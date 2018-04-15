Смольный расщепляет дорожный госзаказ

Власти Петербурга демонополизируют рынок дорожного строительства, отказавшись от схемы укрупнения лотов на дорожных аукционах, – программа ремонтов на 2018 год разбита на 12 лотов, по стоимости не превышающих миллиард. Чтобы успеть к мундиалю, первые два лота по подъездам к стадионам «Санкт-Петербург» и «Спартак» подрядчики разыграют уже в марте.

В перечне Адресной инвестиционной программы КРТИ по ремонту петербургских дорог на 2018 год содержится 95 дорожных объектов. По трем из них запланированы проектные работы. Капитальному ремонту подлежат 26 автодорог, стоимость контрактов на выполнение капремонта – 1,18 млрд рублей. В целом на летнюю ремонтную кампанию КРТИ выделил финансирование в объеме 5 млрд рублей.

Напомним, в осенней редакции АИП на 2018 год было предусмотрено выполнение работ по 89 объектам. Сразу после новогодних каникул профильный комитет скорректировал адресную программу ремонтов улично-дорожной сети. По информации КРТИ, изменение числа объектов связано с добавлением мелких адресов и сокращением объемов работ по некоторым позициям. Перечень адресов был расширен еще на шесть новых автомобильных дорог без существенного увеличения стоимости. Как сообщили в комитете, до осенней корректировки бюджета изменений в АИП вводить не планируется.

Лоты разукрупнили

Принцип формирования адресной программы в этом году остался таким же, как и в прошлом, – лоты дорожно-ремонтных работ сформированы, исходя из территориальной принадлежности инфраструктурного объекта, и будут включать в себя ремонт дорог в нескольких административных районах. Однако в этот раз город ушел от укрупнения. На тендеры по ремонту городских магистралей и улиц в 2018 году выставлено 12 основных лотов и несколько мелких, сообщили в КРТИ. Стоимость каждого, в отличие от предыдущих лет, не превышает 1 млрд рублей.

Комитет пошел навстречу рекомендациям антимонопольной службы, и Петербург снова вернулся к прежней схеме закрытия АИП небольшими лотами

По информации комитета, в этом году вся улично-дорожная сеть города будет поделена на четыре основные части: Северо-Восток, Северо-Запад, Юго-Восток, Юго-Запад. В отдельные лоты вынесены работы по ремонту дорог в пригородных районах – Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском, ремонт Невского проспекта, а также объекты в рамках подготовки города к чемпионату мира, что связано со спецификой каждой территории.

Напомним, два года назад, в 2016-м, дорожный блок Смольного пошел на эксперимент, отказавшись от деления по районам, и выставил на тендер всего два огромных лота вместо привычного десятка – до Невы и после. В 2017 году город уже был поделен на три административные зоны ремонта дорог. Все подлежащие ремонту дорожные объекты были привязаны к трем большим территориям – к северной части города, юго-восточной и юго-западной. По словам чиновников, укрупнение помогло выиграть конкурсы трем лидерам рынка – «АБЗ-Дорстрой», «ВАД» и «Орион плюс». А вход на городские тендеры для мелких игроков дорожно-строительного рынка был закрыт – они были вынуждены «идти на поклон» к генподрядчикам – фаворитам Смольного и параллельно обращаться в УФАС. Примечательно, что два победителя торгов, «ВАД» и «АБЗ-Дорстрой», безвозмездно отдали собственные средства в рамках деятельности ассоциации «Открытое пространство» на сооружение Яхтенного моста, третий подрядчик пообещал примкнуть к меценатствующей ассоциации. По окончании года комитет по развитию транспортной инфраструктуры положительно оценил результат предыдущих ремонтных кампаний – по итогам 2017 года исполнение АИП по данной статье составило 98%.

Формальное объяснение новаций у городских властей сводилось к сокращению сроков ремонтов и упрощенной координации деятельности субподрядных организаций по адресам в различных административных районах. Возможность уменьшения транспортной напряженности обуславливалась тем, что разработка схем организации дорожного движения производится исходя из общей транспортной обстановки по одному из лотов. Это, по словам чиновников КРТИ, дает возможность выставить подрядчику наиболее короткие сроки работ, очередность закрытия или ограничения движения. Но всего этого можно было достичь, лишь отказавшись от районного деления, но без укрупнения лотов, что создало бы здоровую конкуренцию на тендерах.

В этом году так и произошло – комитет пошел навстречу рекомендациям антимонопольной службы, и Петербург снова вернулся к прежней схеме закрытия АИП небольшими лотами.

Как пройдут нынешние баталии за дорожные миллиарды, выяснится уже очень скоро. На данный момент, сообщили в пресс-службе КРТИ, «в Санкт-Петербурге сложился определенный дорожно-строительный комплекс, в который входят надежные и добросовестные компании, несущие ответственность и гарантию за свои работы». Все эти подрядчики будут участвовать в конкурсных процедурах на общих основаниях без предоставления каких-либо преференций, заверили в Смольном.

С поправкой на чемпионат

Напряжение в летнюю ремонтную кампанию в этом году вносит предстоящий чемпионат мира по футболу, который стартует в июне – в самый разгар дорожных работ. Подготовка инфраструктурных объектов к главному спортивному событию уже вышла на финишную прямую – согласно распоряжению городского правительства, все планы-графики ремонтных работ должны быть утверждены КРТИ до 1 марта 2018 года. В них учтены мероприятия в рамках мундиаля и прописано, какой объем работ будет выполнен до мундиаля, а какой – после.

Изначально конкурсные процедуры по выбору подрядных организаций были запланированы на февраль. Однако первый тендер в рамках подготовки дорожной инфраструктуры к предстоящему чемпионату «Дирекция транспортного строительства» Санкт-Петербурга назначила лишь на 5 марта. На аукционе подрядчики разыграют первый контракт стоимостью порядка 39,1 млн рублей на ремонт подъездных дорог к стадиону «Санкт-Петербург» в Петроградском районе. Как указано на сайте госзакупок, по условиям контракта победителю предстоит провести ремонт Северной дороги от Рюхиной улицы до проезда к арке-звоннице, Южной дороги от Крестовского проспекта до Футбольной аллеи, Крестовского проспекта от Рюхиной улицы до Южной дороги, проспекта Динамо от реки Крестовка до набережной Малой Невки, а также Велосипедной, Теннисной и Центральной аллей.

Отдельный конкурс будет проведен на дорожные ремонты Невского проспекта — стоимость работ оценена в 219 млн рублей. Работы на центральной магистрали Петербурга будут разбиты на два этапа

Второй конкурс объявлен на ремонт подъездных дорог к стадиону «Спартак», расположенному на юго-западе Петербурга, стоимостью 32,2 млн рублей. Подрядчик должен будет отремонтировать три улицы в Петродворцовом районе – Швейцарскую, Дегтярева и Михайловскую.

Как сообщили нашему журналу в пресс-службе комитета, непосредственно размещением аукционов занимается комитет по госзаказу и объявление конкурсов может стать неожиданностью даже для самих чиновников КРТИ.

По физическим объемам в сравнении с 2017 годом нынешняя ремонтная программа сокращена на треть. В прошлогоднюю АИП-2017 был заложен ремонт 119 дорожных объектов площадью 3 млн кв. м на общую сумму 5,2 млрд рублей. Напомним, из крупных и значимых для Петербурга объектов в минувшем году СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» был проведен текущий ремонт Московского шоссе (от 1-го Бадаевского проезда до границы с Ленинградской областью и от площади Победы до линии Окружной ж/д), Дальневосточного проспекта (от проспекта Большевиков до улицы Дыбенко), Ленинского проспекта от проспекта Стачек до Троллейбусного проезда, участков Приморского шоссе, Лесной проспект (от улицы Академика Лебедева до Литовской улицы), Садовой улицы (от набережной реки Мойки до Гороховой улицы), Большого Сампсониевского проспекта (от Пироговской набережной до улицы Смолячкова), участков Московского проспекта, Волхонского и Пулковского шоссе и др.

Карта ремонтов

Четыре административные зоны в этом году включат по нескольку районов. Так, крупный лот северо-западных административных районов (Кронштадтский, Курортный, Приморский) стоимостью 1 млрд рублей предусматривает ремонты на улице и площади Рошаля, Зеленогорском шоссе, участках Мебельной улицы (от Гаккелевской до Туристской) и Парашютной улицы (от КАД), нечетной стороны набережной Черной речки (от Торжковской до Ланского шоссе), проспект Испытателей (от Богатырского до Коломяжского проспекта) и Яхтенной улицы (от Приморского проспекта до улицы Савушкина).

Северо-восточный лот стоимостью 997,3 млн рублей включает Выборгский, Калининский, Красногвардейский и Петроградский районы. В перечень адресов вошли проспект Художников (от Северного до Придорожной аллеи), проспект Энгельса, Суздальский проспект (от проспекта Культуры до улицы Руставели), Свердловская и Арсенальная набережные, шоссе Революции (от Пискаревского проспекта до улицы Химиков), улица Бутлерова и улица Магниторгорская.

Юго-западный лот по центральным районам стоимостью 730,8 млн рублей объединит Адмиралтейский, Центральный, Василеостровский, Невский, Московский и Фрунзенский районы. Подрядчик должен будет отремонтировать Английскую набережную, четную сторону набережной Обводного канала (от Московского проспекта до Лифляндской улицы), участок Садовой улицы (от Гороховой до набережной Фонтанки), Митрофаньевского шоссе, набережной реки Фонтанки, Сенную площадь, Старо-Петергофский проспект (от площади Стачек до набережной Обводного канала).

На Васильевском острове ремонты запланированы на участках Среднего и Малого проспектов, на Кадетской линии (от Университетской набережной до набережной Макарова). В районе Купчино будет отремонтирован проспект Космонавтов (от улицы Типанова до Свирской улицы), участок проспекта Обуховской Обороны, улицы Седова, Бухарестскую и Софийскую улицы.

В исторической части города дорожники подлатают Владимирский проспект, Дворцовый проезд, площадь Восстания, Миллионную улицу. В Кировском районе в адресную программу ремонта вошли Автомобильная улица и проспект Стачек. Несколько улиц будет отремонтировано в Колпинском, Петродворцовом и Пушкинском районах.

Согласно АИП-2018, отдельный конкурс будет проведен на дорожные ремонты Невского проспекта – стоимость работ оценена в 219 млн рублей. Работы на центральной магистрали Петербурга будут разбиты на два этапа: от площади Восстания до площади Александра Невского и от Адмиралтейского проспекта до площади Восстания. При этом будут предприняты все меры для минимизации времени ограничения движения на объекте.

В отдельный лот стоимостью 375 млн рублей в программе выделены работы по ремонту трамвайных путей – они пройдут на Комендантской площади, улице Ильюшина, Торжковской улице, проспекте Испытателей и проспекте Авиаконструкторов.

Нонна Цай