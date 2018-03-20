«Балтийская жемчужина» торопится к заливу

Застройщик «Балтийская жемчужина», не желая попасть под действия обновленного закона о «долевке», намерен как можно быстрее застроить последние свободные участки на арендованной территории. Летом начнется строительство «Жемчужного каскада», до 1 июля девелопер планирует получить разрешение на застройку еще трех участков, выходящих к заливу. Срок инвестдоговора у компании истекает в декабре 2020 года, но в компании признаются, что к дедлайну не успевают.

О планах по освоению последних оставшихся участков земли в рамках проекта «Балтийская жемчужина» порталу Stroypuls.ru рассказала директор департамента маркетинга и продаж ЗАО «Балтийская жемчужина» Ася Левнева.

По ее словам, в настоящее время в портфеле компании остается четыре участка под жилую застройку и четыре под коммерческую. Один из участков в 3 га под жилье уже отдан под проект ЖК «Жемчужный каскад» — это разноэтажное жилья от 5 до 22 этажей на 1052 квартиры общей площадью около 30 тыс. кв. м. По словам госпожи Левневой, строительство и продажи «каскада» компания начнет летом 2018 года. К концу 2018 года застройщик планирует вывести еще один объект на рынок, он расположится на берегу Матисова канала (чуть севернее проекта компании Legenda). Речь идет о малоэтажном объекте высокого класса на 40 тыс. кв. м.

Кроме того, непосредственно на финский залив у компании выходит еще два участка площадью около 5 га, где застройщик намерен построить еще около 30 тыс. кв. м жилья. «Здесь будет реализован проект в «высоком» сегменте по духу близком к Дудергоф Клабу. Это видовой проект, который будет прямо выходить на финский залив», — говорит госпожа Левнева. По ее словам, все эти проекты ЗАО «Балтийская жемчужина» будет реализовывать самостоятельно, а УК «КВС» был последним застройщиком, которого допустили на территорию.

Кроме того, у компании остается большой пул земли под коммерческую застройку, и что с ней делать застройщик пока не знает. «Что там целесообразно строить — большой вопрос. Обеспеченность торговой недвижимостью на человека в микрорайоне хорошая, поэтому еще один торговый комплекс был бы не к месту, особенно на фоне разговоров о второй очереди «Жемчужной плазы». Мы рассматриваем здесь возможность построить комплекс апартаментов buy-to-suit, возможен вариант с гостиничным комплексом. Строить здесь офисы – не самая лучшая идея из-за довольно непростой локации», — говорит госпожа Левнева. Отметим, что на эти территории в свое время строил планы и Смольный. Например, Георгий Полтавченко предлагал возвести там конгрессно-выставочный центр и парк аттракционов.

По словам генерального директора Knight Frank St Petersburg Николая Пашкова, стремление «Балтийской жемчужины», как можно скорее вывести на рынок новые объекты, вполне оправдано в рамках предстоящего вступления в силу новых поправок в 214-й ФЗ. «С учетом уже реализуемых в локации объектов бизнес-класса, уровень спроса на новые в данном сегменте объекты будет невысоким. Проект комфорт-класса скорее всего будет пользоваться большим спросом, чем объекты В-класса», — говорит эксперт.

Инвестиции в жилые проекты в «Балтийской жемчужине» не раскрывают, но по оценке Николая Пашкова, вложения в «Жемчужный каскад» могут составить порядка в 2 – 2,2 млрд рублей без учета стоимости инженерных ресурсов. Инвестиции в малоэтажные элитные проекты можно оценить в 6 – 6,2 млрд рублей.

По оценке директора департамента инвестиций Colliers International Анны Сигаловой, речь идет о 7-8 млрд рублей.

Напомним, проект освоения 200 га на юго-западе Петербурга начался после визита в Шанхай на тот момент губернатора Петербурга Валентины Матвиенко, к концу декабря 2004 года Петербург и Шанхайская Объединенная Инвестиционная Компания подписали инвестдоговор, в соответствии с которым на территории должно было появиться почти 2 млн кв. м. недвижимости, а также объекты социальной, коммерческой и дорожной инфраструктуры. Любопытно, что изначально объем инвестиций в проект китайская сторона оценивала в 1,3 млрд долларов, но миллиард был израсходован еще в 2012 году, когда проект был реализован меньше, чем на треть. Сейчас по оценкам экспертов в проект вложено не менее 3 млрд долларов.

Первоначально проект предполагалось завершить за 5 лет – к 2010 году, но затем власти продлили китайскому инвестору аренду сначала до 2013 года, потом до 2016, и, наконец, до декабря 2020 года. Однако и в эти сроки компания не уложится. По словам госпожи Левневой, застройщик постарается отстроить жилые проекты до окончания инвестсоглашения. А вот по коммерческой инфраструктуре сложнее – там пока даже нет реальных проектов, и компания будет обращаться в КИО с просьбой пролонгировать аренду участков.