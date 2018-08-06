Спикер взял застройщика измором

Архангельский застройщик «Аквилон-Инвест» устал от длительной осады своего проекта на Лодейнопольской, 7 со стороны Смольного и, отдельно, спикера ЗАКСа Вячеслава Макарова. Проект будет остановлен, 78 дольщикам собираются вернуть деньги. Редкий случай — проект удалось отстоять в судах, но убытки утянули ЖК «Кингдом» на дно.

25 июля Верховный суд оставил без изменений решение петербургского Горсуда о том, что размещать территории зеленых насаждений общего пользования на частной земле нельзя. Это решение должно было поставить точку в полугодичной распре между застройщиками и законом с одной стороны и обостренным чувством градостроительной справедливости спикера ЗАКСа Вячеслава Макарова с другой. Единоросс в начале года совершенно неожиданно выступил с резкой критикой уплотнительной застройки на Петроградской стороне (ни для кого не секрет, что за время его председательства в районе появился не один десяток элитных объектов). Участники рынка связывали его инициативу с тем, что дочь Макарова вошла в бизнес элитного девелопера «Еврострой», объясняя публичные нападки борьбой за территорию. Далее парламент в нарушение Градкодекса и Конституции включает частные территории нескольких девелоперов были в список территорий ЗНОП (зеленых насаждений общего пользования).

В итоге, весной 2018 года в судах с парламентской инициативой схлестнулись сразу несколько застройщиков Петроградской стороны — «Балтийская коммерция», «Л1» (в лице ООО «Механический завод СПб»), «Цветение сливы» и «Статус Эр» (дочка архангельского девелопера «Аквилон Инвест»). Городской суд сначала признал правоту застройщиков, Верховный вывод подтвердил и, казалось бы, над ЖК «КингДом» от «Аквилона» на Лодейнопольской, 7 воссияло редкое петербургское оптимистичное солнце.

Но, как выяснилось, отсрочку строительства «Королевство» не пережило. Как рассказали Stroypuls.ru дольщики злополучного ЖК «КингДом» (а их на проекте успело набраться целых 78), руководство «Аквилон Инвест» само вышло на клиентов и объявило о том, что проект будет заморожен — слишком уж велики убытки от простоя стройплощадки. Как рассказали дольщики, застройщик предложил им вернуть деньги за квартиры «Чтобы расстаться полюбовно и никто ни с кем не ссорился», — отмечают дольщики. Какую сумму вернут покупателям пока неясно. С того момента как они вносили плату, их деньги изрядно обесценились, будет ли этот момент как-то компенсирован, пока непонятно.

В «Аквилон Инвесте» эту информацию комментировать отказались. «По Лодейнопольской сейчас комментариев от нас не будет», — заявил директор по развитию застройщика Виталий Коробов.

Отметим, что стройка стоит не только волей петроградского заступника Макарова. С весны проекту повышенное внимание уделяет и Служба Госстройнадзора, выйдя на площадку, ведомство обнаружило сразу несколько нарушений, которые глава ведомства Евгений Ким в каждом комментарии называет «существенными». Так, Служба установила, что проектные решения ЖК не соответствуют выданному разрешению на строительство, а облик здания не соответствует тому, что согласовало КГА.

Кроме того, застройщик изменил конструктив дома, уменьшив подземный гараж на 246 кв. м. Эти изменения не были согласованы экспертизой в части безопасности для жизни и здоровья граждан. Шпунтовое ограждение котлована вышло за пределы участка на 0,7 метра. Наконец, соседнее здание на Пудожской 8\9 просело и деформировалось куда больше, нежели заявил застройщик (фундамент осел на 38 мм при допустимых 30 мм). Также, по мнению Службы Госстройнадзора, не организовал должный геотехнический мониторинг негативного влияния на окружающие постройки.

Первое предписание о приостановке работ у застройщика действовало до 29 июня. Устранено оно не было и его продлили. Истекает мораторий в начале сентября.

Отметим, что власти предлагали «Аквилон Инвесту» просто заменить участок, но предложения были…сомнительного качества. Так, КГА предложил застройщику вместо элитной Петроградки пятно земли в Уткиной Заводи, на Русановской улице (сейчас там садоводства, которые еще придется с боем выселять), пятно на Космонавтов, 16 (территория вокруг СКК, где хоккейный СКА хочет построить жилье), участок на Ульяновской улице в Петергофе и землю в Каменке, на Глухарской улице, по соседству со сверхплотной жилой застройкой.