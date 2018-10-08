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09 Октябрь, 2018


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V Форум бизнеса Северо-Запада собрал в Петербурге ведущих предпринимателей и экспертов

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в: Управление бизнесом
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НА V Форуме бизнеса Северо-Запада, организованного журналом «Управление бизнесом», обсудили новые экономические реалии

В Петербурге состоялся V Форум бизнеса Северо-Запада, организованный журналом «Управление бизнесом». Более 100 участников мероприятия, прошедшего в Гранд Отель Эмеральд, обсудили вопросы трансформации бизнес-процессов, изменения стратегии ведения бизнеса в условиях новой экономической реальности, рассмотрели новые инвестиционные проекты.

«Уже в течение пяти лет мы, вместе с бизнесменами, представителями государственных органов власти и экспертным сообществом, обсуждаем во время ежегодно проводимых форумов бизнеса вопросы качественного развития бизнес-среды Северо-Запада России, взаимодействия бизнеса и органов власти, реализации предпринимательских инициатив. Каждый Форум бизнеса Северо-Запада – это изучение лучших практик ведения бизнеса в регионе, анализ экономической ситуации, рассмотрение возможностей для роста бизнеса», — объясняет главный редактор журнала «Управление бизнесом» Дмитрий Глумсков.

В ходе работы Форума аналитический центр журнала «Управление бизнесом» представил результаты исследования «200 самых прибыльных компаний Северо-Запада» по итогам 2017 года. Основной годовой результат рейтинга оказался неожиданно позитивен: финансовые итоги крупных компаний демонстрируют восстановление экономики региона. При обсуждении итогов рейтинга спикеры Форума поделились опытом развития бизнеса в условиях новой экономической реальности.

«Для журнала «Управление бизнесом» Форум бизнеса Северо-Запада – главное деловое мероприятие осени. Мы видим большой интерес наших гостей к предлагаемой повестке дня, их желание делиться опытом, обсуждать вопросы взаимодействия. Форум уже несколько лет является прекрасной  площадкой для формирования стратегических и тактических решений. И мы, безусловно, будем продолжать этот проект», — подчеркнула директор Издательского дома «Северославянское бюро рекламы» (издатель журнала «Управление бизнесом») Наталия Хусид.

Спикеры V Форума бизнеса Северо-Запада:

Адашкевич Юлия, генеральный директор Кластера станкоинструментальной промышленности Санкт-Петербурга

Вайсберг Леонид, генеральный директор, НПК «Механобр-техника»

Грязнов Николай, заместитель директора по научной работе ЦНИИ робототехники и технической кибернетики

Девятко Игорь, генеральный директор Агентства стратегических разработок Архангельской области

Жирнель Евгений, и. о. заместителя председателя комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области

Камаева Марина, управляющий по корпоративным вопросам региона, ЗАО «Филип Моррис Ижора»

Дмитрий Приймаков, коммерческий директор, компания «ГЕОИЗОЛ»

Лебедева Екатерина, вице-президент Торгово-промышленной палаты Санкт-Петербурга

Нестеров Вячеслав, заместитель директора НИУ ВШЭ Санкт-Петербурга

Соколов Андрей, генеральный директор АО «Технопарк Санкт-Петербурга»

Тапио Сярккя, руководитель направления «Подрядное строительство», АО «ЮИТ Санкт-Петербург»

Шапиро Евгений, генеральный директор Фонда развития промышленности Санкт-Петербурга

Элинсон Александр, генеральный директор, ЗАО «НИПК «Электрон»

 

 

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