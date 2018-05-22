Госстройнадзор предупредил о возможных проблемах с вводом жилья у 2-х застройщиков

Как считают в ведомстве, девелоперы самовольно изменили утвержденную проектную документацию. Застройщики подчеркивают: корректировки не были существенными, они не повлияли на технико-экономические параметры объектов и также получили положительное экспертное заключение

Госстройнадзор разместил на сайте Смольного информацию о том, что ведомство приступило к ревизии проектной документации, отдельные разделы которой поступают при обращении за разрешением на строительство жилья и направлении извещения о начале возведения объектов.

По итогам уже проведенной работы выявлены и первые компании, которые допускают отступления от первоначального заключения экспертизы по документации и технических регламентов. «Это значит, что у застройщиков этих объектов могут возникнуть проблемы с вводом домов в эксплуатацию», — уверены в Госстройнадзоре.

Примечательно, что конкретных девелоперов в ведомстве не называют, но приводят рабочие адреса, где возводятся жилые комплексы.

Так, адрес «проспекте Космонавтов, участок 1 (восточнее пересечения с Свирской улицей)» значится в проектной декларации ЖК «КосмоStar» от компании «Аквилон Инвест». Сдать объект должны до конца второго квартала этого года.

Еще два объекта приходится на LEGENDA Intelligent Development. На Дальневосточном проспекте, участок 1 напротив дома 7, литера А девелопер возводит ЖК «LEGENDA Дальневосточного». Первую очередь комплекса должны ввести в эксплуатацию до октября 2018 года.

А адрес «Петергофском шоссе, участок 101 (севернее пересечения с улицей Пограничника Гарькавого, кв.31-1)» указан в проектной декларации ЖК LEGENDA Героев в «Балтийской жемчужине» со сроком ввода в эксплуатацию в четвертом квартале 2020 года.

Как сообщил Stroypuls директор по развитию строительно-инвестиционного холдинга «Аквилон Инвест» Виталий Коробов, в компании не отрицают тот факт, что вносили изменения в проектную документацию, на основании которой выдавалось разрешение.

«Однако корректировки не повлияли на технико-экономические параметры объекта. Все внесенные изменения оформлены надлежащим образом и получили положительное экспертное заключение. Все разделы и экспертное заключение своевременно отправлены в надзорное дело, более того, по настоянию Госстройнадзора нами получено заключение от «Центра качества строительства» на соответствие возводимого объекта проектной документации, прошедшей экспертизу», — подчеркнул он.

В компании LEGENDA Intelligent Development также признали, что корректировки были, но незначительные.

«Все изменения у нас были согласованы и это не те изменения, которые требуют изменения в декларацию или разрешение на строительство», — заявили там.

По ЖК «LEGENDA Дальневосточного» имелось несколько изменений в проектную документацию. «Все они прошли экспертизу и получили положительные экспертные оценки. Последняя экспертная оценка получена застройщиком 27 января 2017. Все изменения и заключения экспертизы своевременно направлялись в Госстронадзор. Сотрудники ведомства не выявили несоответствия производимых работ проектной документации или техническим регламентам», — сообщили в компании.

Для ЖК LEGENDA Героев ( 1 очередь) разрешение на строительство было получено в январе прошлого года. Возведение комплекса ведется в соответствии с проектной документацией, предоставленной при получении разрешения.

«Никакие изменения в проектную документацию не вносились. Акт проверки СГСНиЭ от 06.09.2017 подтверждает соответствие выполняемых работ проектной документации. Объект сдается в 2020 году», — сообщили в пресс-службе компании.

По второй очереди комплекса ЖК LEGENDA Героев застройщиком действительно вносились изменения в проектную документацию. Однако по результатам корректировок была проведена повторная экспертиза проектной документации.

«В связи с изменением технико-экономических показателей проекта, застройщиком 31 января этого года получено новое разрешение на строительство. Вся измененная проектная документация предоставлена в СГСНиЭ вместе с заявлением на выдачу нового разрешения на строительство. После получения нового разрешения на строительство изменения в проектную документацию застройщиком не вносились. Объект сдается в 2021 году», — подчеркнули в пресс-службе.

Между тем, проверки застройщиков еще продолжатся.