Убирать снег лучше можно, но денег нет

В том, что Петербург отстает в применении инновационных технологий по уборке снега и наледи с крыш — виноваты бесснежные зимы. Наработки, сделанные в 2011 году не получили массового применения в Петербурге, прежде всего из-за отсутствия финансирования, уверены народные избранники.

Смольный на ноу-хау денег выделять не стал, а УК домов предпочитают работать по старинке сбрасывая снег с крыши лопатами. Как выйти из сложившейся ситуации депутаты вместе с чиновниками обсудили на слушаниях в парламентской комиссии по городскому хозяйству, Несмотря на то, что сейчас середина марта, проблема наледи и сосулек на крыше до сих пор актуальна.

Петербургская зима в свое время серьезно подпортила репутацию экс-губернатору Валентине Матвиенко. В годы ее правления город был не готов к снегопадам, в итоге в центре Петербурга массово стали течь крыши, жители жаловались на падающую штукатурку в квартирах, а травмпункты с трудом справлялись с наплывом пациентов. Георгию Полтавченко повезло больше, несколько лет в городе на Неве зимы были бесснежными. Как пошутил депутат Законодательного собрания Борис Вишневский, губернатор долго молился.

«Но и у Бога видимо терпение лопнуло и он сказал, я сделал все что мог, давай теперь и ты поработай», — философски отметил депутат.

В феврале этого года в Петербурге погибла пенсионерка. Женщина проходила мимо дома №27 по улице Репина, как на нее свалилась глыба льда. Пострадавшую госпитализировали в больницу, но от полученных травм она скончалась.

В своем отчетном выступлении зампредседателя жилищного комитета Сергей Шарлаев рассказал о проделанной работе. По его словам в городе в опасных местах установлены ограждения, альпинисты работают на крышах и сбрасывают снег, чтобы не доводить ситуацию до критической. Тем не менее во время выездной городской проверки, проходившей в городе с 5 по 14 марта, инспекция насчитала 1615 многоквартирных домов по которым имелись замечания по очистке кровель. На этих объектах была обнаружена наледь и отсутствовали ограждения.

«С 2011 года поступают предложения как бороться с наледью. Новые технологии имеют право на жизнь, но нужно прежде всего бороться не с последствиями, а с причиной. Да и внедрить ноу -хау не получается, потому что все упирается в собственников помещения в применении технологий и в дальнейшем несении затрат. Поэтому массового применения они не имеют», — говорит Шарлаев.

Глава администрации Адмиралтейского района Светлана Штукова считает, что несмотря на проблемы новые технологии нужно применять хотя бы точечно.

«Хорошо, что есть новые наработки и технологии. Но ни какой программы их финансирования в городе нет. В Петербурге есть научный совет, который занимается этими вопросами, но обсуждения должны быть публичными. Я считаю, что зарекомендовавшие себя положительно технологии нужно применять, хотя бы на десятке проблемных городских кровлях. Поддерживать финансирование из бюджета, следить за этим процессом в течении трех пяти лет. А уже потом решать, применять их повсеместно или нет», — говорит Штукова.

Борис Вишневский также считает, что время упущено и разработками заниматься нужно. Прогресс должен идти вперед, без него город не справится с проблемами уборки снега.

«Я не технический специалист и не могу давать рецепты, но проблему решать надо. До 16 апреля чиновники и различные службы могут подать в нашу комиссию предложения по усовершенствованию уборки крыш», — рассказал депутат.

Валентина Карелова