Проблемным новостройкам Ленобласти пообещали свет в конце тоннеля

Власти Ленобласти рассчитывают, что до конца 2019 года в 47 регионе будут сданы два проблемных объекта ГК «УНИСТО Петросталь». Ради завершения жилых комплексов компания готова продать собственные активы на 1,1 млрд рублей. В следующем году печальный список долгостроев должны покинуть и «Силы природы» от 0 2 Development благодаря новому «пулу инвесторов», состав которого, правда, пока не разглашается

Как сообщил в начале заседания Комиссии по защите прав участников долевого строительства заместитель председателя правительства Ленобласти Михаил Москвин, в настоящее время в 47 регионе работают 195 застройщиков. Они возводят почти шесть сотен жилых комплексов с привлечением денежных средств граждан по 74, 1 тысячам ДДУ на сумму 175,5 млрд. рублей. И хотя в 47 регионе «имеется резонанс по нарушениям прав участников долевого строительства, большинство строек – это все же нормальные, законные стройки, где граждане получают свои квартиры».

Добавим также, что в этом году в Ленобласти уже были сданы и такие печально знаменитые объекты, как первая очередь «Трех китов» от «Лидер Групп», корпуса в ЖК «Щегловская усадьба» от «Навис», дома в ЖК «Черничная поляна» от ООО «АйЭмДэ групп».

Чудеса случаются

Первым в списке проблемных объектов комиссия рассмотрела ЖК «Чудеса света» В Колтушах Всеволожского района. Девелопером здесь выступает компания «УНИСТО Петросталь», о проблемах на рынке которой Stroypuls уже писал. Фактическим застройщиком является ООО «Альтаир-Инвест».

Как напомнил глава госстройнадзора 47 региона Дениса Горбунова, сдать объекты должны были еще летом 2017 года, но затем разрешение на строительство продлили до апреля.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Альтаир-Инвест» Евгений Наталенко постарался убедить присутствующих, что в настоящее время первые 3 дома (корпуса 6,7 и 14) будут введены уже до 1 декабря. Сейчас их готовность составляет 99,9%.

«Места общего пользования завершены. В квартирах ведется чистовая и предчистовая отделка. В оставшихся корпусах проводится ремонт внутридомового пространства, началось благоустройство территории вокруг них», — заверил он и добавил, что уже закончено возведение и всех внутриквартальных инженерных коммуникаций, построена и улично-дорожная сеть.

Последнее заявление удивило Михаила Москвина. Он поинтересовался, когда в комплексе появятся объездная дорога.

«Эта территория и так обеспечена подъездными путями. Но если говорить о том виде, в котором её хотят видеть граждане и вы, то не факт», — отрезал Евгений Наталенко и заявил, что сдача жилого комплекса зависит, в том числе, от властей Ленобласти. Напомним, 28 сентября стало известно, что Росреест приостановил регистрацию новых ДДУ для «УНИСТО Петросталь» по объекту.

«Ваши действия, Госстройнадзора и Росреестра пока что сдаче не способствуют. Вы фактически заблокировали нашу работу», — припечатал Евгений Наталенко.

«Ну, уж простите единственный рецепт избегать подобных действий — вовремя строить», — парировал Михаил Москвин.

Тридевяткино царство станет ближе?

Градус дискуссии между заместителем председателя правительства Ленобласти и Евгением Наталенко еще больше накалился во время обсуждения второго объекта от «УНИСТО Петросталь» — ЖК «Тридевяткино царство» во Всеволожском районе. Сроки сдачи здесь также переносились. Так, корпуса 9 и 10 должны были ввести в 2017 году, а 11 — в начале 2018 года.

Как сообщил Евгений Наталенко, теперь девятый корпус планируется ввести в эксплуатацию уже в декабре 2018 года.

«Первые две секции девятого корпуса готовы полностью. Здесь также ведется предчистовая отделка жилья. Все остальные находятся в разной степени готовности. Ведётся монтаж окон, готова улично-дорожная сеть. Не так давно мы ввели и передали местным властям детский сад на 240 мест, вскоре начнём строить школу в рамках федеральной программы «Стимул»», — заверил он.

Десятый корпус застройщик намерен сдать в июне следующего года, а одиннадцатый – в декабре 2019 года.

Присутствующие на комиссии дольщики ответы застройщика не расслышали и попросили повторить четко сроки.

«Если не будут вмешиваться внешние силы вроде тех, что уже сказал выше, и если всё будет в порядке с финансированием, то мы точно закончим в 2019 году», — думал, что завершил свое выступление Евгений Наталенко, вновь намекая на действия Росреестра.

Михаила Москвина последняя фраза снова заинтересовала.

«Возникает небольшая тревога. Что это за «если?»», — задал вопрос он.

«Финансирование зависит, в том числе, от вас. Ну, не от вас, конечно, лично», — намекнул на включение школы в программу «Стимул» Евгений Наталенко.

«У нас обратного пути по этой программе нет, и до 30 октября будет подписано соглашение с Минстроем. Но целевым показателем по ней является ввод жилых домов, и нам надо показать ввод 66 тысяч квадратных метров по вашим домам. И добавлю, что это деньги на школу, и никак не на дома. И если от вас не будет жилья, то мы можем, не дай Бог, конечно, оказаться обманутыми участниками жилого строительства», — резко ответил Михаил Москвин.

На это Евгений Наталенко заявил, что ему общение «в таком тоне не нравится». Однако все же добавил, что ради достройки своих проблемных объектов «УНИСТО Петросталь» готова продать активы на 1,1 млрд рублей. Первым из них уже был реализован склад в Московском районе. Объект приобрели за 90 млн рублей, что позволит поддерживать работы на стройках в течение 3-4 месяцев. Ранее сообщалось, что компания готова расстаться со строительным комбинатом «Муринский» во Всеволожском Ленобласти за 700 млн рублей и 6 га земли на севере деревни Арно поблизости от Колтушей. Стоимость надела оценивалась участниками рынка в 310 млн рублей.

Без перспектив?

Третьем в списке объектов, рассматриваемых на комиссии, значился ЖК «Ленинградская перспектива» от ООО «ЛенСпецСтрой» и ООО «ЛенОблСтрой». Но выступать перед присутствующими представители застройщика не вышли. Как известно, глава этих компаний Дмитрий Астафьев находится в настоящее время в местах не столь отдаленных. Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере с деньгами дольщиков жилого комплекса. Формально в качестве выступающего была заявлена исполняющая обязанности главы фирмы Наталья Астафьева, супруга подозреваемого.

Но, как сообщил адвокат семьи Тарас Боглюков, она не сможет дать никаких пояснений, так как фирмы держаться «на одном человеке, и без него достройка комплекса практически невозможна».

«Либо на объект будет найден инвестор, либо моего доверителя выпустят и он достроит. В компании работают три человека», — поделился он и добавил, что все же некоторые перспективы у жилого комплекса имеются. Но для этого необходимо продать 80 тысяч квадратных метров и найти инвестора.

В ответ на предложение Михаила Москвина, представить, хотя бы, стратегию завершения объекта, адвокат ответил отказом.

«Пока что говорить о стратегии бессмысленно», — констатировал Тарас Боглюков и порадовался, что «не несет никакой ответственности за деньги дольщиков».

Собрались с силами

Рассказывать о перспективах достройки скандального ЖК «Силы природы» от 0 2 Development также пришли не застройщики – ЖСК «Муринское-1», ООО «Романтика».

Перед комиссией и дольщиками выступил с отчетом представитель группы инвесторов проблемного объекта Анатолий Соболев.

Он рассказал об этом в ответ на вопрос зампреда правительства Ленобласти Михаила Москвина о том, сохраняется ли намерение по банкротству застройщика. При этом Москвин уточнил — правильно ли понял Соболева, что подано именно заявление о прекращении банкротства, а не о замене управляющей компании.

Соболев подтвердил информацию и отметил, что сейчас имеются все основания полагать, что объекты будут сданы. Первый корпус первой очереди планируется сдать в марте 2019 года, второй корпус — чуть позже, в июне. Второй этап отнесен на декабрь 2019 года.

При этом полной информации о пуле инвесторов, которые планируют вливать деньги в достройку, нет ни у дольщиков, ни даже у заместителя председателя правительства Москвина.

Отметим, что информация о новом загадочном инвесторе для долгостроя O2 Development появилась летом 2018 года. Огласить название конкретных организаций, которые готовы предоставить деньги, попросил на комиссии один из пайщиков «Сил природы». Но его жестко осадили присутствующие.

Как поделилась в беседе с корреспондентом Stroypuls еще одна покупательница квартиры в комплексе, анонимность в случае с новым инвестором, возможно, послужит и к лучшему, а работы на объекте действительно ведутся.

«У нас уже были два инвестора. Они у всех на слуху. Это РР-сити и Банк Россия. В итоге из-за не самых благовидных действий некоторых граждан все сорвалось. Пусть уж лучше хоть что-то неназванные инвесторы делают. А нам, ведь, главное не наказать виновных, а получить наконец-то свои квартиры», — пояснила она.

В свою очередь, Михаил Москвин поинтересовался, заключены ли с «УНИСТО Петросталь» договоры по инженерным сетям и водоснабжению для «Сил природы». Как пояснил Анатолий Соболев, это должно произойти в ближайшие две недели. Заместитель председателя правительства решил удостоверяться в точности информации у представителя «УНИСТО Петросталь» Евгения Наталенко. Но того в зале уже не оказалось.

Без главного блюда

О том, что объекты СУ-155 в Ленобласти будут сданы до конца текущего года, рассказал на комиссии советник председателя правления АКБ «Российский капитал» Темур Батукаев. При этом он пожаловался на дольщиков, которые постоянно пытаются перекрыть движение на Колтушском шоссе. «Хотя, мне это вообще безразлично. Я здесь не живу», — оговорился он.

Примечательно, что на комиссии вообще не зашла речь не об одном объекте банкротящейся в настоящее время ГК «Норманн». Так, в конце мая этого года заявление о признании несостоятельным OOO «Норманн-Строй» подал «ЛСР. Бетон». В судах находятся также иски к ОО «Норманн ЛО», ООО «Норманн», НАО «ИСГ «Норманн». При этом «Норманн», «Норманн ЛО», «Норманн-Запад» планировали ранее направить заявления о собственном банкротстве.

В июне этого года стало известно, что Прокуратура Ленинградской области возбудила уголовное дело по статье 159 УК РФ («мошенничество») в отношении неустановленного круга лиц в связи с проблемными объектами компании «Норманн». По данным аудита компании, выяснилось, что ее задолженность составляет 15 млрд рублей.

После чего руководство 47 региона приняло решение освободить «Норманн» от обязательств по социальной инфраструктуре для достройки жилых комплексов. Проводились переговоры со Сбербанком и компанией «Лига Строй» по завершению долгостроев.

В конце августа свои претензии к «Норманну» на сумму в 2,1 млрд рублей выставили и налоговики.

В Ленинградской области ГК «Норманн» строит ЖК «Десяткино», «Десяткино 2.0», ЖК «Яркий», ЖК «Морошкино». Общее количество договоров долевого участия — около 3,2 тысяч.