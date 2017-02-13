Пессимизм c долей оптимизма

Заседание экспертного совета журнала «Промышленно – строительное обозрение» состоялось в Grand Hotel Emerald.

Деловые завтраки в начале года – события традиционные редакции Издательского дома «ССБР». Это укрепляет связь с аудиторией, экспертами, аналитиками, ньюсмейкерами. На очередном заседании, которое прошло 9 февраля в зале “Рубин” Grand Hotel Emerald, представители бизнес – общественности, производители и ученые обсудили экономические итоги прошедшего года, планы редакции на текущий год.

Участники заседания рассказали и о том, что необходимо предпринять бизнесу, и каких решений, способствующих развитию экономики, они ждут от федеральных и региональных властей.

Профессор СПбГЭУ, д. э. н. Андрей Алексеев, оценивая ситуацию в промышленном секторе, отметил: надежды на то, что государство определится с внутренней экономической политикой и у бизнеса появится возможность перейти «от оборонительной стратегии, к наступательной» и в стране начнется подъем, не оправдались, – за год никаких изменений не произошло. «Правда, у промышленников появился интерес к внутреннему управлению своим хозяйством, внедрению современных технологий и увеличению доходности, – отметил он,– а у молодых людей интерес к рабочим специальностям и желание работать в сфере промышленности. Но, в целом, ситуация напоминает прошлогоднюю», – считает он.

«На фоне вялотекущего экономического кризиса более ярко проявился кризис государственного управления, причем, во всех структурах, на всех уровнях и во всех отраслях, – высказал свою позицию президент Союза литейщиков Санкт-Петербурга Владимир Евсеев.- Наша промышленность проявляет чудеса выживания, ищет пути развития. Правительство и премьер Дмитрий Медведев говорят, что наш бизнес приспособился к нынешним условиям. Но если его душить постоянно, роста не будет».

Пессимистический взгляд на ситуацию высказал и генеральный директор ЗАО «Проммонолит» Михаил Бизяев. По его мнению, производство стройматериалов в целом отражает состояние экономики. Он привел цифры по производству цемента. «2016 год мы закончили в целом по стране с объемом 54 млн т цемента, но даже Египет и Турция произвели в 2 раза больше, – сообщил он. По этому показателю мы находимся на уровне 2005-2006 гг. – государственное управление производственными ресурсами привело к такому результату».

Между тем, эксперты отметили и положительные тенденции. Заместитель генерального директора компании «Ракурс» Владимир Лелин, отметил, что именно помощь государства (компания открыла производство в ОЭЗ, пользуясь предоставленными экономической зоной льготами-ред.) позволила предприятию войти в топ-30 конкурса Министерства экономического развития «Национальный чемпион». А директор по проектам ГЕ «Диполь» Александр Зубков сообщил, что компанию от стагнации спасает то, что она занимается выпуском разной продукции, не только электроники и измерительных приборов, но и промышленной мебели, которая пользуется большим спросом в Европе.

«На самом деле бизнес не только обороняется, но и атакует по отдельным направлениям, – присоединился к коллегам коммерческий директор ООО «Регент Балтика Владимир Бученко. -.Мы работаем над тем, чтобы уменьшить затраты времени и человеческого ресурса, который необходим на разного рода согласования». Он сообщил, что компания в этом году собирается запустить новый проект.

Первый заместитель генерального директора Группы компаний «ГЕОИЗОЛ» Вячеслав Смоленков, так же настроен оптимистично, – продукция собственного производства, учрежденного недавно в структуре ГК , вполне конкурентоспособна, пользуется спросом у отечественных потребителей, есть планы по продвижению ее на зарубежные рынки.

Участники заседания также говорили об утечке молодых кадров. По информации Андрея Алексеева, в среднем по России ежегодно уезжает 5% молодых специалистов. Зав кафедрой экономики, технологии и организации строительства «Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала А.В.Хрулева» Александр Бирюков назвал другую цифру: в прошлом году из Петербурга уехало 18 000 высококвалифицированных специалистов. В итоге все собравшиеся сошлись во мнении, что ситуация стагнации в стране сохранится и в этом году. А развиваться продолжат те компании, которые сумели вывести свой продукт на мировые рынки.

В заседании приняли участие:

Андрей Алексеев– профессор, д.э.н. СПбГЭУ

Михаил генеральный директор компании «ПРОММОМНОЛИТ»

Александр Бирюков, – д.т.н., зав кафедрой военной Академии материально – технического обеспечения им. Хрулева

Владимир Григорьевич Бученко, – коммерческий директор ООО «Регент балтика»

Владимир Евсеев– Президент Союза литейщиков Санкт – Петербурга

Вадим Зазимко – генеральный директор УК «Композитный кластер СПб»

Александр Зиракян и Тимофей Чернов учредители ООО «Международная строительная компания ООО Грюнес Хаус»

Александр Зубков – директор по проектам ГК Диполь

Татьяна Возиянова, исполнительный директор ЗАО «ПЕТЕРПАЙП»

Владимир Лелин, заместитель генерального директора компании «Ракурс»

Борис Мошенский, генеральный директор Maris Properties – CBRE

Вячеслав Смоленков, первый заместитель генерального директора Группы компаний «ГЕОИЗОЛ»

Отчет о заседании экспертного Совета будет опубликован в журнале «Промышленно – строительное обозрение», который готовится к выходу в марте 2017 года.