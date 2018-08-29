Экс-глава Минтранса Максим Соколов возглавил Группу ЛСР

С «Аэрофлотом» не получилось и экс-чиновник подался в девелоперы, сменив на посту основателя компании Андрея Молчанова

Генеральным директором «Группы ЛСР» вместо Андрея Молчанова назначен бывший министр транспорта РФ Максим Соколов, сам Молчанов вернулся на пост председателя Совета директоров компании.

«Приход (Максима Соколова) на эту должность, безусловно, усилит нашу управленческую команду. В качестве члена Совета директоров Максим Юрьевич уже успел серьезно погрузиться в наш бизнес. Теперь мы рассчитываем, что широкий спектр его компетенций поможет нам усовершенствовать работу компании на всех фронтах. Я же, благодаря приходу нового генерального директора, смогу сосредоточиться на стратегических вопросах, среднесрочном и долгосрочном планировании деятельности «Группы ЛСР», — прокомментировал основатель «Группы ЛСР» Андрей Молчанов. Сам Молчанов спустился в кресло гендиректора в 2015 году, сменив Александра Вахмистрова. Тогда игроки рынка объясняли перестановки необходимостью укрепить оперативное управление бизнесом в кризис. Такой же финт проделали годом позже и в ГК «Эталон».

Отметим, что разговоры о том, что хорошо знакомый с Молчановым Соколов вольется в команду одного из крупнейших девелоперов страны велись несколько месяцев. Например, в июне 2018 года Максим Соколов решением собранием акционеров ПАО был включен в состав совета директоров «Группы ЛСР», бывший чиновник также был включен в состав комитета по стратегии и инвестициям в качестве его председателя.

Вместе с тем, это не мешало Соколову активно бороться за пост главы «Аэрофлота»: 19 июля на сайте Кабмина было вывешено распоряжение главы правительства Дмитрия Медведева, в котором был, кроме прочего, список кандидатов в совет директоров авиаперевозчика. Однако сегодня стало известно, что борьбу за пост Соколов проиграл — полномочия действующего главы Виталия Савельева были продлены на 5 лет.

Напомним, кресло министра транспорта выходец из петербургской политики Соколов потерял в мае 2018 года после реформации кабинета министров. Новым главой министерства вместо Максима Соколова был назначен Евгений Дитрих, ранее занимавший должность первого заместителя министра транспорта.

К новому президентскому сроку наблюдатели уже были уверены, что накопившиеся претензии к работе министра не дадут ему остаться в правительстве. Соколову припоминали суматошное введение системы «Платон», недофинансирование и плохую организацию строительства аэропортов Дальнего Востока (из 106,1 млрд рублей, по словам вице-премьера Юрия Трутнева, более 64 млрд «просто пропали»), жирную точку поставил коллапс крупного перевозчика «ВИМ-Авиа» — компания накопила задолженность в 10 млрд рублей и из-за дефицита оборотных средств осенью 2017 года начала массово отменять чартерные рейсы в российских и зарубежных аэропортах, из-за чего пострадали десятки тысяч пассажиров.

Тогда Владимир Путин объявил Соколову неполное служебное соответствие, заместитель министра транспорта Олег Окулов был уволен, а замглавы Росавиации Олег Сторчевой получил выговор от премьера

Максим Соколов родился в 1968 году, в 1991 г. окончил экономический факультет Санкт-Петербургского государственного университета по специальности «Политическая экономия», кандидат экономических наук. Работал в коммерческих организациях и государственных структурах: с 2004 по 2009 годы возглавлял Комитет по инвестициям и стратегическим проектам Смольного, в 2009-2012 гг. трудился директором Департамента промышленности и инфраструктуры Правительства РФ, с 2012-2018 годы работал министром транспорта. Действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса. Награжден: орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, Почетной грамотой Президента Российской Федерации, благодарностью Президента Российской Федерации, нагрудным знаком «Почетный работник транспорта России».