Горсуд снова наметил жилье на Ропшинской, 10

Компания «Шелест-Сквер» намерена построить 8-этажное здание с паркингом, несмотря на статус сквера по участку и угрозы спикера Макарова

Сегодня городской суд отменил решение Куйбышевского районного суда по иску группы градозащитников к Росреестру и Кадастровой палате, в котором они указывали на искусственное «омоложение» дома на Ропшинской, 10.

В частности, активисты, в числе которых такие известные эксперты как замглавы петербургского ВООПиК Александр Кононов и экстремальный градозащитник Николай Лаврентьев, утверждали, что здание на этом участке является дореволюционным и подпадает по действие закона 820-7 «О границах зон охраны объектов культурного наследия…», и, значит, его снос исключен.

Как утверждали градозащитники, в декабре 2016 года в сведения Единого государственного реестра недвижимости в паспорт здания были преступно внесены недостоверные сведения — исправлена строчка с «до 1917 года» на 1947 год постройки. При этом, согласно сведениям Центрального государственного исторического архива здание построено в 1895 году архитектором Олегом Игнатовичем. «Кадастровый учет изменений в отношении здания произведен незаконно, содержащаяся в Государственном кадастре недвижимости информация недостоверна, выводит историческое здание из-под ограничений режима зон охраны», — расписывали истцы и просили исправить реестровую ошибку, признать незаконным кадастровый учет по исправлению кадастровой ошибки года завершения строительства здания, обязать Росреестр отменить кадастровый учет по исправлению кадастровой ошибки года завершения строительства. Решением суда первой инстанции, в мае 2018 года, исковые требования истцов были удовлетворены частично.

При этом, к участию в деле в виде заинтересованного лица привлекли собственника дома и участка под ним, компанию «Шелест-Сквер» Дениса Мотуза и Глеба Архипова, а также КГИОП. Собственник пытался обжаловать решение первой инстанции, попросив суд решение отменить и вынести новое об отказе в удовлетворении требований.

«Апелляционная коллегия Санкт-Петербургского городского суда направила дело на новое рассмотрение иным составом суда, так как, например, судом первой инстанции к участию в деле не был привлечен кадастровый инженер, для которого законом предусмотрена ответственность за достоверность предоставляемых сведений», — заявили в объединенной пресс-службе судов.

Отметим, что атака на проект на Ропшинской шла и с другого фланга: так, в сентябре 2018 года комиссия по внесению изменений в Генплан одобрила заявку муниципалов из «Округа Петровский» по переводу участка в 0,42 га на Ропшинской, 10 из зоны 3ЖД (многоэтажное жилье) в зону Р2 (сквер). Это стало очередным «зеленым» неконстуционным крестовым походом исполнительной и законодательной власти на участки застройщиков, находящиеся в частной собственности, который запустил спикер ЗакСа Вячеслав Макаров, обвинив сначала застройщика, а затем и главу КГА Владимира Григорьева в уплотнительной застройке.

Впрочем, сам «Шелест-Сквер» не унывает. Как рассказал Stroypuls.ru Денис Мотуз, у компании на руках есть действующее разрешение на строительство (действует до 2024 года) многоквартирного жилого дома с подземным гаражом и встроенным объектом дошкольного образования на 15 мест. «Закон обратной силы не имеет, так что будем строить в соответствии в законодательством, — уточнил господин Мотуз. — А другого выхода у нас нет».