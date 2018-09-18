«Три Кита» приплыли к финишу

Дольщики первой очереди многострадального ЖК «Три кита» от «безалаберного» застройщика «Лидер Групп» могут вздохнуть с облегчением

О том, что комитет государственного строительного надзора и государственной экспертизы Ленинградской области накануне, 17 сентября, выдал разрешение на ввод в эксплуатацию первой очереди многострадального ЖК «Три кита» от компании «Лидер Групп» в Мурино, Stroypuls сообщили в пресс-службе 47 региона.

Уже в скором времени дольщики объекта смогут получить ключи от 1 тысячи 500 квартир.

Как подчеркнул источник, изначально дома должны были сдать еще два года назад, а с начала 2018 года объекты фактически находились в стадии итоговой проверки: застройщик завершал строительные работы, устранял замечания, приводил в порядок документы, необходимые для ввода. Сотрудники комитета Госстройнадзора оперативно в ручном режиме помогали компании в процессе сдачи домов.

«Каким бы ни был сложным объект и безалаберным застройщик, дома могут быть введены только после того, как будут полностью завершены, станут безопасными, будущие жильцов гарантированно смогут оформить собственность и пользоваться всеми коммунальными услугами. Как только «Три кита» стали соответствовать этим требованиям, то они сразу получили ввод в эксплуатацию», — прокомментировал ситуацию председателя правительства Ленинградской области Михаил Москвин.

Как добавили в пресс-службе правительства 47 региона, девелопер пообещал подготовить вторую очередь «Трех китов» ко сдаче в конце года.

Отметим, о проблемах застройщика в Мурино стало известно еще в сентябре прошлого года. Тогда Михаил Москвин заявил, что сдать первую очередь объекта реально только к концу 2017-го. «Вместе с тем мне совершенно очевидно, что дольщики готовятся реализовать в суде свое право на выплату неустойки за просрочку ввода. Я предупреждаю об опасности того, что дольщики первой очереди могут «вытащить» средства из второй и заморозить проект совсем, у нас есть такие примеры. Мы уже сейчас видим активность юристов вокруг этого объекта», — констатировал зампред правительства.

После чего срок сдачи первой очереди комплекса был перенесен девелопером на конец первого квартала этого года. Но и этого не произошло. В марте 2018 года Госстройнадзор выдал компании «Лидер Групп» акт замечаний о недоделках в ЖК «Три кита» в Мурино по итогам февральских проверок 3 копусов. Тогда же в компании сообщили, к чему готовиться дольщикам второй очереди. Их обнадежили: ключи будут уже до конца 2017 года. «Благодарим тех участников долевого строительства, которые верят в компанию и остаются с нами. Со своей стороны мы обещаем, что приложим все усилия, чтобы перенос больше не было!», — говорилось в сообщении компании.

Но только для первой очереди ЗОС девелопер получил с трудом в июне этого года.

Всего в ЖК «Три Кита» три очереди. Объект рассчитан на 5 тысяч 103 квартиры. Срок сдачи последней очереди ранее заявлялся на 4-й квартал 2018 года.

Добавим также, для компании «Лидер Групп» это не первый проблемный объект. В Петербурге у девелопера возникли проблемы со сдачей ЖК «Капитан Немо» на намыве Васильевского острова. Сдать в эксплуатацию комплекс девелопер обещал сначала к августу 2013 года, потом до конца 2014 года. Затем сроки неоднократно сдвигались. В итоге «Капитан Немо» приплыл к финишу лишь в 2018 году.