Полтавченко: экологическая ситуация на северо-западе Петербурга не критична

Полигон «Новоселки» рекультивируют за 755 млн рублей

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко ответил на запрос депутата ЗакСа Андрея Анохина о перспективах рекультивации полигонов «Новоселки», «Северный» от ГУП «Водоканала», а также возможности введения запрета на появление новых мусоросжигательных заводов в черте Петербурга. Документ опубликован на официальном сайте Смольного.

Как подчеркивал в своем запросе от 25 апреля народный избранник, в Приморском районе сконцентрировано множество опасных объектов. Кроме «Новоселок», здесь есть полигон осадков сточных вод и два асфальтобетонных завода. А в перспективах есть еще строительство нового мусоросжигательного завода в Выборгском районе.

«Мусоросжигание вызывает категорическое неприятие со стороны общественности, мне как депутату постоянно поступают жалобы от жителей, которые в большинстве своем негативно относятся к идее строительства заводов по термической переработке мусора в Петербурге, в связи с чем прошу рассмотреть вопрос о запрете на территории города использования любых технологий, предполагающих сжигание отходов, термическую обработку, или пиролиз»,- заявил тогда депутат и интересовался также, как власти Северной столицы оценивают экологическую обстановку, в частности, в Каменке.

В ответ на это Георгий Полтавченко сообщает, что на северо-западе регулярно в 2016-2018 годах проводились и проводятся замеры чистоты воздуха. Они показывают, что превышение загрязняющих веществ здесь не выявлены.

«Из этого следует, что экологическая ситуация в северо-западных районах Петербурга стабильная и не является критической», — уверен градоначальник.

О скандальном проекте мусорного завода в Левашово от греческого консорциума Неlector S.A AKTOR Concessions S.А, реализовать который не могут с 2011 года, Георгий Полтавченко лаконично уточняет: «переговоры города и партнера, в том числе по технологии переработки ТБО, еще не завершены». Отметим, что в свое время планы греков вызвали серьезные протесты местных жителей и экологов. В начале 2015 года проект отправили на заморозку «из-за резкого падения курса рубля». Однако в 2018 году стало известно, что греки решили все-таки вернуться к проекту.

Не больше конкретики содержится и в ответе губернатора и по поводу нового предприятия «Автопарка №6 «Спецтранс». «Окончательное решение о возможности реализации проекта по строительству мусоросжигательного завода будет принято с учетом выбора технологии, оборудования и материалов будет принято по результатам разработки проектной документации», — отмечает Георгий Полтавченко и добавляет, что все-таки проект могут свернуть. Это произойдет в том случае, если «Автопарк №6 «Спецтранс» не уложится с подготовкой документации в сроки аренды договора земельного участка. Тогда Смольный и инвестор откажутся от своихпредварительных соглашений.

В отношении полигона «Новоселки», по данным Георгий Полтавченко, объявлен конкурс на поиски организации, которая непосредственно займется рекультивацией. Работы оцениваются в 755 млн рублей. Заявки претендентов вскроют уже 25 мая. Ранее сообщалось, что процесс рекультивации займет около 7 лет. А для начала здесь построят станцию дегазации.

Как заверяет градоначальник, на полигоне «Северный» работы по рекультивации уже активно ведутся. Здесь формируется так называемый «защитный пляж», или система, которая не позволит иловым осадках перемещаться за пределы накопительных емкостей. В дальнейшем их планируется засыпать, а территорию озеленить. В целом реализовать проект ГУП «Водоканал» обещает за 8-9 лет.

От неприятных запахов жители северо-западных районов Петербурга страдают десятилетиями. Первые «ароматы» с мусорных полигонов начинаются разносится здесь весной. Особенно смрад чувствуется в жару и проходит только к глубокой осени.

Однако это не мешает девелоперам активно застраивать территорию. Здесь сданы ЖК «Каменки» и частично объекты «Новой Каменки» от СУ-155, «Юбилейный квартала» от «ЛенСпецСМУ». Возводятся ЖК «Чистое небо» от Setl City, «Полис на Комендантском» от Полис Групп, ЖК «Шуваловский» от ЛСР, ЖК «UltraCity» от Северного города, ЖК «LEGENDA Комендантского» от Legenda Intelligent Development, ЖК «Граффити» от Ойкумена, ЖК «UP-квартал Комендантский» от ФСК Лидер, ЖК «YOGA» от Лидер.