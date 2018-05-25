Месяц на спасение долевки: крах для застройщиков отменяется

В понедельник, 28 мая в Госдуму РФ поступит пакет поправок в 218-ФЗ (О Фонде долевого строительства), который существенно смягчает чрезмерно жесткую редакцию реформы системы долевого строительства. Сначала застройщикам дадут возможность строить КОТы, а затем уж разберутся и с проектным финансированием

О том, что пакет поправок все-таки доберется до нижней палаты парламента порталу Stroypuls.ru в кулуарах ПМЭФ-2018 рассказал президент Национального объединения застройщиков жилья (НОЗА) и глава корпорации «Баркли» Леонид Казинец. По его словам, корректировками (вносятся 218-ФЗ «О Фонде долевого строительства) убрано «много несуразицы», в том числе избыточные и формальные требования к собственному капиталу, лишние нормативы. «В общем целом, остаются общие разумные требования, которые убирают министерский волюнтаризм, но оставляют застройщикам понимания, что они распоряжаются не собственными деньгами, а деньгами дольщиков», — объяснил Казинец и добавил, что «поправки к поправкам» в Госдуму внесут уже в понедельник, 28 мая.

Эту информацию подтвердил изданию и глава СРО «МООСС» Михаил Викторов. Он отметил, что принимается именно тот пакет поправок, который разрабатывался во взаимодействии с Минстроем и АИЖК (было разработано около 12 важных положений-корректировок к 218-ФЗ), которые сначала обсуждались в Москве, затем были отправлены за поддержкой в Петербург. В городе на Неве текст поправок поддержало Объединение строителей, которое и занесло их в Смольный, где поправки получили принципиальную поддержку губернатора Георгия Полтавченко. Их градоначальник отправил отдельным письмом отправил в Совфед.

Совет Федерации, к слову, накануне вообще решил перенести принятие поправок на полгода и не менять ничего с 1 июля, но, по словам господина Казинца, отсрочки точно не будет. «Вся эта тема с отсрочками – это как студент, решивший выучить китайский в ночь перед экзаменом, — говорит застройщик. – У строителей был на руках этот закон, они с ними знакомились».

«Мы лишь ждали — когда именно они будут внесены, ведь срок 1 июля (дата вступления в силу основной редакции 218 ФЗ) не за горами, за месяц пройти необходимые чтения в принципе возможно. И есть уверенность, что этот поправки в долевку, принятые спешно и необдуманно, будут скорректированы», — отмечает господин Викторов.

По его словам, главное, что подкорректирует с учетом реальной практики пакет поправок, это норма «один объект – одно разрешение на строительство». Например, есть проект планировки территории, который отражает комплексную застройку в объеме 1 млн кв.м. И это правило будет относиться не к одному объекту в границах ППТ, а к всему проекту, оно будет распространяться на весь квартал – например на все 20 домов, детсады, дома культуры, внутриквартальные дороги. И это полностью устраивает застройщиков, объясняет Михаил Викторов.

«Потому что, как правило, одна компания ведет проект и поэтапно получает разрешение на строительство, смысла ограничивать финансовые возможности застройщика, который не может построить школу из прибыли на одном доме? Это все признают. А с прибыли со всего квартала это сделать намного легче», — добавляет эксперт.

Кроме того, смягчаются нормы по списку затрат девелопера. Речь идет, например о расходах на рекламу. Также поправками был установлен жесткий лимит застройщика на фонд оплаты труда, оплату услуг банка, услуг управляющей компании, коммунальных услуг, услуг связи, аренды. На все это можно потратить не более 10% от проектной стоимости строительства. Наконец, была переработана схема введения эскроу-счетов с возможностью дифференцированного их раскрытия с привязкой к этапу возведения самого объекта.

Отметим, что в том же тексте поправок застройщики просили дать им возможность финансировать проект с помощью займов, а не только за счет целевых кредитов банков. В перечень допустимых расходов они просили включить платежи по покупке участка, гарантийные обязательства по уже введенным в эксплуатацию домам, а также затраты на исполнение договоров о создании объектов инфраструктуры.

Последняя проблема – это тема проектного финансирования. По словам Викторова, региональным строителям сейчас нужно усилить активность, чтобы разобраться с этим вопросом. «Мы должны понять – что есть проектное финансирование в рамках рабочей схемы долевого строительства. Больше всего интересуют цифры, потому что по нашим данным проектное финансирование сегодня в Москве и Петербурге – это 12% (стоимость банковского продукта) и застройщик на практике выбирает не более 20% от этой кредитной линии. И в основном это идет на пополнение оборотных средств, — отмечает эксперт. — Когда график продаж проваливается – этими кредитами застройщик гасит разрывы. Застройщики и брали бы у банков больше – но уж очень дорого». В итоге все это будет влиять на стоимость метра и динамику продаж жилья. «У нас в ближайшие два месяца, при помощи нового министра строительства (Владимира Якушева) разобраться с этой темой», — заключил господин Викторов.

Напомним, 218-ФЗ, вносящий поправки в 214 ФЗ «О долевом строительстве…», вводился поэтапно, часть закона вступила в силу в прошлом году, часть – с 1 июля 2018 года. Закон запомнился тем, что последнюю редакцию приняли в тайне от строительного сообщества – утвердили не ту версию, которую обсуждали со строителями, что стало для последних настоящим шоком. Итоговая редакция закона существенно ужесточала требования к финансовой и хозяйственной деятельности застройщика, возможности привлекать и расходовать средства дольщиков, меняла процедуру банкротства застройщиков.