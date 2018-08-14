Смольный отчитал намыв за плохие отметки

Власти Петербурга вновь недовольны развитием намывных территорий Васильевского острова – недонамытие территории и несоответствие высотных отметок новообразованных пятен приведет к большим проблемам при прокладке сетей и дорог. Под угрозу поставлен первый этап строительства улично-дорожной сети намыва стоимостью 4,8 млрд рублей.

О том, что южную часть намывных территорий ждут сложности с возведением дорог и инженерии в интервью Stroypuls.ru рассказал председатель Комитета по градостроительству и архитектуре Владимир Григорьев. По его словам, история и технология создания новой территории на западе Васильевского острова еще послужит предметом для «определенного рода разбирательств» (уголовных или управленческих – не уточнил). «Потому что уже сейчас понятно, что на территории есть огромные проблемы с отметками, дома построены в отметках ниже, нежели должно было быть по проекту планировки, — заявил господин Григорьев. – Это влечет за собой большие проблемы со строительством дорог и сетей, они просто оказываются выше, чем дома. «Терра Нова» просто недонамыла территорию и по какой-то причине эти дома оказались построенными и принятыми в эксплуатацию».

Некомплексное развитие

Это уже не первый раз, когда Смольный обвиняет компанию, начинавшую работать еще при прошлом губернаторе, в том, что она «мало насыпала». Так, в июне 2017 традиционно медийно-инертный Комитет по строительству выступает с необычно открытым, резким и подробным релизом о том, что инвестор строительства намыва не справляется с задачей и «не имеет законных оснований для строительства на прибрежной территории западной части Васильевского острова».

Тогда тоже вспоминали об отметках. Как сообщали в Смольном, согласно договору аренды, «Терра Нова» должна была намыть и комплексно развивать 476,9 га в западной части Васильевского острова Санкт-Петербурга. К июню 2019 года оператор намыва должен образовать и стабилизировать всю вышеобозначенную территорию. Более того, к этому сроку в границах кадастрового плана земельного участка должна быть сформирована территория с абсолютной отметкой плюс 2,9 м в балтийской системе (БС) высот. Однако год назад большую часть кадастрового плана земельного участка вместо готовых участков занимала акватория Финского залива, основная часть сформированной территории имеет абсолютные отметки до плюс 1,8…1,9 м БС. То есть не консолидирован оказывался целый метр.

«ЗАО «Терра Нова», несмотря на несоответствие существующей отметки уровня земли до отметки, предусмотренной проектом планировки территории, уже организовала продажу части земельных участков. Новыми инвесторами-приобретателями земельных участков осуществляется жилищное строительство. К настоящему времени получены разрешения на строительство многоквартирных жилых домов общей площадью квартир ориентировочно 445 тыс. кв. м», — рассказывали в Смольном.

Как именно, на основе каких изысканий или экспертиз был сделан вывод о недонамытии в Комитете по строительству уточнить не смогли. По словам генерального директора компании «Планета Генплан» Валентина Ткачука, за отметками территории следить должна экспертиза. «Для того, чтобы не допустить обводнения территории надо отметку территории делать не ниже определенной, все это прописано в требованиях. В проекте намыва эта отметка должна очень жестко выдерживаться, — объясняет господин Ткачук. — Метр – это очень много. Внутриквартальные дорожные покрытия имеют толщину 82 см, то есть еще 18 см застройщику нужно будет досыпать просто чтобы выйти на эту отметку. А еще если исключить коэффициент уплотнения – то еще больше».

Как бы там ни было, в течение трех лет появилось то самое жилье на недомытых землях, о котором сокрушается главный архитектор – здесь уже активно строится Seven Suns Development, долго мучил свой проект Лидер Групп, возводят Golden City москвичи Glorax Development, землю под суперпроект-полумилионник намывает Группа ЛСР.

Причем у самого Смольного, который «вдруг», в 2017 году, когда два проекта уже были практически сданы, обнаружил передачу оператором намыва участков застройщикам в субаренду, все очень гладко и законно: разрешение на строительство на все это жилье выдавалось на основе легитимных градпланов, градпланы – на основе легитимного ППТ (первый был утвержден в 2007 году, поправили его, нарезав кварталы и добавив жилья –в 2014 году), ППТ утверждался на основе легитимного акта Ростехнадзора.

«Специалисты Комитета регулярно участвуют в совещаниях и выездных мероприятиях на данных территориях. Вместе с тем, следует отметить, что Комитет не уполномочен осуществлять контроль над ходом намывных работ. Учитывая, что намывные территории – это уникальный объект, контроль соответствия проектной документации осуществляет Ростехнадзор», — открестились от ответственности в КГА.

В КИО напомнили, что договором аренды от 03.07.2006 № 01/ЗД-04509 для инвестора установлен перечень инвестиционных обязательств и сроки их выполнения, а также, ответственность за нарушение условий Договора и основания для его досрочного расторжения.

«На сегодня обязательства по Договору, срок исполнения по которым уже наступил, Инвестором исполнены. Срок исполнения очередного обязательства наступит 08.06.2019. Задолженности по платежам по Договору нет. Основания для применения мер ответственности к Инвестору в настоящее время отсутствуют», — рассказали в комитете. Например, «Терра Нова» все-таки построила Морской пассажирский порт, провела работы по межеванию и формированию земельных участков, построила и передала городу магистральные кабельные сети протяженностью 2 км для электроснабжения морского терминала и распределительную трансформаторную подстанцию, намыла часть южного и часть северного участков.

Блуждающие дороги

Сложнее всего придется КРТИ, которому нужно спроектировать и построить улично-дорожную сеть намыва в условиях несовпадающих отметок. Как рассказали в комитете, как раз сейчас ведомство планируется заключить контракт на проектирование дорог на намыве Васильевского острова. (лот «Строительство улично-дорожной сети на намывных территориях в западной части Васильевского острова, 1 этап»). Уже подготовлена конкурсная документация на проведение данного конкурса с начальной максимальной ценой около 80 млн рублей. В настоящее время документация проходит согласование с Комитетом по госзаказу. Как только будет получено согласование КГЗ, конкурс на проектирование данного объекта будет объявлен.

По планам КРТИ до конца 2019 года должен появиться проект УДС пройдет госэкспертизу. После того, как будет закончено проектирование, объекты попадут в Адресную инвестиционную программу (АИП). В соответствие с госпрограммой «Развитие транспортной системы Санкт-Петербурга» расходные обязательства КРТИ на строительство этих объектов предусмотрены с 2021 года. Однако вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин поручил проработать возможность начала строительства раньше. Таким образом, при условии достаточного финансирования работ строительные работы могут начаться в 2020 году.

«Ориентировочная сумма, требуемая на строительство УДС на намыве в западной части Васильевского острова, составляет 4,8 млрд рублей», — говорят в ведомстве. Отметим, что пока что всю УДС, вопреки сформировавшейся в последние годы практике, город построит сам. Исключение – пешеходная набережная в южной части, которую взялась оборудовать Группа ЛСР.

При этом на вопрос о проблематике строительства дорог в непроектных отметках в КРТИ отвечают – этот вопрос как раз будет решаться в ходе разработки проектной документации на строительство дорог.

Дорого и сложно

Получить комментарий «Терра Нова» по проблеме не удалось, однако собеседник, знакомый с проектом развития намыва уверен, что волнения главного архитектора – еще один эпизод в сериале давления на инвестора намыва. «Григорьев, конечно, лукавит. Во-первых, когда просчитывалось образование территории, был четкий показатель – общий объем песка, там есть необходимая консолидация, — говорит собеседник. – Второй момент: когда все это проектировалось, учитывался тот фактор, что дамба была не построена. Поэтому высотные отметки на юге выставлены с запасом от наводнений». По той же северной территории намыва требуемые отметки ниже.

Еще один фактор – когда закладывались эти требования, «Терра Нова» предполагала, что будет строить и развивать проект самостоятельно. Тогда инвестор полагал, что на этапе подготовки котлованов будет образовываться лишний песок, лишний объем, который и закроет дефицит в метр. «Это обычная практика на таких проектах, чтобы не возить песок туда-сюда, для УДС этих объемов хватало с избытком, — доказывает эксперт. – И еще: когда ты делаешь дорогу, у тебя есть так называемый пирог, щебеночное основание, песок и так далее в зависимости от категории дороги. Когда насыпаешь территорию, делать эту часть вровень, как говорит Григорьев, нет смысла, под инженерию ее придется откапывать». По данным Stroypuls.ru «Терра Нова» регулярно обращалась в Смольный с просьбой представить сводный проект дорог и требования по отметкам «пирога» — инвестору не составляло бы труда досыпать любой объем песка.

«Первая проблема в том, что когда шли эти переговоры вице-губернаторы у нас постоянно менялись, компании все приходилось доказывать в Смольном заново, вторая – наша государственная машина устроена так, что она в силу своей специфики все делает дорого, она не понимает простых инженерных и управленческих решений на одной территории, они просто взяли и начали всех пугать что нужно еще 500 млн рублей», — рассказал источник.

Последняя проблема в том, что проекта дорог по намыву до сих пор нет (в ходе последнего объезда намыва весной 2018 года вице-губернатор Игорь Албин поручил представить его в двухнедельный срок, в КРТИ же утверждают, что количество дорог, их трассировка и границы красных линий, их ширина, количество полос движения, ширина тротуаров, озеленение и благоустройство – все это утверждено в ППТ).

В итоге, как говорят собеседники издания, тот же «Вымпел» (Seven Suns Development) построила УДС вокруг своего комплекса вообще без проекта, без привязки к сетям водоотведения, без согласования с ливневкой и т.д. Во-первых, это грозит большими коммунальными проблемами. Во-вторых, грозит сбыться добрый российский сценарий раскопок на свежепостроенной дороги из-за малейшего дефекта на теплосети и т.д. По процедуре, для строительства дороги, «Терра Нова» как арендатор должна выдать допуск, например городу, город строит дорогу и после этого земельный участок с дорогой передается в госсобственность. «Вымпел» же нарушил эту процедуру, построив дороги, которых де-юре нет.

Давление на намыв можно объяснить и еще одним фактором – город очень хочет разметить в еще не намытой северной части будущий кампус СПБГУ. Особенно сейчас, когда у Смольного появился реальный конкурен в борьбе за проект в лице двух площадок Ленинградской области. Понятно, что судьбу территории будет решать владелец – Сбербанк, но с учетом трагической смены руководства «Терра Новы» и номинального сильного лобби городской администрации в банке (не все собеседники сходятся во мнении, что отношения банка и Смольного так уж хороши), шанс продавить нужное городу решение о кампусе возрастает. Жилье город там видеть однозначно не хочет – бюджетные обязательства только по южному участку в виде соцобъектов достигали 4,7 млрд рублей, жилые кварталы в северной части удвоят эти обязательства.