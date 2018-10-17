Полис-Групп отбивается от земельных запретов

Судебные приставы арестовали земельные участки сразу под несколькими жилыми комплексами застройщика «Полис Групп», виной тому стал шквал судебных исков по взысканию неустоек. Дольщики компании предрекают скорое банкротство, но в компании уверены, что арест земли необоснован и будет снят «в ближайшее дни».

О том, что Всеволожский РОСП УФСПП России по Ленинградской области наложил запрет на сделки с несколькими земельными участками «Полис Групп» Стройпульсу сообщили дольщики и жители новостроект девелопера. В частности, запрет на сделки с участками и на совершение регистрационных действий наложен на землю под ЖК «Мой город» в Девяткино. Запрет зарегистрирован еще 3 сентября приставом Керимовым в пользу участников долевого строительства по договорам ДДУ. Аналогичная история и с землей под ЖК «Краски Лета» на Петровском бульваре.

Основаниее на наложения обеспечительных мер — суды дольщиков по пеням. Застройщик просрочил сдачу дома в эксплуатацию и по закону обязан выплатить неустойку. При этом в ЖК «Мой город» все очереди сдавались с незначительной для строительного процесса Ленобласти задержкой в квартал. «Краски лета» возводятся также с небольшим отставанием, например первую очередь проекта на 65 тыс. кв. м застройщик вместо 1 квартала 2017 года сдал в августе. В «красках» идет возведение 4й очереди — ввод намечен на 1 квартал 2019 го.

При этом дольщики у «Полис Групп» попались достаточно ретивые. Как писал портал NSP.ru, количество исков по взысканию неустоек к структурам холдинга резко увеличилось в середине 2016 года. С января по февраль было подано 113 исков к головной компании и 31 – к «дочкам». Напомним, по 214 ФЗ дольщики, которым задержали выдачу ключей, могут требовать компенсацию за просрочку и штраф в размере половины суммы.

Так, в базе судебных приставов к ООО «Полис Групп» (ЖК «Мой город») значится несколько исполнительных листов примерно на миллион рублей и задолженности. По данным Kartoteka.ru, задолженность по судебным взысканиям у застройщика в 2017 году составляла почти 30 млн рублей, в 2018 году — 16,1 млн рублей, еще 355 тыс. нужно оплатить в виде госпошлины.

У «ТИН Групп» (ЖК «Краски лета») по базе приставов находится взысканий на 2,3 млн рублей. Всего исполнительных насчитывается на 7,3 млн рублей.

По мнению дольщиков, арест участков компании может стать первой вехой на пути к банкротству этих юрлиц, поскольку материнская компания не горит желанием выплачивать неустойки дольщикам. Также жителей беспокоит выполнение гарантийных обязательств при возможном банкротстве застройщика — срок гарантийной ответственности девелопера по первой очереди ЖК «Мой город» истекает в следующем году, по последним очередям устранять брак и недостатки «Полис Групп» обязан еще 4 года.

В компании уверяют, что данный запрет никаким образом не связан с ликвидацией или банкротством. «Для дольщиков ООО «Полис Групп» данная ситуация не влечет никаких неблагоприятных последствий», — утверждают в пресс-службе застройщика.

При этом факт наложения запрет на совершение регистрационных действий в отношении земельного участка, на котором расположен жилой комплекс «Краски лета», в качестве обеспечительной меры, в связи с наличием у компании неисполненного судебного решения в компании подтверждают, но основания видят иначе.

«Действия пристава-исполнителя являются необоснованными и нарушающими законные права и интересы участников долевого строительства по ряду оснований, в том числе в связи с тем, что земельный участок, на который наложен запрет, является предметом ипотеки в силу закона и обеспечивает исполнение застройщиком своих обязательств перед участниками долевого строительства в соответствии с положениями Федерального закона № 214-ФЗ», — прокомментировали в «Полис Групп». Там также отметили, что сейчас компания в судебном порядке обжалует постановление пристава-исполнителя о наложении запрета. При этом приставу-исполнителю предоставлены все необходимые документы и достигнута договоренность об отмене данного запрета в ближайшие дни.

Отметим, что летом стало известно, что в той же Ленобласти на 57 % стали реже арестовывать недвижимость: Управлением Росреестра по Ленинградской области за 6 месяцев 2018 года зарегистрировано всего 5 тыс. арестов против 11 тыс в 2017 году.