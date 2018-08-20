Смольный готовит застройщикам льготы и …проверки

В свете корректировок в федеральное законодательство о долевке, перевернувших строительную отрасль «с ног на голову», Смольный готов идти на новые уступки девелоперам и заинтересован в их поддержке. Вместе с тем, уже в скором времени крупных застройщиков ждет налоговый аудит за последние три года

К чему готовиться строительному рынку Северной столицы в свете вступивших в силу поправок в законодательство о долевке, и у каких проектов есть шанс на жизнь? Эти и другие вопросы обсудили участники бизнес-бранча «Санкт-Петербург: территория возможностей для девелоперов», организованного ИД «КоммерсантЪ».

Все беды – из Москвы

Президент СРО «Объединение строителей СПб» Александр Вахмистров считает, что все беды идут из Москвы, так как у банков пока нет нормативных документов для перехода на новые условия работы. Минстрой неактивно участвует в разработке. Но поскольку принято политическое решение – указание президента РФ прекратить долевое строительство — то его надо выполнять.

«Устойчивый спрос есть, и это радует застройщиков», — подчеркнул Вахмистров, отметив, что все девелоперы сфокусировали внимание на получении разрешений на новое строительство. По мнению эксперта, ситуация в 2018 году развивается планово, без катаклизмов, ожидается, что и 2019 год пройдет без потрясений.

«Отдельные компании могут стать банкротами, но, к счастью, у нас в Петербурге крупных провалов нет, — высказал свое мнение руководитель СРО. – Цены подрастут, но не стремительно. Крупных слияний не ожидаю, хотя ликвидность рынка оставляет желать лучшего».

Помогаем и снижаем, но проверяем

Заместитель председателя комитета по инвестициям Смольного Павел Борисенко подчеркнул, что в ведомстве по-прежнему готовы сопровождать инвестпроекты, помогать получать разрешения, согласования и т.д.

В настоящее время Петербург заинтересован в инвесторах настолько, что готов снизить планку до одного миллиарда рублей для признания компании стратегическим инвестором. «Мы готовы слышать инвесторов», — заявил Борисенко, отметив, что помимо снижения капиталоемкости проектов, изменилась и их целевое назначение. В последние годы девелоперы стали больше вкладывать средств в строительство не торгово-офисных центров, а спортивных, медицинских и иных социальных объектов.

Заместитель председателя комитета по инвестициям Павел Борисенко отметил также тенденцию к развитию проектов государственно-частного партнерства (ГЧП), при реализации которых город берет на себя обязательства по софинансированию.

В качестве примера он привел проект города-спутника «Южный», в котором Петербург берет на себя дорожную и социальную инфраструктуру. Он также выделил из социальных проектов Дом престарелых компании «Опека» в Курортном районе.

Вместе с тем, Павел Борисенко сообщил, что вице-губернатор Игорь Албин поручил комитету по инвестициям совместно с комитетом по финансам провести анализ налоговых платежей крупных застройщиков за три года. «В ближайшее время мы будем встречаться с крупными застройщиками», — отметил чиновник.

Создание жилой среды

Представители застройщиков поделились своими мнениями по развитию рынка. Генеральный директор УК «КВС» Сергей Ярошенко считает, что из-за изменений в системе финансирования теперь самым большими девелоперами станут банки, но поскольку банки боятся рисков, то будут браться только за некрупные проекты. Он также уверен, что рост цен на недвижимость неизбежен, так как это закон рынка (повышение взносов и НДС, цен на стройматериалы и т.д.)

Сергей Ярошенко отметил, что сегодня застройщики стали больше внимания уделять созданию благоприятной среды обитания: «У нас посыл «Семья и дети», обращаем внимание на такие мелочи, как доступ к лифтам, размещение во встроенных помещениях прачечной, кафе, благоустройство двора, наличие садов, парков, транспортную доступность и т.д.»

Генеральный директор ГК «Кортрос» Станислав Киселев считает, что до затоваривания далеко, но на рынке много некачественных жилых проектов, которые будут долго продаваться. «Мы продаем не квадратные метры, а работаем с клиентами, мы занимаемся формированием среды, чтобы люди жили комфортно», — поделился своим мнением Киселев.

Московский девелопер вышел на петербургский рынок с проектом Royal Park на Петровском острове, имея за плечами опыт не только в столице, но и в регионах.

О динозаврах в Петербурге

Исполнительный директор АО «МФК Лахта Центр» Александр Бобков назвал петербуржцев динозаврами в традиционном мире, который ограничен для них «красными» линиями. По его мнению, именно за этими линиями и находится самый большой игрок — государство (государственная и муниципальная власть), который и регулирует и поправляет рынок строительства. По его мнению, застройщики должны строить детсады в счет налогов, но власть не должна сбором налогов убивать рынок и не давать ему развиваться.

В качестве примера Бобков привел Калугу, в которой губернатор активно ищет инвесторов и выделяет землю для инвестпроектов, в результате чего потенциал региона вырос в 10 раз.

«Не надо подниматься на башню, чтобы увидеть то, о чем здесь говорили. Основные налогоплательщики – вот они, сидят здесь, — считает Александр Бобков. – Если снимут деньги на пике, то, что будет, если рынок пойдет вниз? Если проекты мельчают, то надо задать вопрос: почему? Есть вещи, которые делают проект нерентабельным, и город должен отвечать».

С этим мнением был согласен и Сергей Ярошенко: «Насчет эффективности налогов – надо застройщикам давать возможность строить и развиваться».

Призыв власти

Павел Борисенко быстро откликнулся на замечания других спикеров, заметив, что есть коридоры власти, «которые надо выпрямлять». «Приходите к нам, это наша работа, в том числе и подключение инженерии. У нас есть положительные примеры по подключению», — призвал он застройщиков.

В данной ситуации вряд ли девелоперам стоит отказываться от поддержки комитета по инвестициям, если уж представитель власти призывает приходить за помощью. А то порой мы забываем, что властные структуры для того и существуют, чтобы решать наши проблемы, а не создавать их.

Впрочем, стоит помнить и о обещанных Смольным налоговых проверках для застройщиков.

Елена Владимирова