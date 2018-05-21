Депутат пожаловался на новостройку партнеров дочки спикера ЗакСа

Элитный объект угрожает соседним памятникам при строительстве ЖК на Воскресенской, 32, уверен парламентарий Борис Вишневский. Теперь в этом вопросе предстоит разобраться прокуратуре, Госстройнадзору и КГИОП

Депутат ЗакСа Борис Вишневский направил обращения в прокуратуру, Госстройнадзор и КГИОП с требованием остановить стройку и проверить законность возведения многоэтажного дома на Воскресенской набережной, 32.

Речь идет об элитном ЖК «Приоритет» от компании «Еврострой» миллиардеров Кравцовых. По данным городских СМИ, их деловым партнером выступает Анна Селегень, дочь спикера петербургского Законодательного собрания Вячеслава Макарова, известного по своей непримиримой борьбе с новым строительством на Петроградской стороне. Впрочем, как ранее заявлял глава петербургского парламента, его дочь бизнесом не занимается.

Обратиться сразу в три ведомства Борис Вишневский решил после многочисленных обращений жителей соседних домов. По мнению граждан,

под видом «воссоздания» утраченного жилого дома идёт строительство девятиэтажки с двухуровневой подземной парковкой.

По мнению Бориса Вишневского, ситуация осложняется тем, что дом возводится между двумя памятниками архитектуры («Доходным домом Полубояринова» и «Казармами гвардейской конной артиллерии»). С началом стройки на стенах объектов культурного наследия появились трещины.

«Попытки выдать новодельное здание за «реконструкцию» или «воссоздание» несостоятельны, поскольку старое здание снесено полностью, а архитектура нового здания является лишь отдаленной пародией на предшествовавшее. Это здание исказит вид набережной Невы – оно будет выше на 7 метров, чем «дом Полубоянинова», и на 11 метров выше, чем «Казармы»,- уверен народный избранник.

Как считает Борис Вишневский, с одобрения КГИОП происходит грубое нарушение закона 820-7 и требований режима охранной зоны ОЗ-1, требующего при воссоздании утраченных объектов сохранения высоты не выше конька крыши меньшего по высоте из примыкающих лицевых корпусов.

Кроме того, проектом предусмотрено обратное закрытие северо-восточного фасада Казармы лейб-гвардии 1-й Конно-артиллерийской бригады, который обнажился после демонтажа здания сталинского периода. При этом требованиями режима зоны ОЗ1-1 предусмотрено воссоздание утраченных элементов планировочной структуры, к таковым относится исторический проезд между Казармой лейб-гвардии 1-й Конно-артиллерийской бригады и зданиями.

«Ранее на месте стройки располагался шестиэтажный многоквартирный жилой дом с подвалом, построенный в 1953 году для проживания сотрудников госбезопасности. За период эксплуатации, с учетом расположения в непосредственной близости от реки Невы, где грунтовые воды максимально примыкают к поверхности земли, дом приобрел крен в сторону Невы, стал разрушаться, был признан аварийным и расселен», — заключает парламентарий.

Отметим также, что пока все старания Вячеслава Макарова по борьбе с новым строительством на Петрградской стороне, считающейся вотчиной спикера, успехом не увенчались. Так, городской суд встал на сторону застройщиков 26 марта. В судебном порядке было установлено, что частные земли в зоны зеленых насаждений соответствующим законом переводить под скверы нельзя.

Компании «Балтийская коммерция» удалось вычеркнуть из текста закона свой проект в квартале между ул.Корпусной, ул.Средней Колтовской, ул.Малой Зелениной, ул.Петергофской. Компания намеревалась построить здесь жилье. В итоге участок исключен из закона о зеленых насаждениях с момента вступления решения суда в силу.

Компания «Статус Эр» оспорила включение в закон о зеленых насаждениях участка на углу Лодейнопольской и Петрозаводской улиц. Речь идет о проекте «Кингдом» от «Аквилон-Инвест». К этому проекту у Макарова была личная неприязнь, о стройке спикер отзывался как об очевидной «уплотнительной застройке». И это при том, что ранее на участке не было сквера, а была стихийная стоянка. Отметим, что у здания уже есть фундамент и работы на объекте, по данным Stroypuls.ru уже возобновлены.