская улицы.

Что касается Центрального района, то летом дорожники должны подлатать Садовую улицу (от набережной Мойки до Гороховой улицы), Малую Морскую улицу (от Гороховой улицы до Невского проспекта), Дегтярный переулок и Коломенскую улицу.

Нонна Цай