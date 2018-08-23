Госстройнадзор прошелся по экологии в жилье крупных девелоперов

С мая этого года Госстройнадзор выдал 56 предостережений петербургским девелоперам в сфере санитарно — эпидемиологического благополучия в строящихся жилых комплексах. Так, например, под раздачу попали такие крупные объекты, как ЖК «Галактика» и ЖК «Цветной город». Застройщики подчеркивают: все необходимые экспертизы имеются

О том, что с мая Госстройнадзор проводит плановую работу по пересмотру проектной документации застройщиков, поступающей на стадии извещения о начале строительства и в его процессе, напомнили в новостной рассылке службы от 22 августа 2018 года.

«Задачей подобной ревизии является упреждение ситуации возможного нарушения прав граждан на благоприятную окружающую среду. В первую очередь, речь идет об объектах, размещение которых в СЗЗ (санитарно-защитных зонах – прим. редакции) не допускается, а также о размещении объектов в зоне воздействия КАД», — отметили там и констатировали, что указанные обстоятельства не всегда получают в должной степени отражение в проектной документации.

Как особо подчеркнули в Госстройнадзоре, его эксперты не ставят своей задачей ревизию положительных заключений, однако, проверка соответствия проектной документации требованиям градостроительных регламентов, а также иным требованиям законодательства, равно как и контроль строящегося объекта на соответствие проекту и техническим регламентам, относятся к приоритетным задачам организации.

Всего же за 4 месяца этого года службой было выдано 56 предостережений петербургским девелоперам в сфере санитарно — эпидемиологического благополучия в строящихся жилых комплексах. Конкретный перечень не приводится, однако упоминаются два крупных комплекса от ведущих городских застройщиков.

Так, как считают в Госстройнадзоре, несмотря на положительное заключение негосударственной экспертизы проектной документации ООО «Центр строительного аудита и сопровождения» по ЖК «Галактика» от «ЭталонЛенСпецСМУ», девелопер не учел наличие поблизости от стройки санитарно-защитной зоны «Трамвайного парка № 1».

«Аналогичные нарушения были выявлены в отношении 7 домов на территории ЖК «Цветной Город», строительство которого ведется в районе «Ручьи». В данном случае указанная экспертная организация не дала надлежащую оценку близости КАД и ЛЭП», — говорится в рассылке. В этом объекте девелопером выступает «ООО. ЛСР. Недвижимость — Северо-Запад».

Застройщики подчеркивают: речь идет именно о предостережениях, между тем все необходимые экспертизы имеются.

Как сообщили в пресс-службе группы «Эталон», решением Главного государственного санитарного врача по городу Петербургу от 18 сентября 2017 года установлена санитарно-защитная зона «Трамвайный парк № 1» следующих размеров: с запада, северо-запада, севера, северо-востока, юго-востока – по границе предприятия; с востока – 50 м; с юга, юго-запада – 20 м от границы территории промплощадки.

«А корпус квартала «Галактика», о котором идет речь в опубликованном Службой Госстройнадзора пресс-релизе, расположен за пределами этой территории. Потому никакой угрозы для граждан нет», — подчеркнули в пресс-службе девелопера.

Там также добавили, что письмо с указанной информацией от Роспотребнадзора по Петербургу было направлено в адрес АО «Эталон ЛенСпецСМУ» 13 августа 2018 года, а получено накануне, 22 августа.

«Поэтому на момент публикации Службой Госстройнадзора пресс-релиза о выданных предостережениях в области санитарно-эпидемиологического благополучия сотрудники Госстройнадзора просто не имели на руках данного документа», — сообщили там.

Как отметили в пресс-службе «Группы ЛСР», действительно, подобное уведомления в целях профилактики и пресечения нарушений получено, специалисты компании его подробно изучают.

«Подчеркнем, что жилой комплексе «Цветной город», как и все строящиеся объекты компании, прошел необходимые согласования и экспертизы и реализуется в соответствии со всеми нормами и правилами», — отметили в пресс-службе.

Между тем, не так давно на соседство с вредными с точки зрения экологии объектами жаловались новоселы другого крупного петербургского девелопера – Setl Сity. Покупателя квартир в ЖК «ЗимаЛето» «отравлял» жизнь финский завод Tikkurila. В ЖК «Полюстрово парк» собственники жилья боялись «взлететь на воздух» из-за соседства с ООО «Нордгаз».

В итоге для ЖК «ЗимаЛето» Setl City организовала постоянное наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в комплексе. Замеры проводились под контролем врачей-экспертов государственного университета им. И.И. Мечникова, которые не выявили никаких отклонений от нормы.