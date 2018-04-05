Градсовет Ленобласти дал русло «Чистому ручью»

Градсовет Ленобласти принципиально одобрил строительство в южной части Сертолово следующих очередей ЖК «Чистый ручей». Здесь через несколько лет появится более 250 тыс. кв. м жилья, а ежедневный трафик увеличится на 10 тыс. новоселов. Любопытно, что в настоящее время строительство первой очереди проекта остановлено, но проблемы в этом власти не видят

Проект застройщика «Петрострой» по освоению оставшейся части своей территории на юге Сертолово (43 га) Градсовету представлял глава одноименной архитектурной студии Владимир Цехомский.

По его словам, часть планировочной зоны уже застроена первой очередью, еще по одной зоне уже есть разрешение на строительство. Проектировщику оставалось распланировать только узкий участок неправильной геометрической формы. На нем, согласно нормам градпроектирования (компания получала одобрение ППТ до того, как новые, более жесткие НГП вступили в силу) можно построить 253 тыс. кв.м жилья. Здесь расположатся несколько корпусов 5-8 этажей максимальной высотой 28 метров. Они будут представлять собой незамкнутые дворы, обращенные на юг. После завершения строительства здесь будут проживать дополнительно почти 10 тыс. человек.

Также проектом предусмотрено строительство нескольких детсадов на 540 мест, школы на 825 мест, многоуровневых паркингов на 4,2 тыс. машиномест, кабинета врача общей практики.

Кроме того, в границах проектирования оказалась новая областная больница (ее 47 регион уже начал возводить и надеется на федеральную помощь) и два участка — на одном построят православный храм, на еще одном, принадлежащем физлицу — жилой дом.

По словам Цехомского, компания хотела обыграть тему безымянного ручья, протекающего по территории, сделать вдоль него пешеходную зону и искусственный водоем в центре территории, вокруг которого образуется общественное пространство.

Однако эскиз сходу был встречен членами Градсовета в штыки. Одно из главных замечаний — необходимость отрисовать взаимодействие территории с соседними участками будущей застройки. Дело в том, что зону второй очереди «Чистого ручья» окружает вытянутый участок Министерства обороны РФ в границах Левашовского лагеря и она относится к зоне ТЖ-2, то есть в перспективе здесь также может появиться малоэтажное жилье. Но, по словам членов Градсовета, проектировщики при разработке ППТ сопряжение этих территорий никак не отобразили. Внутриквартальные дороги пока упираются в пустоту.

Кроме того, проект не соответствует нормам градпроектирования по социальным объектам — заявленный объем жилья сюда просто не лезет. Не хватает 42 места в школах и около 30 в детских садах. Наконец, не соблюдается норматив о 300-метровой пешей доступности детсадов. И сами детские сады расположены вместе в южной части территории, в удалении от дорожной сети. Как отметил заместитель председателя правительства ЛО Михаил Москвин, детсад на Кожемякина тут застройщику не помощник. Даже если «Гепард» его когда-нибудь и достроит — он только-только закроет потребности основного Сертолова.

Более того, на заседании выяснилось, что по некоторым участкам идет превышение плотности застройки. Вместо нормативных 9 тыс.кв. м на гектар, проектировщики выдали 9,6 тыс. и даже 11 тыс.

Был резок и новый главный архитектор Ленобласти Михаил Киреев. «Какое отношение эта архитектурно-планировочная идея имеет к человеку? Не вижу идеи. Она есть, но не раскрыта в долной мере. Больше внимания нужно уделить общественным пространствам. У нас тенденция застройки сводится к тому, чтобы с небольшой территории получить как можно больше квадратных метров. Нужно думать и о гражданах», — заявил он.

Однако при всех выявленных недостатках проекта, его решили «принципиально одобрить» и отдать на рассмотрение в Комитет по архитектуре и градостроительству для устранения неточностей. Одна из причин спешки — необходимость отразить в ППТ новую больницу, которая очень нужна Сертолово.

Любопытно, что пока власти обсуждают перспективы новых очередей ЖК «Чистый ручей», первая очередь до сих пор стоит не обжитая. Дольщики уже несколько месяцев не могут получить заветные ключи и уже начали гневное общение в соцсетях. Согласно сайту застройщика 1 корпус должны были сдать во втором квартале 2017 года. В правительстве области, судя по всему, в этом проблемы не видят.

«ЖК «Чистый ручей» пока не входит в категорию проблемных, — заявил господин Москвин. — Уверен, что «Петрострой» найдет общий язык с дольщиками, возможно, это будут допсоглашения о продлении сроков. Там действительно сложная история с ливневкой, но «Петрострой» по коммуникациям все вопросы решил».