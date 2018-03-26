«Мусорная» перезагрузка

Старт «мусорной» реформы федерального масштаба, намеченный на 1 января 2019 года, откладывается. Переход на новую модель обращения с твёрдыми коммунальными отходами (ТКО) состоится не раньше марта-апреля будущего года.

Об этом сообщил в ходе селекторного совещания в Минстрое РФ 20 марта заместитель министра строительства и ЖКХ Андрей Чибис, курирующий проведение новой коммунальной реформы в сфере обращения с ТКО. Напомним, с начала 2018 года в 40 российских регионах Минстрой РФ запустил процесс активной подготовки к реформированию мусороперерабатывающей отрасли. Изначально новая система обращения с коммунальными отходами должна была заработать в начале 2017 года, стимулируя приток инвестиций в эту сферу. Но в декабре 2016 года Госдума приняла поправки к ФЗ-503, в соответствии с которыми старт был отложен до 1 января 2019 года. Причина — неготовность регионов к внедрению законодательных новаций и созданию комплексной инфраструктуры сбора и переработки ТКО. До сих пор ряд регионов-аутсайдеров не представили территориальные схемы обращения с ТКО. Ключевым моментом является выбор единых региональных операторов, которые должны быть выбраны на конкурсной основе. В каждом регионе может быть несколько зон деятельности операторов, так, например, в Красноярском крае таких зон будет 19 и по каждой зоне будут разыграны отдельные конкурсы.

«Мусорная» логистика должна учитывать схемы потоков, которые будут замкнуты на все объекты обработки, обезвреживания и захоронения отходов. Что же касается этапа утилизации, поскольку эта сфера сегодня представляет собой нерегулируемую государством деятельность, в процессе реформирования отрасли предстоит замкнуть потоки ТКО на объекты мусоропереработки. По мнению экспертов, это представляет определённую проблему из-за высоких капиталовложений и эксплуатационных расходов мусороперерабатывающих комплексов, и влечёт низкую окупаемость проектов. Однако, выход может быть найден в выработке полезного продукта, получаемого из ТКО в виде тепловой и электрической энергии.

«Предприятия по переработке и утилизации отходов могут окупиться в течение 2-3лет, если к ним будут применены «зелёные тарифы», которые на западе дотируются государством в размере 40-60% объема инвестиций, — считает академик РИА, почётный работник ЖКХ Михаил Пильцер. – В России выработка мощности по «зелёным тарифам» не только не получает поддержки от государства, а наоборот, ограничивается регулятором — объём её не должен превышать 5% от объема потребления электроэнергии по региону (в Санкт-Петербурге это 18 МВт, в Ленобласти – 10МВт). Но уже сам факт является стимулом для окупаемости. В целом, без государственных субсидий экологическая проблема в сфере мусоропереработки не может быть решена».

Кроме того, согласно ФЗ-503, все субъекты должны утвердить региональные программы и нормативы по обращению с ТКО, без которых субъекты не получат финансирования из федеральной казны. Финансовую основу общероссийской мусорной доктрины составляют субсидии федерального бюджета из средств экологического сбора.

По состоянию на конец марта 2018 года 25 субъектов по 45 зонам уже отыграли конкурсы и выбрали региональных операторов. Такую информацию предоставила в ходе работы конференции «Реформа в сфере обращения с ТКО в действии» зампредседателя совета директоров СРО «Санкт-Петербургская ассоциация рециклинга» (СПАР), эксперт Государственной думы РФ Екатерина Озерова. Она рассказала о законодательных изменениях и подзаконных актах в сфере мусоропереработки. В частности, было отменено согласование территориальных схем и региональных программ с Росприроднадзором. Теперь электронные модели должны быть утверждены несколькими профильными министерствами и ведомствами, включая Мистрой, Минпромторг, Минприроды и ФАС.

«Заложенные в требованиях 503-ФЗ территориальные модели представляют собой живой динамичный механизм, который требует постоянного мониторинга и выравнивания», — подчеркнула замначальника департамента Росприроднадзора по СЗФО Оксана Авдиенко.

Что касается новаций, 503-ФЗ установил, что теперь плату за ТКО будут вносить либо региональные операторы, либо объекты по размещению отходов. Поэтому юрлица-образователи отходов, и без того освобождённые от платы за ТКО с 2016 года, получили законодательное подкрепление мораторию на 2016-2017 годы. И ранее внесённая плата за ТКО им будет возвращена. Кроме того, 503-ФЗ изменил принципы лицензирования – те лицензиаты, которые получили разрешения на сбор и транспортирование, должны переоформить документацию, так как сбором в рамках 503-ФЗ они заниматься не смогут. Законодательно установлено также ограничение на размещение отходов на полигонах: политика государства направлена на сокращение объёмов захоронения ТКО до 10%, остальные 90% должны идти на переработку.

Региональный акцент

В свою очередь заместитель председателя комитета по благоустройству Санкт-Петербурга Кирилл Пащенко подчеркнул, что, как и любые законодательные новации, нынешняя реформа сферы обращения с ТКО призвана улучшить качество жизни в регионе, в данном случае, её экологическую составляющую.

«Реформа нацелена на увеличение доли переработки отходов, извлечения полезного сырья, получения товара и вовлечения его в товарный оборот, — сообщил в комментарии журналу СГХ господин Пащенко. — В соответствии с действующим законодательством каждый регион сам утверждает целевые показатели: в Санкт-Петербурге, например, установлен довольно высокий уровень – к 2025 году доля переработки отходов должна достичь 69%. Учитывая, что сейчас мусороперерабатывающие предприятия Северной столицы пропускают лишь 20% объёма всех ТКО, это очень серьёзный шаг».

По замыслу авторов реформы законодательно в каждом регионе будет создан институт регионального оператора, который будет отвечать за весь процесс сбора (в том числе раздельного), накопления, транспортировки и утилизацию мусора.

«Пока действовала децентрализованная система, ответственности за конечный результат не было ни у кого: перевозчики твердят своё, управляющие компании и полигоны действуют в собственных интересах, — пояснил журналу городской чиновник. — Единый оператор создаст единую систему и будет контролировать всю цепочку обращения с ТКО».

Госконтракт по итогам конкурса сроком на 10 лет Смольный подписал 30 января 2018 года — победителем стало подведомственное комитету по благоустройству СПб ГУП «МПБО-2». Однако, соглашение со Смольным в феврале было приостановлено арбитражным судом Санкт-Петербурга в связи с иском гатчинского другого претендента, ООО «Новый свет-ЭКО». В Ленобласти коммунальщики, согласно действующему законодательству, объявят конкурс до 1 мая 2018 года, об этом сообщил Николай Борисов, начальник управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами.

При этом у Петербурга есть особенность, которую учитывает нынешняя реформа. Акцент в сделан на действующие комплексы экологичной мусороперерабатки, размещённых на городских территориях, речь идет о предприятиях с технологией аэробного компостирования. Среди них – и новоиспечённый региональный оператор по Петербургу СПб ГУП «МПБО-2».

«Эти технологии понижают класс опасности отходов, — комментирует представитель Смольного. — При децентрализованной системе перевозчикам было выгоднее везти отходы на полигон и зарывать их в землю, это дешевле – затраты только на бульдозеры и рабочих. В то время как высокотехнологичные перерабатывающие мощности были недозагружены и работали лишь на 50% от проектных значений. Теперь ситуация изменится».

Нонна Цай

Полную версию материала читайте в майском номере журнала «Строительство и городское хозяйство в Санкт-Петербурге и Ленинградской области».